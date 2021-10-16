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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 395639573958395939603961> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Нед 17 жов, 2021 20:14 zРадио написав: flyman написав: чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?

ми ж не в КНДР, чи уже?



вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,

а антиваки будуть викошені ковідом



профіт! чому ваки беруть на себе право диктувати правила іншим ?ми ж не в КНДР, чи уже?вколовся, радуйся, вірус тебе на візьме, а якщо візме, то не сильно,а антиваки будуть викошені ковідомпрофіт!



Потому что коллективная защита - коллективная и ответственность. ПДД обязаны соблюдать все, нарушителей наказывают, в том числе уголовно. Так что поражение антиваксов в некоторых правах - очень либеральный подход. Ты предпочел бы платить штрафы за отказ вакцинироваться и в тюрьму за факт заражения другого человека?



PS: ковид-антиваксеры, свободно гуляющие по закрытым помещениям с другими людьми - такие же гифтгиверы, как и носители ВИЧа, не предупреждающие своих партнеров по сексу Потому что коллективная защита - коллективная и ответственность. ПДД обязаны соблюдать все, нарушителей наказывают, в том числе уголовно. Так что поражение антиваксов в некоторых правах - очень либеральный подход. Ты предпочел бы платить штрафы за отказ вакцинироваться и в тюрьму за факт заражения другого человека?PS: ковид-антиваксеры, свободно гуляющие по закрытым помещениям с другими людьми - такие же гифтгиверы, как и носители ВИЧа, не предупреждающие своих партнеров по сексу

перестань несту пропаганду вакцинації незрозуміло чим, незрозуміло від чого.

хочеш бути піддослідним кроликом - будь ласка.

але навіщо інших примушувати "колоти" не зрозуміло що, не зрозуміло від чого, з невідомими наслідками для здоров"я.



З.і.

колись, як працював в Польщі прийняв щеплення від грипу,

того сезону два разу ззорів на ГРВЗ,

та що користі від вакцинації не зрозумів,

і це була не нашвидкоруч "винайдена" вакцина. перестань несту пропаганду вакцинації незрозуміло чим, незрозуміло від чого.хочеш бути піддослідним кроликом - будь ласка.але навіщо інших примушувати "колоти" не зрозуміло що, не зрозуміло від чого, з невідомими наслідками для здоров"я.З.і.колись, як працював в Польщі прийняв щеплення від грипу,того сезону два разу ззорів на ГРВЗ,та що користі від вакцинації не зрозумів,і це була не нашвидкоруч "винайдена" вакцина. flyman

Повідомлень: 26228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 20:19 budivelnik написав: то можу припустити наступне то можу припустити наступне



А чому не порахувати як Ви це робили зі швидкістю вакцинації, лінійна регресія все просто. Не хочете рахувати - не треба, мені з українською статистикою після статті в JAMA все ясно, це тільки Ви робите вигляд що нічого не розумієте.



budivelnik написав: Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникам



Штраф за не привитого працівника...має платити підприємець...

Сьогодні я вакцинувався і змусив вакцинуватись дружину..а також порадив вакцинуватись своїм працівникамШтраф за не привитого працівника...має платити підприємець...



"Ибо вера их слаба и жаждут злато они. Аминь." А чому не порахувати як Ви це робили зі швидкістю вакцинації, лінійна регресія все просто. Не хочете рахувати - не треба, мені з українською статистикою після статті в JAMA все ясно, це тільки Ви робите вигляд що нічого не розумієте."Ибо вера их слаба и жаждут злато они. Аминь." IgA Повідомлень: 876 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 20:23 Успіх написав: Але мене бісить сам факт примушення до цього!

Мене, взагалі, бісить, коли змушують до чогось/чого-небудь - не даючи адекватного вибору!

Тому тут більше вже принципово не хочеться вакцинуватись - але ж вони сЦуки НЕ ДАЛИ МЕНІ АДЕКВАТНОГО ВИБОРУ!

- або вакцинуйся, або сиди дома без хліба! - державі на тебе/твою сім'ю - пох!



А одному бунтувати(знаючи нашу народну НЕ єдність) - це товкти воду в ступі/марна справа!

Якось так Але мене бісить сам факт примушення до цього!Мене, взагалі, бісить, коли змушують до чогось/чого-небудь - не даючи адекватного вибору!Тому тут більше вже принципово не хочеться вакцинуватись- але ж вони сЦуки НЕ ДАЛИ МЕНІ АДЕКВАТНОГО ВИБОРУ!- або вакцинуйся, або сиди дома без хліба! - державі на тебе/твою сім'ю - пох!А одному бунтувати(знаючи нашу народну НЕ єдність) - це товкти воду в ступі/марна справа!Якось так

завдання держави і еліт - налякати хом"ячків і оленів, тоді ними легше маніпулювати. завдання держави і еліт - налякати хом"ячків і оленів, тоді ними легше маніпулювати. flyman

Повідомлень: 26228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 20:24 budivelnik написав: roberto dark написав: Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше? Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше? Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане

1 Я проти вакцинації в групі 0-40

2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+....

.а що буде завтра? Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане1 Я проти вакцинації в групі 0-402 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+.....а що буде завтра?



То я по вашому НЕАДЕКВАТ чи погано розумію ваші таблички? І що там за такий успішний бізнес, ради якого ви ПОЖЕРТВУВАЛИ СВОЇМ ДОРОГОЦІННИМ ЗДОРОВ'ЯМ, ВКОЛОВШИ СОБІ "ШМУРДЯК" ВІД ФАЙЗЕРА, ЯКИЙ ВИ ТАК НЕЩАДНО КРИТИКУВАЛИ? А що буде завтра? То я вас питав, бо цікаво яким чином ви тепер будете далі "громити" перестрашених ковідом? ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ ЛИХО ПЕРЕОБУВШИСЬ, СТАЛИ З НИМИ В ОДНУ КОЛОНУ, В ПЕРШОМУ РЯДІ, ПІЗ ЛОЗУНГОМ БУДІВЕЛЬНИК ЗА ВАКЦИНАЦІЮ. То я по вашому НЕАДЕКВАТ чи погано розумію ваші таблички? І що там за такийбізнес, ради якого ви ПОЖЕРТВУВАЛИ СВОЇМ ДОРОГОЦІННИМ ЗДОРОВ'ЯМ, ВКОЛОВШИ СОБІ "ШМУРДЯК" ВІД ФАЙЗЕРА, ЯКИЙ ВИ ТАК НЕЩАДНО КРИТИКУВАЛИ? А що буде завтра? То я вас питав, бо цікаво яким чином ви тепер будете далі "громити" перестрашених ковідом? ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ ЛИХО ПЕРЕОБУВШИСЬ, СТАЛИ З НИМИ В ОДНУ КОЛОНУ, В ПЕРШОМУ РЯДІ, ПІЗ ЛОЗУНГОМ roberto dark

Повідомлень: 607 З нами з: 04.06.19 Подякував: 122 раз. Подякували: 153 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 20:25 Hotab написав: Успіх написав: Але мене бісить сам факт примушення до цього! Але мене бісить сам факт примушення до цього!

Там недалеко от вас, на ровенщине, дети без прививки полимиелита умирать начали. Тоже не надо заставлять вакцинироваться?





IgA написав: тут ще має значення коли та як вводили обмеження тут ще має значення коли та як вводили обмеження



Эпидемия коронавируса в мире





Будивельнык и Вкладчик , заявляя по сути открыто фейки, что вакцинация заражает,вы ходите по очень тонкому льду.

Я так понял администрации форума надоело то, что творится в стране: из-за темных и глупых,которые не желают вакцинироваться,по стране всюду ограничения, локдауны и т.д. , и детские игры с напрочь отбитыми дисидентами закончились. Вас абсолютно обоснованно,как вредителей,выпиливают с форума. Там недалеко от вас, на ровенщине, дети без прививки полимиелита умирать начали. Тоже не надо заставлять вакцинироваться?Будивельнык и Вкладчик , заявляя по сути открыто фейки, что вакцинация заражает,вы ходите по очень тонкому льду.Я так понял администрации форума надоело то, что творится в стране: из-за темных и глупых,которые не желают вакцинироваться,по стране всюду ограничения, локдауны и т.д. , и детские игры с напрочь отбитыми дисидентами закончились. Вас абсолютно обоснованно,как вредителей,выпиливают с форума.

до чого тут "полимиелита",

якщо мова наразі йде про нашвидкоруч склепану вакцину, яка не зрозуміло від чого, для чого з неясними наслідками.



При чому "вакцина" до швидкомутуючого патогена, це тепер тре колотися щопівроку, чи щомісяця? до чого тут "полимиелита",якщо мова наразі йде про нашвидкоруч склепану вакцину, яка не зрозуміло від чого, для чого з неясними наслідками.При чому "вакцина" до швидкомутуючого патогена, це тепер тре колотися щопівроку, чи щомісяця? flyman

Повідомлень: 26228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 20:38 stm написав: Striker написав: Работодатель грозится уволить жену за невакцинацию. С понедельника уже в красной зоне и работать в торговом центре могут только вакцинированные. Работодатель говорит, что есть статья, по которой он может уволить работника без вакцинации. Ничего такого не нашел. Думаем, что делать. Предлагает ещё вариант написать заявления по собственному, а когда закончится красная зона, то оформит обратно.



Вот такие "права" у населения. Что говорить, если в остальном казалось бы цивилизованном мире происходит всё то же самое и без вакцинации ты ничего не можешь. Работодатель грозится уволить жену за невакцинацию. С понедельника уже в красной зоне и работать в торговом центре могут только вакцинированные. Работодатель говорит, что есть статья, по которой он может уволить работника без вакцинации. Ничего такого не нашел. Думаем, что делать. Предлагает ещё вариант написать заявления по собственному, а когда закончится красная зона, то оформит обратно.Вот такие "права" у населения. Что говорить, если в остальном казалось бы цивилизованном мире происходит всё то же самое и без вакцинации ты ничего не можешь.

Чего ж вы все такие немощные и кроме ныть на сайте не обращаетесь в суд о своих правах бесценных. Выиграйте и мы наконец откроем двери любому с открытой формой туберкулёза учить ваших детей. Не стесняйтесь. Туберкулёза нет не потому что те кто вакцинированны не болеют, а потому что на 3 день после рождения ребенку делают БЦЖ без соплей что мы то не знаем а вдруг у ребенка аллергия на компоненты вакцины, не разрешено ни в общепите, ни в школах. А вот разрешим и заживём, способ передачи ковида и туберкулёза один и тот же будет пол страны с тубиком и красота, ещё можно возмущаться а почему в другом мире нас видеть не хотят ))))) Чего ж вы все такие немощные и кроме ныть на сайте не обращаетесь в суд о своих правах бесценных. Выиграйте и мы наконец откроем двери любому с открытой формой туберкулёза учить ваших детей. Не стесняйтесь. Туберкулёза нет не потому что те кто вакцинированны не болеют, а потому что на 3 день после рождения ребенку делают БЦЖ без соплей что мы то не знаем а вдруг у ребенка аллергия на компоненты вакцины, не разрешено ни в общепите, ни в школах. А вот разрешим и заживём, способ передачи ковида и туберкулёза один и тот жебудет пол страны с тубиком и красота, ещё можно возмущаться а почему в другом мире нас видеть не хотят )))))

знову невірний приклад,

туберкульоз від палочки Коха (бактерія),

короновірус від не зрозумілого короновіруса, від якого забацали нашвидкоруч "вакцину",

чому від СНІД не змогли забацати вакцину за рік?

не дивно?

і взагалі, бактерію від віруса відрізняєте?

повноцінний живий організм, від не зрозуміло чого, що не відносять ні до організмів ні до не живої природи. знову невірний приклад,туберкульоз від палочки Коха (бактерія),короновірус від не зрозумілого короновіруса, від якого забацали нашвидкоруч "вакцину",чому від СНІД не змогли забацати вакцину за рік?не дивно?і взагалі, бактерію від віруса відрізняєте?повноцінний живий організм, від не зрозуміло чого, що не відносять ні до організмів ні до не живої природи. Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 жов, 2021 20:40, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 26228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 20:38 економіка вакцинування В принципі є дві групи людей

а - та яка створює і споживає

б - та яка споживає і вже нічого не створює....

Є Держава,яка як арбітр перерозподіляє від тих хто створює на користь тих хто тільки споживає, при чому Держава(якщо говорити про Україну на сьогодні) забирає від тих хто створює не більше 1/3 того що створено.

Тепер подивимось на поведінку тих хто споживає

1 Вони чомусь вважають , що їм мало

2 Вони чомусь вважають , що чим більше відкусиш - тим краще буде

3 Вони чомусь вважають , що така штука як курс вакцинування в 32 долара на особу,який Держава проводить безкоштовно...не відібється на їх статках(адже Держава забирає не в них).

І от тут і сама головна їх помилка...



Давайте по ланцюжку

1 Для того щоб Держава забрала 1 одиницю...треба щоб було створено 3 одиниці

2 Три одиниці будуть вважатись створеними тільки в тому випадку,якщо хтось створене купить(Держава отримує податки не від створеного, а від проданого)

3 Для того щоб Держава могла виділити на безкоштовне вакцинування 20 млн неефективних ( група 0-40) , то потрібно щоб Держава витратила неефективно 640 млн доларів=15 млрд грн ..і цих 15 млрд грн вже ніколи не побачать споживачі...але при цьому за все що їм треба заплатять так само як і платили...





От і виходить

Поки деякі неадеквати вважають що можна витрачати 15 млрд в рік не отримавши зиску..до того часу вони будуть ставати на...15 млрд біднішими.

В той час коли 5% швидше за все стануть багатшими , адже вони як віддавали 1 з 3 так і віддають..

Тобто у виробників як було 2 з 2 так і залишилось

А у споживачів було 1 а стало 1 - 15 млрд...



Так хоч зрозуміло? budivelnik

Повідомлень: 25188 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 20:39 roberto dark написав: budivelnik написав: roberto dark написав: Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше? Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше? Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане

1 Я проти вакцинації в групі 0-40

2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+....

.а що буде завтра? Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане1 Я проти вакцинації в групі 0-402 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+.....а що буде завтра?



То я по вашому НЕАДЕКВАТ чи погано розумію ваші таблички? І що там за такий успішний бізнес, ради якого ви ПОЖЕРТВУВАЛИ СВОЇМ ДОРОГОЦІННИМ ЗДОРОВ'ЯМ, ВКОЛОВШИ СОБІ "ШМУРДЯК" ВІД ФАЙЗЕРА, ЯКИЙ ВИ ТАК НЕЩАДНО КРИТИКУВАЛИ? А що буде завтра? То я вас питав, бо цікаво яким чином ви тепер будете далі "громити" перестрашених ковідом? ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ ЛИХО ПЕРЕОБУВШИСЬ, СТАЛИ З НИМИ В ОДНУ КОЛОНУ, В ПЕРШОМУ РЯДІ, ПІЗ ЛОЗУНГОМ БУДІВЕЛЬНИК ЗА ВАКЦИНАЦІЮ. То я по вашому НЕАДЕКВАТ чи погано розумію ваші таблички? І що там за такийбізнес, ради якого ви ПОЖЕРТВУВАЛИ СВОЇМ ДОРОГОЦІННИМ ЗДОРОВ'ЯМ, ВКОЛОВШИ СОБІ "ШМУРДЯК" ВІД ФАЙЗЕРА, ЯКИЙ ВИ ТАК НЕЩАДНО КРИТИКУВАЛИ? А що буде завтра? То я вас питав, бо цікаво яким чином ви тепер будете далі "громити" перестрашених ковідом? ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ ЛИХО ПЕРЕОБУВШИСЬ, СТАЛИ З НИМИ В ОДНУ КОЛОНУ, В ПЕРШОМУ РЯДІ, ПІЗ ЛОЗУНГОМ

Будівельник, навіть після отаких шах і мат, як нічого не було, буде демагогічно нести й далі.



Стільки років співав пихаті свої пісні про "...щоб не залежати від чужих рішень", а тут з-за 740 грн. раз у три доби "шмурдякнувся", "ресурсів" протистояти не маю, і т.д.

Комедія... Будівельник, навіть після отаких шах і мат, як нічого не було, буде демагогічно нести й далі.Стільки років співав пихаті свої пісні про "...щоб не залежати від чужих рішень", а тут з-за 740 грн. раз у три доби "шмурдякнувся", "ресурсів" протистояти не маю, і т.д.Комедія... detroytred

Повідомлень: 24657 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2035 раз. Подякували: 3225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 20:43 roberto dark написав: budivelnik написав: roberto dark написав: Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше? Интересно..Апологет антивакцинаторов Будивельник тоже привился ..Что дальше? Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане

1 Я проти вакцинації в групі 0-40

2 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+....

.а що буде завтра? Ще раз для неадекватів...або тих хто погано розуміє написане1 Я проти вакцинації в групі 0-402 Я прихильник примусової вакцинації групи 60+.....а що буде завтра? То я по вашому НЕАДЕКВАТ чи погано розумію ваші таблички? І що там за такий успішний бізнес, ради якого ви ПОЖЕРТВУВАЛИ СВОЇМ ДОРОГОЦІННИМ ЗДОРОВ'ЯМ, ВКОЛОВШИ СОБІ "ШМУРДЯК" ВІД ФАЙЗЕРА, ЯКИЙ ВИ ТАК НЕЩАДНО КРИТИКУВАЛИ? А що буде завтра? То я вас питав, бо цікаво яким чином ви тепер будете далі "громити" перестрашених ковідом? ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ ЛИХО ПЕРЕОБУВШИСЬ, СТАЛИ З НИМИ В ОДНУ КОЛОНУ, В ПЕРШОМУ РЯДІ, ПІЗ ЛОЗУНГОМ БУДІВЕЛЬНИК ЗА ВАКЦИНАЦІЮ. То я по вашому НЕАДЕКВАТ чи погано розумію ваші таблички? І що там за такийбізнес, ради якого ви ПОЖЕРТВУВАЛИ СВОЇМ ДОРОГОЦІННИМ ЗДОРОВ'ЯМ, ВКОЛОВШИ СОБІ "ШМУРДЯК" ВІД ФАЙЗЕРА, ЯКИЙ ВИ ТАК НЕЩАДНО КРИТИКУВАЛИ? А що буде завтра? То я вас питав, бо цікаво яким чином ви тепер будете далі "громити" перестрашених ковідом? ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИ ЛИХО ПЕРЕОБУВШИСЬ, СТАЛИ З НИМИ В ОДНУ КОЛОНУ, В ПЕРШОМУ РЯДІ, ПІЗ ЛОЗУНГОМ 1 Я ніде не писав що вакцина це засіб для вирощування копит.

Ви мене з кимось переплутали

2 Я завжди був за вакцинацію групи 60+ в обовязковому порядку і

групи 40-60 - у вибірковому...мені 56 - де я не правий

3 Мій бізнес це приблизно 50 000-100 000 грн в місяць - я не хочу його втрачати -це також зрозуміло?

4 Якщо державні органи змусять мене силою набити вам морду - ви й далі будете підтримувати тих хто мене змусив? і будете заявляти що я повинен був набити собі..поки ви прославляєте тих хто змушує бити вам? 1 Я ніде не писав що вакцина це засіб для вирощування копит.Ви мене з кимось переплутали2 Я завжди був за вакцинацію групи 60+ в обовязковому порядку ігрупи 40-60 - у вибірковому...мені 56 - де я не правий3 Мій бізнес це приблизно 50 000-100 000 грн в місяць - я не хочу його втрачати -це також зрозуміло?4 Якщо державні органи змусять мене силою набити вам морду - ви й далі будете підтримувати тих хто мене змусив? і будете заявляти що я повинен був набити собі..поки ви прославляєте тих хто змушує бити вам? budivelnik

Повідомлень: 25188 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 20:46 Ще раз дурням

740 грн - одна особа на три дні....

В мене таких 8

Тоді 8*740/3*30=59200 грн/місяць

Як вже вище я писав - мій дохід 50000-100000 грн....

Який дурень вважає що я повністю віддам свій дохід..але при цьому буду працювати задарма для того щоб він мав де хліба купити? budivelnik

Повідомлень: 25188 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 395639573958395939603961> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7789 10464472

ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57