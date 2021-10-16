budivelnik написав:

В принципі є дві групи людейа - та яка створює і споживаєб - та яка споживає і вже нічого не створює....Є Держава,яка як арбітр перерозподіляє від тих хто створює на користь тих хто тільки споживає, при чому Держава(якщо говорити про Україну на сьогодні) забирає від тих хто створює не більше 1/3 того що створено.Тепер подивимось на поведінку тих хто споживає1 Вони чомусь вважають , що їм мало2 Вони чомусь вважають , що чим більше відкусиш - тим краще буде3 Вони чомусь вважають , що така штука як курс вакцинування в 32 долара на особу,який Держава проводить безкоштовно...не відібється на їх статках(адже Держава забирає не в них).І от тут і сама головна їх помилка...Давайте по ланцюжку1 Для того щоб Держава забрала 1 одиницю...треба щоб було створено 3 одиниці2 Три одиниці будуть вважатись створеними тільки в тому випадку,якщо хтось створене купить(Держава отримує податки не від створеного, а від проданого)3 Для того щоб Держава могла виділити на безкоштовне вакцинування 20 млн неефективних ( група 0-40) , то потрібно щоб Держава витратила неефективно 640 млн доларів=15 млрд грн ..і цих 15 млрд грн вже ніколи не побачать споживачі...але при цьому за все що їм треба заплатять так само як і платили...От і виходитьПоки деякі неадеквати вважають що можна витрачати 15 млрд в рік не отримавши зиску..до того часу вони будуть ставати на...15 млрд біднішими.В той час коли 5% швидше за все стануть багатшими , адже вони як віддавали 1 з 3 так і віддають..Тобто у виробників як було 2 з 2 так і залишилосьА у споживачів було 1 а стало 1 - 15 млрд...Так хоч зрозуміло?