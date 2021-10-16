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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 жов, 2021 20:49
detroytred написав:
"ресурсів" протистояти не маю,
Звичайно ж нема. Бо нулів на своїх рахунках він собі може намалювати хоч 10 , проте по суті ніщеброд. Від принципів,які відстоював півтора роки,відмовився за 1 день, не встиг Садовий посварити пальцем.
Хай працівників примусив жалитись в плече ,але для себе нема навіть грошей та тест раз в 3 дні?? А грошей на юриста, щоб відстояв право мільйонера??! Вакцина вбивця!! Що таке 250 грн в день, для людини з 6-ма нулями!! Пил!!
А може там нема тих нулів?? Тому і авто китаєць??
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 17 жов, 2021 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 20:51
ЛАД написав:
budivelnik
От питання
Коли вовки в першу чергу вбивають хворих зайців- якість заячої популяції від цього погіршується чи покращується?
А якщо хвороба вбиває найслабших - популяція стає хворішою чи здоровшою?
природній відбір,
а ЛАД і Хотаб пропонує штучний - ативаків фтопку
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Додано: Нед 17 жов, 2021 20:53
budivelnik написав:
В принципі є дві групи людей
а - та яка створює і споживає
б - та яка споживає і вже нічого не створює....
Є Держава,яка як арбітр перерозподіляє від тих хто створює на користь тих хто тільки споживає, при чому Держава(якщо говорити про Україну на сьогодні) забирає від тих хто створює не більше 1/3 того що створено.
Тепер подивимось на поведінку тих хто споживає
1 Вони чомусь вважають , що їм мало
2 Вони чомусь вважають , що чим більше відкусиш - тим краще буде
3 Вони чомусь вважають , що така штука як курс вакцинування в 32 долара на особу,який Держава проводить безкоштовно...не відібється на їх статках(адже Держава забирає не в них).
І от тут і сама головна їх помилка...
Давайте по ланцюжку
1 Для того щоб Держава забрала 1 одиницю...треба щоб було створено 3 одиниці
2 Три одиниці будуть вважатись створеними тільки в тому випадку,якщо хтось створене купить(Держава отримує податки не від створеного, а від проданого)
3 Для того щоб Держава могла виділити на безкоштовне вакцинування 20 млн неефективних ( група 0-40) , то потрібно щоб Держава витратила неефективно 640 млн доларів=15 млрд грн ..і цих 15 млрд грн вже ніколи не побачать споживачі...але при цьому за все що їм треба заплатять так само як і платили...
От і виходить
Поки деякі неадеквати вважають що можна витрачати 15 млрд в рік не отримавши зиску..до того часу вони будуть ставати на...15 млрд біднішими.
В той час коли 5% швидше за все стануть багатшими , адже вони як віддавали 1 з 3 так і віддають..
Тобто у виробників як було 2 з 2 так і залишилось
А у споживачів було 1 а стало 1 - 15 млрд...
Так хоч зрозуміло?
Це отак в єралашику.
Тобто в обмеженій картинці.
*але при цьому за все що їм треба заплатять так само як і платили..." -- для саме товарів, які є саме необхідними.
"Треба", "заплатять так само" -- ))))))
Капець ... економічна освіта))
От навіщо стільки букофф демагогії?
Щоб забовтати аля вечный двигатель -- збільшення витрат-збагатчення.
І до речі, вам вже багато разів пояснювали цілі вакцінації групи 0-40 для них же самих і для витрат на лікування.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 20:56
flyman написав: ЛАД написав:
budivelnik
От питання
Коли вовки в першу чергу вбивають хворих зайців- якість заячої популяції від цього погіршується чи покращується?
А якщо хвороба вбиває найслабших - популяція стає хворішою чи здоровшою?
природній відбір,
а ЛАД і Хотаб пропонує штучний - ативаків фтопку
Вони навіть штучний пропонують неефективний...
Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....
А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..
Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..
А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..
Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую
вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...
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Додано: Нед 17 жов, 2021 20:58
Hotab написав: detroytred написав:
"ресурсів" протистояти не маю,
Звичайно ж нема. Бо нулів на своїх рахунках він собі може намалювати хоч 10 , проте по суті ніщеброд. Від принципів,які відстоював півтора роки,відмовився за 1 день, не встиг Садовий посварити пальцем.
Хай працівників примусив жалитись в плече ,але для себе нема навіть грошей та тест раз в 3 дні?? А грошей на юриста, щоб відстояв право мільйонера??! Вакцина вбивця!! Що таке 250 грн в день, для людини з 6-ма нулями!! Пил!!
А може там нема тих нулів?? Тому і авто китаєць??
Може й помилково, але не маю сумнівів, що є.
Гадаю це просто банальне особисте жлобство))
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Додано: Нед 17 жов, 2021 20:59
detroytred написав: budivelnik написав:
В принципі є дві групи людей
а - та яка створює і споживає
б - та яка споживає і вже нічого не створює....
Є Держава,яка як арбітр перерозподіляє від тих хто створює на користь тих хто тільки споживає, при чому Держава(якщо говорити про Україну на сьогодні) забирає від тих хто створює не більше 1/3 того що створено.
Тепер подивимось на поведінку тих хто споживає
1 Вони чомусь вважають , що їм мало
2 Вони чомусь вважають , що чим більше відкусиш - тим краще буде
3 Вони чомусь вважають , що така штука як курс вакцинування в 32 долара на особу,який Держава проводить безкоштовно...не відібється на їх статках(адже Держава забирає не в них).
І от тут і сама головна їх помилка...
Давайте по ланцюжку
1 Для того щоб Держава забрала 1 одиницю...треба щоб було створено 3 одиниці
2 Три одиниці будуть вважатись створеними тільки в тому випадку,якщо хтось створене купить(Держава отримує податки не від створеного, а від проданого)
3 Для того щоб Держава могла виділити на безкоштовне вакцинування 20 млн неефективних ( група 0-40) , то потрібно щоб Держава витратила неефективно 640 млн доларів=15 млрд грн ..і цих 15 млрд грн вже ніколи не побачать споживачі...але при цьому за все що їм треба заплатять так само як і платили...
От і виходить
Поки деякі неадеквати вважають що можна витрачати 15 млрд в рік не отримавши зиску..до того часу вони будуть ставати на...15 млрд біднішими.
В той час коли 5% швидше за все стануть багатшими , адже вони як віддавали 1 з 3 так і віддають..
Тобто у виробників як було 2 з 2 так і залишилось
А у споживачів було 1 а стало 1 - 15 млрд...
Так хоч зрозуміло?
Це отак в єралашику.
Тобто в обмеженій картинці.
*але при цьому за все що їм треба заплатять так само як і платили..." -- для саме товарів, які є саме необхідними.
"Треба", "заплатять так само" -- ))))))
Капець ... економічна освіта))
От навіщо стільки букофф демагогії?
Щоб забовтати аля вечный двигатель -- збільшення витрат-збагатчення.
І до речі, вам вже багато разів пояснювали цілі вакцінації групи 0-40 для них же самих і для витрат на лікування.
Ціль вакцинаціїї підлітків і молодих та здорових тількі ДУРНЯМ НЕ ЗРОЗУМІЛІ. І В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЦЕ ЩОБ ВОНИ НЕ ЗАРАЖАЛИ ТАКИХ, ЯК САМ БУДІВЕЛЬНИК, ПІДСТАРКУВАТИХ ТА НЕПЕРЕСТРАШЕНИХ, ЩО СУЮТЬ СВОГО НОСА БЕЗ МАСКИ У КОЖЕН КУТ.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:01
дурні знову не розуміють
1 В економіки немає зайвих грошей - вони завжди або чиїсь або за щось
2 Якщо в тих хто споживає грошей стане менше на 15 млрд .....то вони просто куплять менше на 15 млрд..а те що хтось з них від того помре - то це як би не моя проблема...
3 Але під час виконання п2...в виробників стане на 15 млрд менше ...то відразу податкова отримає на цих самих 15 млрд менше і на наступний рік...
Чому 15 а на 5 - а все просто , при падінні виторгу в роздрібі на 1-2%( а саме стільки становить 15 млрд грн) - роздріб не може зменшити свої поточні витрати на цих 1-2 %...грубо точка не може зменшити час роботи або кількість робочих місць на 1%....не може зменшити витрати на освітлення/опалення на 1-2%....
То як - розумієш чи й далі будеш ваньку корчити?
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:02
flyman написав:
природній відбір,
а ЛАД і Хотаб пропонує штучний
Я только не понимаю, почему природный отбор вы ограничиваете тем, что слабые должны сдохнуть от ковида?
Почему бы его не расширить на то, что когда я прийду в вашу кавалирку с ножницами по металлу (чтоб отрезать ваш палец, открывающий приложения банков) , вы не звоните в полицию, а пробуете выжить природным отбором. И при пожаре вы пробуете природно его победить. И когда Моторола разместит свой штаб в вашей кавалирке под Киевом, так вы не скулите. Просто он сильнее и идёт природный отбор. .
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:03
budivelnik написав:
Ще раз дурням
740 грн - одна особа на три дні....
В мене таких 8
Тоді 8*740/3*30=59200 грн/місяць
Як вже вище я писав - мій дохід 50000-100000 грн....
Який дурень вважає що я повністю віддам свій дохід..але при цьому буду працювати задарма для того щоб він мав де хліба купити?
Ну не смішить.
Навіть для *вмикання дурня* - це недоречно.
Вас же конкретно ткнули й не раз -- навіщо СОБІ!!! шмурдяк вкололи (та й жінці).
А ви про робітників.
Квартал відпочиває...
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:04
Вакцинація не гарантує
roberto dark написав:
В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЦЕ ЩОБ ВОНИ НЕ ЗАРАЖАЛИ
що людина не стане переносником вірусуВакцинація гарантує
що людина не потрапить в лікарню( а молодих менше 10% від тих хто зараз в лікарніВакцинація гарантує
що зменшить летальність( а в молодих і так в 12-15 разів менша летальність)
То навіщо збираєтесь витратити 15 млрд?
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