budivelnik написав:дурні знову не розуміють 1 В економіки немає зайвих грошей - вони завжди або чиїсь або за щось 2 Якщо в тих хто споживає грошей стане менше на 15 млрд .....то вони просто куплять менше на 15 млрд..а те що хтось з них від того помре - то це як би не моя проблема... 3 Але під час виконання п2...в виробників стане на 15 млрд менше ...то відразу податкова отримає на цих самих 15 млрд менше і на наступний рік... Чому 15 а на 5 - а все просто , при падінні виторгу в роздрібі на 1-2%( а саме стільки становить 15 млрд грн) - роздріб не може зменшити свої поточні витрати на цих 1-2 %...грубо точка не може зменшити час роботи або кількість робочих місць на 1%....не може зменшити витрати на освітлення/опалення на 1-2%....
То як - розумієш чи й далі будеш ваньку корчити?
2*2=4 І це ніхто не заперечує. Ви демагогічно уводите у бік...
1 Я керівник колективу, а тому змушувати когось робити те що не робив сам - не маю морального права ( совку який йшов по трупам за зірочками цього не зрозуміти) 2 Для збільшення варіантів відпочинку - бажано бути вакцинованим( хоча поки не було п1 - я обходився ПЛЦ тестами для усієї сімї, поїздка в Хорватію по тестам обійшлась мені в +/-6000 грн) - але знову ж пенсіонеру який рахує крихти хліба на столі - це також не доступно для розуміння, бо він останній раз відпочивав на дачі під тмьтараканью...
budivelnik написав:1 Я керівник колективу, а тому змушувати когось робити те що не робив сам - не маю морального права
Так а в Хорватию вы своих рабочих брали с собой? Равенство должно быть всюду!! А не только в вопросе прививки. Настоящий командир и пример для подчинённых не жрет хамон дома на крысу от своих подчинённых. Либо только кашку,как они, либо хамон с ними!!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 жов, 2021 21:14, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Оперативная статистика Минюста вновь показывает рост общей смертности, несмотря на неполноту входных данных. И вновь этот рост никак не связан с ковидом, правда, господа реакционеры?
Конечно, нет! Это ж самоубийц больше стало.
Ой, я ошибся, не прочитал сразу. Это ж из-за насильственной вакцинации! Таки вакцины убивают! Пусть не прямо и в них даже нет чипов, но из-за принуждения люди умирают. Спасибо великому математику, открыл мне глаза!
budivelnik написав:1 Я керівник колективу, а тому змушувати когось робити те що не робив сам - не маю морального права ( совку який йшов по трупам за зірочками цього не зрозуміти) 2 Для збільшення варіантів відпочинку - бажано бути вакцинованим( хоча поки не було п1 - я обходився ПЛЦ тестами для усієї сімї, поїздка в Хорватію по тестам обійшлась мені в +/-6000 грн) - але знову ж пенсіонеру який рахує крихти хліба на столі - це також не доступно для розуміння, бо він останній раз відпочивав на дачі під тмьтараканью...
Бу-га-га)))
Знов демагогічно підминив. Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого??? Я ж кажу, що недоречно так *глупо* виправдовуватися.
Ще й відпочинок притулив саме тепер. Шмурдяк вколов для цього.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 жов, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:природній відбір, а ЛАД і Хотаб пропонує штучний - ативаків фтопку
Вони навіть штучний пропонують неефективний... Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн.... А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату.. Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив.. А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав.. Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...
щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
flyman написав:природній відбір, а ЛАД і Хотаб пропонує штучний - ативаків фтопку
Вони навіть штучний пропонують неефективний... Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн.... А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату.. Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив.. А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав.. Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...
щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
flyman написав:природній відбір, а ЛАД і Хотаб пропонує штучний
Я только не понимаю, почему природный отбор вы ограничиваете тем, что слабые должны сдохнуть от ковида? Почему бы его не расширить на то, что когда я прийду в вашу кавалирку с ножницами по металлу (чтоб отрезать ваш палец, открывающий приложения банков) , вы не звоните в полицию, а пробуете выжить природным отбором. И при пожаре вы пробуете природно его победить. И когда Моторола разместит свой штаб в вашей кавалирке под Киевом, так вы не скулите. Просто он сильнее и идёт природный отбор. .
Знову аналогія на кшталт (сова натягнута на глобус) як вакцина проти палички Коха (бактерія) і швидкомутуючого віруса (ніби ковід, але це не точно).