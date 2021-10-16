budivelnik написав:

дурні знову не розуміють1 В економіки немає зайвих грошей - вони завжди або чиїсь або за щось2 Якщо в тих хто споживає грошей стане менше на 15 млрд .....то вони просто куплять менше на 15 млрд..а те що хтось з них від того помре - то це як би не моя проблема...3 Але під час виконання п2...в виробників стане на 15 млрд менше ...то відразу податкова отримає на цих самих 15 млрд менше і на наступний рік...Чому 15 а на 5 - а все просто , при падінні виторгу в роздрібі на 1-2%( а саме стільки становить 15 млрд грн) - роздріб не може зменшити свої поточні витрати на цих 1-2 %...грубо точка не може зменшити час роботи або кількість робочих місць на 1%....не може зменшити витрати на освітлення/опалення на 1-2%....То як - розумієш чи й далі будеш ваньку корчити?