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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Вакцинація не гарантує

Она не гарантирует даже то, что вы написали в п2. Но она уменьшает все те ваши пункты.
Механизма заставить ширнуться 60+ вы так ни разу и не предложили, к слову.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 жов, 2021 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:07

  budivelnik написав:дурні знову не розуміють
1 В економіки немає зайвих грошей - вони завжди або чиїсь або за щось
2 Якщо в тих хто споживає грошей стане менше на 15 млрд .....то вони просто куплять менше на 15 млрд..а те що хтось з них від того помре - то це як би не моя проблема...
3 Але під час виконання п2...в виробників стане на 15 млрд менше ...то відразу податкова отримає на цих самих 15 млрд менше і на наступний рік...
Чому 15 а на 5 - а все просто , при падінні виторгу в роздрібі на 1-2%( а саме стільки становить 15 млрд грн) - роздріб не може зменшити свої поточні витрати на цих 1-2 %...грубо точка не може зменшити час роботи або кількість робочих місць на 1%....не може зменшити витрати на освітлення/опалення на 1-2%....

То як - розумієш чи й далі будеш ваньку корчити?

2*2=4
І це ніхто не заперечує.
Ви демагогічно уводите у бік...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:08

для однорогомислячих

1 Я керівник колективу, а тому змушувати когось робити те що не робив сам - не маю морального права ( совку який йшов по трупам за зірочками цього не зрозуміти)
2 Для збільшення варіантів відпочинку - бажано бути вакцинованим( хоча поки не було п1 - я обходився ПЛЦ тестами для усієї сімї, поїздка в Хорватію по тестам обійшлась мені в +/-6000 грн) - але знову ж пенсіонеру який рахує крихти хліба на столі - це також не доступно для розуміння, бо він останній раз відпочивав на дачі під тмьтараканью...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 Я керівник колективу, а тому змушувати когось робити те що не робив сам - не маю морального права


Так а в Хорватию вы своих рабочих брали с собой? Равенство должно быть всюду!! :lol: А не только в вопросе прививки.
Настоящий командир и пример для подчинённых не жрет хамон дома на крысу от своих подчинённых. :mrgreen:
Либо только кашку,как они, либо хамон с ними!!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 жов, 2021 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:11

  Ukrainian написав:
  budivelnik написав:В принципі нічого...Залишилось вияснити за чий рахунок компенсувати 740 грн на три доби кожному.

Вакцина безкоштовна для усіх, поки що.

медицина теж "безкоштовна"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:12

  zРадио написав:Оперативная статистика Минюста вновь показывает рост общей смертности, несмотря на неполноту входных данных. И вновь этот рост никак не связан с ковидом, правда, господа реакционеры?

Зображення

Конечно, нет!
Это ж самоубийц больше стало.

Ой, я ошибся, не прочитал сразу. Это ж из-за насильственной вакцинации!
Таки вакцины убивают! Пусть не прямо и в них даже нет чипов, но из-за принуждения люди умирают.
Спасибо великому математику, открыл мне глаза!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:14

  budivelnik написав:1 Я керівник колективу, а тому змушувати когось робити те що не робив сам - не маю морального права ( совку який йшов по трупам за зірочками цього не зрозуміти)
2 Для збільшення варіантів відпочинку - бажано бути вакцинованим( хоча поки не було п1 - я обходився ПЛЦ тестами для усієї сімї, поїздка в Хорватію по тестам обійшлась мені в +/-6000 грн) - але знову ж пенсіонеру який рахує крихти хліба на столі - це також не доступно для розуміння, бо він останній раз відпочивав на дачі під тмьтараканью...

Бу-га-га)))

Знов демагогічно підминив.
Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого???
Я ж кажу, що недоречно так *глупо* виправдовуватися.

Ще й відпочинок притулив саме тепер. Шмурдяк вколов для цього.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 жов, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:17

  budivelnik написав:
  flyman написав:природній відбір,
а ЛАД і Хотаб пропонує штучний - ативаків фтопку
Вони навіть штучний пропонують неефективний...
Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....
А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..
Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..
А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..
Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую
вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...

щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:природній відбір,
а ЛАД і Хотаб пропонує штучний - ативаків фтопку
Вони навіть штучний пропонують неефективний...
Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....
А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..
Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..
А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..
Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую
вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...

щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
А хіба холодно? Нащо зараз включати?
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:19

  Hotab написав:
  flyman написав:природній відбір,
а ЛАД і Хотаб пропонує штучний

Я только не понимаю, почему природный отбор вы ограничиваете тем, что слабые должны сдохнуть от ковида?
Почему бы его не расширить на то, что когда я прийду в вашу кавалирку с ножницами по металлу (чтоб отрезать ваш палец, открывающий приложения банков) , вы не звоните в полицию, а пробуете выжить природным отбором. И при пожаре вы пробуете природно его победить. И когда Моторола разместит свой штаб в вашей кавалирке под Киевом, так вы не скулите. Просто он сильнее и идёт природный отбор. .

Знову аналогія на кшталт (сова натягнута на глобус) як вакцина проти палички Коха (бактерія) і швидкомутуючого віруса (ніби ковід, але це не точно).
flyman
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