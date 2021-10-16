RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3959396039613962>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого???
від мене з наступною мотивацією
1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу
2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне
3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи
4 Не для совка, а так би мовити для службового використання
Моя фраза була наступною
Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...

А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровья
пс
документи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявити
От шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..

ППС
тому й кажу
Чого дурний пенсіонер - бо бідни
Чого бідний - бо дурний...

і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25188
З нами з: 15.01.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:21

  budivelnik написав:
  roberto dark написав:В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЦЕ ЩОБ ВОНИ НЕ ЗАРАЖАЛИ
Вакцинація не гарантує що людина не стане переносником вірусу
Вакцинація гарантує що людина не потрапить в лікарню( а молодих менше 10% від тих хто зараз в лікарні
Вакцинація гарантує що зменшить летальність( а в молодих і так в 12-15 разів менша летальність)

То навіщо збираєтесь витратити 15 млрд?

ще добавлю:
вакцина на гарантує, що не буде карантину і локдауниу,
фактично що зупинити епідемію роблять карантин,
а тут "лікують головний біль ударом по голові" (б"ють не зрозумілою вакциною по імунній системі)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26228
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2036 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:23

  Faceless написав:
flyman написав:
  budivelnik написав:Вони навіть штучний пропонують неефективний...
Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....
А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..
Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..
А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..
Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую
вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...

щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
А хіба холодно? Нащо зараз включати?
Я періодично вмикаю..в мене котел , правда на всю ніч не варто..але на пару годин після заходу сонця..десь до 24 якщо на дворі нижче 3..а вже був і мінус....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25188
З нами з: 15.01.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:24

  Faceless написав:
flyman написав:
  budivelnik написав:Вони навіть штучний пропонують неефективний...
Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....
А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..
Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..
А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..
Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую
вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...

щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
А хіба холодно? Нащо зараз включати?

логічно, а тепер якщо щодо вакцини..., якщо людина не в групі ризику ... навіщо зараз колоти?

чи може таки опалення тре вмикати, щоб люди не переохолоджувалися і менше хворіли, ні?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 жов, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26228
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2036 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:25

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Вакцинація не гарантує

Она не гарантирует даже то, что вы написали в п2. Но она уменьшает все те ваши пункты.
Механизма заставить ширнуться 60+ вы так ни разу и не предложили, к слову.

Йому lgA вже скільки разів вказував про полегший перебіг хвороби...

В мене знайомий 30+ років зараз лежить з 40% ураження, витрачає сам кошти й держава витрачає. Не помре 99,999%.
В поле факторів будівельника не потрапить.
Бо там один фактор -- смерть.
Обмежена картинка. Єралашик.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24657
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:[quote="5316732:budivelnik"]Вони навіть штучний пропонують неефективний...
Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....
А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..
Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..
А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..
Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую
вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...

щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
А хіба холодно? Нащо зараз включати?

логічно, а тепер якщо щодо вакцини..., якщо людина не в групі ризику ... навіщо зараз колоти?[/quote]

Геніальна логіка.
Якщо ще машина не збивала - нащо переходити дорогу по світлофору.
Якщо ще не розбився на авто - нащо пристібати паски безпеки.
Якщо ще куля не влучила - нащо вдягати бронежилет.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30174
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1285 раз.
Подякували: 7272 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:31

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого???
від мене з наступною мотивацією
1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу
2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне
3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи
4 Не для совка, а так би мовити для службового використання
Моя фраза була наступною
Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...

А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровья
пс
документи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявити
От шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..

ППС
тому й кажу
Чого дурний пенсіонер - бо бідни
Чого бідний - бо дурний...

і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся.

Це в вашому єралашику від вас.
В реальності ж від влади.

А те що ви вказуєте, що від вас, то це тільки показує, що ви погодилися владою. З її рішенням. Не згодні, а саме погодилися.
ПРИЧИНИ НЕ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ.
Працівники не дурні-то, чудово розуміють від кого йде вимога робітникам вакцінуватися.

Невже ви не бачите свою чистісеньку демагогію?!
Зажлобив 250 грн. день, щоб шмурдякнутися.
Після стількох пісень про богатство, шкоду нації й тещо)))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 жов, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24657
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:32

  flyman написав:знову невірний приклад,
туберкульоз від палочки Коха (бактерія),
короновірус від не зрозумілого короновіруса, від якого забацали нашвидкоруч "вакцину",
чому від СНІД не змогли забацати вакцину за рік?
не дивно?
і взагалі, бактерію від віруса відрізняєте?
повноцінний живий організм, від не зрозуміло чого, що не відносять ні до організмів ні до не живої природи.

Флай, мРНК разрабатывают с 2006 года. Мы как туземцы узнали только сейчас. Неназванным хакерам до сих пор не удалось стырить технологии. Вирус оспы точно вирус и точно был побежден вакцинацией ;)
На сегодня Вы не можете говорить ни о быстрой на коленке вакцине, ни о неизвестном вирусе. Слишком много уже известно. Причём и возраст и лишний вес ни Вам, ни будивельнику не в плюс. Он уже вакцинирован, присоединяйтесь. Это не больно, не страшно и не опасно. И явно приятней и дешевле лечения ;)
В Хорватию за 6000грн как и лучшего представителя 5% пустят )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:42

Еще одна замечательная новость для любителей естественного иммунитета -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8201243/

Результаты показывают последовательное увеличение биологического возраста в популяции после COVID-19, определяя ускорение DeltaAge на 10,45 ± 7,29 года (на 5,25 года выше нормы) по сравнению с 3,68 ± 8,17 года для населения, свободного от COVID-19. (р <0,0001).


Тяжелый ковид ускоряет старение организма
IgA
 
Повідомлень: 876
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:48

  IgA написав:Еще одна замечательная новость для любителей естественного иммунитета -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8201243/

Результаты показывают последовательное увеличение биологического возраста в популяции после COVID-19, определяя ускорение DeltaAge на 10,45 ± 7,29 года (на 5,25 года выше нормы) по сравнению с 3,68 ± 8,17 года для населения, свободного от COVID-19. (р <0,0001).


Тяжелый ковид ускоряет старение организма

колись читав, що простий грип (який без ускладнень) скорочує життя на рік
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26228
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2036 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3959396039613962>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mirax і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7789 10464600
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 жов, 2021 09:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99411)
17.10.2021 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.