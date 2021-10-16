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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3959396039613962> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Нед 17 жов, 2021 21:20 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого??? Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого??? від мене з наступною мотивацією

1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу

2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне

3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи

4 Не для совка, а так би мовити для службового використання

Моя фраза була наступною

Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...



А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровья

пс

документи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявити

От шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..



ППС

тому й кажу

Чого дурний пенсіонер - бо бідни

Чого бідний - бо дурний...



і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся. від мене з наступною мотивацією1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи4 Не для совка, а так би мовити для службового використанняМоя фраза була наступноюМені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровьяпсдокументи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявитиОт шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..ППСтому й кажуЧого дурний пенсіонер - бо бідниЧого бідний - бо дурний...і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся. budivelnik

Повідомлень: 25188 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 21:21 budivelnik написав: roberto dark написав: В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЦЕ ЩОБ ВОНИ НЕ ЗАРАЖАЛИ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЦЕ ЩОБ ВОНИ НЕ ЗАРАЖАЛИ Вакцинація не гарантує що людина не стане переносником вірусу

Вакцинація гарантує що людина не потрапить в лікарню( а молодих менше 10% від тих хто зараз в лікарні

Вакцинація гарантує що зменшить летальність( а в молодих і так в 12-15 разів менша летальність)



То навіщо збираєтесь витратити 15 млрд? що людина не стане переносником вірусущо людина не потрапить в лікарню( а молодих менше 10% від тих хто зараз в лікарніщо зменшить летальність( а в молодих і так в 12-15 разів менша летальність)То навіщо збираєтесь витратити 15 млрд?

ще добавлю:

вакцина на гарантує, що не буде карантину і локдауниу,

фактично що зупинити епідемію роблять карантин,

а тут "лікують головний біль ударом по голові" (б"ють не зрозумілою вакциною по імунній системі) ще добавлю:вакцина на гарантує, що не буде карантину і локдауниу,фактично що зупинити епідемію роблять карантин,а тут "лікують головний біль ударом по голові" (б"ють не зрозумілою вакциною по імунній системі) flyman

Повідомлень: 26228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 21:23 Faceless написав: flyman написав: budivelnik написав: Вони навіть штучний пропонують неефективний...

Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....

А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..

Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..

А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..

Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую

вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить... Вони навіть штучний пропонують неефективний...Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показуювакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...

щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє? щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє? А хіба холодно? Нащо зараз включати? А хіба холодно? Нащо зараз включати? Я періодично вмикаю..в мене котел , правда на всю ніч не варто..але на пару годин після заходу сонця..десь до 24 якщо на дворі нижче 3..а вже був і мінус.... Я періодично вмикаю..в мене котел , правда на всю ніч не варто..але на пару годин після заходу сонця..десь до 24 якщо на дворі нижче 3..а вже був і мінус.... budivelnik

Повідомлень: 25188 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 21:24 Faceless написав: flyman написав: budivelnik написав: Вони навіть штучний пропонують неефективний...

Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....

А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..

Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..

А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..

Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую

вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить... Вони навіть штучний пропонують неефективний...Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показуювакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...

щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє? щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє? А хіба холодно? Нащо зараз включати? А хіба холодно? Нащо зараз включати?

логічно, а тепер якщо щодо вакцини..., якщо людина не в групі ризику ... навіщо зараз колоти?



чи може таки опалення тре вмикати, щоб люди не переохолоджувалися і менше хворіли, ні? логічно, а тепер якщо щодо вакцини..., якщо людина не в групі ризику ... навіщо зараз колоти?чи може таки опалення тре вмикати, щоб люди не переохолоджувалися і менше хворіли, ні? Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 жов, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 21:25 Hotab написав: budivelnik написав: Вакцинація не гарантує Вакцинація не гарантує

Она не гарантирует даже то, что вы написали в п2. Но она уменьшает все те ваши пункты.

Механизма заставить ширнуться 60+ вы так ни разу и не предложили, к слову. Она не гарантирует даже то, что вы написали в п2. Но она уменьшает все те ваши пункты.Механизма заставить ширнуться 60+ вы так ни разу и не предложили, к слову.

Йому lgA вже скільки разів вказував про полегший перебіг хвороби...



В мене знайомий 30+ років зараз лежить з 40% ураження, витрачає сам кошти й держава витрачає. Не помре 99,999%.

В поле факторів будівельника не потрапить.

Бо там один фактор -- смерть.

Обмежена картинка. Єралашик. Йому lgA вже скільки разів вказував про полегший перебіг хвороби...В мене знайомий 30+ років зараз лежить з 40% ураження, витрачає сам кошти й держава витрачає. Не помре 99,999%.В поле факторів будівельника не потрапить.Бо там один фактор -- смерть.Обмежена картинка. Єралашик. detroytred

Повідомлень: 24657 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2035 раз. Подякували: 3225 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 21:28 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: Faceless написав: flyman написав: [quote="5316732:budivelnik"]Вони навіть штучний пропонують неефективний...

Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн....

А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату..

Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив..

А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав..

Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую

вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...

щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє? щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє? А хіба холодно? Нащо зараз включати? А хіба холодно? Нащо зараз включати?

логічно, а тепер якщо щодо вакцини..., якщо людина не в групі ризику ... навіщо зараз колоти?[/quote]



Геніальна логіка.

Якщо ще машина не збивала - нащо переходити дорогу по світлофору.

Якщо ще не розбився на авто - нащо пристібати паски безпеки.

Якщо ще куля не влучила - нащо вдягати бронежилет. логічно, а тепер якщо щодо вакцини..., якщо людина не в групі ризику ... навіщо зараз колоти?[/quote]Геніальна логіка.Якщо ще машина не збивала - нащо переходити дорогу по світлофору.Якщо ще не розбився на авто - нащо пристібати паски безпеки.Якщо ще куля не влучила - нащо вдягати бронежилет. Faceless

Модератор Повідомлень: 30174 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1285 раз. Подякували: 7272 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 21:31 budivelnik написав: detroytred написав: Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого??? Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого??? від мене з наступною мотивацією

1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу

2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне

3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи

4 Не для совка, а так би мовити для службового використання

Моя фраза була наступною

Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...



А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровья

пс

документи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявити

От шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..



ППС

тому й кажу

Чого дурний пенсіонер - бо бідни

Чого бідний - бо дурний...



і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся. від мене з наступною мотивацією1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи4 Не для совка, а так би мовити для службового використанняМоя фраза була наступноюМені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровьяпсдокументи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявитиОт шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..ППСтому й кажуЧого дурний пенсіонер - бо бідниЧого бідний - бо дурний...і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся.

Це в вашому єралашику від вас.

В реальності ж від влади.



А те що ви вказуєте, що від вас, то це тільки показує, що ви погодилися владою. З її рішенням. Не згодні, а саме погодилися.

ПРИЧИНИ НЕ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ.

Працівники не дурні-то, чудово розуміють від кого йде вимога робітникам вакцінуватися.



Невже ви не бачите свою чистісеньку демагогію?!

Зажлобив 250 грн. день, щоб шмурдякнутися.

Після стількох пісень про богатство, шкоду нації й тещо))) Це в вашому єралашику від вас.В реальності ж від влади.А те що ви вказуєте, що від вас, то це тільки показує, що ви погодилися владою. З її рішенням. Не згодні, а саме погодилися.ПРИЧИНИ НЕ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ.Працівники не дурні-то, чудово розуміють від кого йде вимога робітникам вакцінуватися.Невже ви не бачите свою чистісеньку демагогію?!Зажлобив 250 грн. день, щоб шмурдякнутися.Після стількох пісень про богатство, шкоду нації й тещо))) Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 жов, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24657 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2035 раз. Подякували: 3225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 21:32 flyman написав: знову невірний приклад,

туберкульоз від палочки Коха (бактерія),

короновірус від не зрозумілого короновіруса, від якого забацали нашвидкоруч "вакцину",

чому від СНІД не змогли забацати вакцину за рік?

не дивно?

і взагалі, бактерію від віруса відрізняєте?

повноцінний живий організм, від не зрозуміло чого, що не відносять ні до організмів ні до не живої природи. знову невірний приклад,туберкульоз від палочки Коха (бактерія),короновірус від не зрозумілого короновіруса, від якого забацали нашвидкоруч "вакцину",чому від СНІД не змогли забацати вакцину за рік?не дивно?і взагалі, бактерію від віруса відрізняєте?повноцінний живий організм, від не зрозуміло чого, що не відносять ні до організмів ні до не живої природи.

Флай, мРНК разрабатывают с 2006 года. Мы как туземцы узнали только сейчас. Неназванным хакерам до сих пор не удалось стырить технологии. Вирус оспы точно вирус и точно был побежден вакцинацией

На сегодня Вы не можете говорить ни о быстрой на коленке вакцине, ни о неизвестном вирусе. Слишком много уже известно. Причём и возраст и лишний вес ни Вам, ни будивельнику не в плюс. Он уже вакцинирован, присоединяйтесь. Это не больно, не страшно и не опасно. И явно приятней и дешевле лечения

В Хорватию за 6000грн как и лучшего представителя 5% пустят ))) Флай, мРНК разрабатывают с 2006 года. Мы как туземцы узнали только сейчас. Неназванным хакерам до сих пор не удалось стырить технологии. Вирус оспы точно вирус и точно был побежден вакцинациейНа сегодня Вы не можете говорить ни о быстрой на коленке вакцине, ни о неизвестном вирусе. Слишком много уже известно. Причём и возраст и лишний вес ни Вам, ни будивельнику не в плюс. Он уже вакцинирован, присоединяйтесь. Это не больно, не страшно и не опасно. И явно приятней и дешевле леченияВ Хорватию за 6000грн как и лучшего представителя 5% пустят ))) stm

Повідомлень: 3159 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 537 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 21:42

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8201243/



Результаты показывают последовательное увеличение биологического возраста в популяции после COVID-19, определяя ускорение DeltaAge на 10,45 ± 7,29 года (на 5,25 года выше нормы) по сравнению с 3,68 ± 8,17 года для населения, свободного от COVID-19. (р <0,0001).



Тяжелый ковид ускоряет старение организма Еще одна замечательная новость для любителей естественного иммунитета -Тяжелый ковид ускоряет старение организма IgA Повідомлень: 876 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 21:48 IgA написав: Еще одна замечательная новость для любителей естественного иммунитета -

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8201243/



Результаты показывают последовательное увеличение биологического возраста в популяции после COVID-19, определяя ускорение DeltaAge на 10,45 ± 7,29 года (на 5,25 года выше нормы) по сравнению с 3,68 ± 8,17 года для населения, свободного от COVID-19. (р <0,0001).



Тяжелый ковид ускоряет старение организма Еще одна замечательная новость для любителей естественного иммунитета -Тяжелый ковид ускоряет старение организма

колись читав, що простий грип (який без ускладнень) скорочує життя на рік колись читав, що простий грип (який без ускладнень) скорочує життя на рік flyman

Повідомлень: 26228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2036 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3959396039613962> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7789 10464610

ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57