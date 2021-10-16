budivelnik написав:

detroytred написав: Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого??? Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого???

від мене з наступною мотивацією1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи4 Не для совка, а так би мовити для службового використанняМоя фраза була наступноюМені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровьяпсдокументи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявитиОт шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..ППСтому й кажуЧого дурний пенсіонер - бо бідниЧого бідний - бо дурний...і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся.