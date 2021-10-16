budivelnik написав:Вони навіть штучний пропонують неефективний... Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн.... А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату.. Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив.. А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав.. Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...
щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
А хіба холодно? Нащо зараз включати?
Я періодично вмикаю..в мене котел , правда на всю ніч не варто..але на пару годин після заходу сонця..десь до 24 якщо на дворі нижче 3..а вже був і мінус....
budivelnik написав:Вони навіть штучний пропонують неефективний... Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн.... А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату.. Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив.. А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав.. Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...
щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
А хіба холодно? Нащо зараз включати?
логічно, а тепер якщо щодо вакцини..., якщо людина не в групі ризику ... навіщо зараз колоти?
чи може таки опалення тре вмикати, щоб люди не переохолоджувалися і менше хворіли, ні?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 жов, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Она не гарантирует даже то, что вы написали в п2. Но она уменьшает все те ваши пункты. Механизма заставить ширнуться 60+ вы так ни разу и не предложили, к слову.
Йому lgA вже скільки разів вказував про полегший перебіг хвороби...
В мене знайомий 30+ років зараз лежить з 40% ураження, витрачає сам кошти й держава витрачає. Не помре 99,999%. В поле факторів будівельника не потрапить. Бо там один фактор -- смерть. Обмежена картинка. Єралашик.
flyman написав:[quote="5316732:budivelnik"]Вони навіть штучний пропонують неефективний... Вони хочуть витратити 15 млрд на вакцинування групи яка не помирає...і при цьому переживають про те що їм тарифи піднімають на 1 грн.... А все тому що ніколи не заробляли і звикли не залежати від кінцевого результату.. Як той хлопчик в казці,якому мама гроші давала а тато в пічку викидав і так продовжувалось до моменту поки хлопчик сам не заробив.. А от вже зароблені він голими руками з вогню вицарапав.. Так от я заробляю і знаю грошам ціну...але мене дивує , коли я показую вакцинатори -ви палите в пічці СВОЇ гроші, бо вас мають як лохів...мої ж гроші ви не отримаєте...але на жаль до них це не доходить...
щодо тарифів... опалення вже центральне включили у Львові/Києві/Одесі, чи економлять і ... вакцина зігріє?
А хіба холодно? Нащо зараз включати?
логічно, а тепер якщо щодо вакцини..., якщо людина не в групі ризику ... навіщо зараз колоти?[/quote]
Геніальна логіка. Якщо ще машина не збивала - нащо переходити дорогу по світлофору. Якщо ще не розбився на авто - нащо пристібати паски безпеки. Якщо ще куля не влучила - нащо вдягати бронежилет.
detroytred написав:Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого???
від мене з наступною мотивацією 1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу 2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне 3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи 4 Не для совка, а так би мовити для службового використання Моя фраза була наступною Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...
А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровья пс документи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявити От шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..
ППС тому й кажу Чого дурний пенсіонер - бо бідни Чого бідний - бо дурний...
і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся.
Це в вашому єралашику від вас. В реальності ж від влади.
А те що ви вказуєте, що від вас, то це тільки показує, що ви погодилися владою. З її рішенням. Не згодні, а саме погодилися. ПРИЧИНИ НЕ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ. Працівники не дурні-то, чудово розуміють від кого йде вимога робітникам вакцінуватися.
Невже ви не бачите свою чистісеньку демагогію?! Зажлобив 250 грн. день, щоб шмурдякнутися. Після стількох пісень про богатство, шкоду нації й тещо)))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 жов, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:знову невірний приклад, туберкульоз від палочки Коха (бактерія), короновірус від не зрозумілого короновіруса, від якого забацали нашвидкоруч "вакцину", чому від СНІД не змогли забацати вакцину за рік? не дивно? і взагалі, бактерію від віруса відрізняєте? повноцінний живий організм, від не зрозуміло чого, що не відносять ні до організмів ні до не живої природи.
Флай, мРНК разрабатывают с 2006 года. Мы как туземцы узнали только сейчас. Неназванным хакерам до сих пор не удалось стырить технологии. Вирус оспы точно вирус и точно был побежден вакцинацией На сегодня Вы не можете говорить ни о быстрой на коленке вакцине, ни о неизвестном вирусе. Слишком много уже известно. Причём и возраст и лишний вес ни Вам, ни будивельнику не в плюс. Он уже вакцинирован, присоединяйтесь. Это не больно, не страшно и не опасно. И явно приятней и дешевле лечения В Хорватию за 6000грн как и лучшего представителя 5% пустят )))
Результаты показывают последовательное увеличение биологического возраста в популяции после COVID-19, определяя ускорение DeltaAge на 10,45 ± 7,29 года (на 5,25 года выше нормы) по сравнению с 3,68 ± 8,17 года для населения, свободного от COVID-19. (р <0,0001).
Результаты показывают последовательное увеличение биологического возраста в популяции после COVID-19, определяя ускорение DeltaAge на 10,45 ± 7,29 года (на 5,25 года выше нормы) по сравнению с 3,68 ± 8,17 года для населения, свободного от COVID-19. (р <0,0001).
Тяжелый ковид ускоряет старение организма
колись читав, що простий грип (який без ускладнень) скорочує життя на рік