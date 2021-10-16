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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3956395739583959

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:03

  Faceless написав:Геніальна логіка.
Якщо ще машина не збивала - нащо переходити дорогу по світлофору.
Якщо ще не розбився на авто - нащо пристібати паски безпеки.
Якщо ще куля не влучила - нащо вдягати бронежилет.
А я намалюю іншу логіку - і порівняємо чия логічніша...
Малюємо переходи , будуємо світлофори...за 10 км від місця де їздять авто..і вимагаємо населення чекати поки світлофор на дорозі по якій не їздить машина вімкнеться на зелений...
А машини пустимо через спальний район в якому поселимо всіх в кого 60+..але дороги і світлофори їм малювати не будемо,мотивуючи тим що ми це 10 км збоку зробили.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:05

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:скорочує життя на рік
А на сколько скорочуе вакцина вбывця? Наверное на ерунду,если олигарху 250 грн/день жалко стало.
цього ніхто не знає, але "Нет времени объяснять!" - тре колоти вакцину
Бачу якийсь математик переплутав 250 в день з 250 в день на особу в колективі з 8 осіб=59200 на місяць на всіх....
Але то буває, його напевно тому вже рік на вертольот не пускають , вимагають щоб довів свою вправність баталіями на форумі....
ПС
Так от в групі 0-40 - важкі перебіги зустрічаються в 100-1000 разів менше ніж в групі 60+..але то таке
Щоб зберегти життя в групі 60+ ..треба колоти групу в 0-40...бо так сказали вищі матерії і не має важелів впливу зробити по іншому..
А я знаю як мінімум два
Один тупий - а-ля Садовий - заборонити без зеленого сертифіката виходити на вулицю кожному кому 60+( він же заборонив працювати групі 20+ )
Є більш розумний варіант
Взяти тих 15 млрд за які зібрались вакцинувати групу 0-40 і роздати в групі 60+ по 1000 грн кожному з зеленим сертифікатом вакцинації.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:13

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:А на сколько скорочуе вакцина вбывця? Наверное на ерунду,если олигарху 250 грн/день жалко стало.
цього ніхто не знає, але "Нет времени объяснять!" - тре колоти вакцину
Бачу якийсь математик переплутав 250 в день з 250 в день на особу в колективі з 8 осіб=59200 на місяць на всіх....
Але то буває, його напевно тому вже рік на вертольот не пускають , вимагають щоб довів свою вправність баталіями на форумі....
ПС
Так от в групі 0-40 - важкі перебіги зустрічаються в 100-1000 разів менше ніж в групі 60+..але то таке
Щоб зберегти життя в групі 60+ ..треба колоти групу в 0-40...бо так сказали вищі матерії і не має важелів впливу зробити по іншому..
А я знаю як мінімум два
Один тупий - а-ля Садовий - заборонити без зеленого сертифіката виходити на вулицю кожному кому 60+( він же заборонив працювати групі 20+ )
Є більш розумний варіант
Взяти тих 15 млрд за які зібрались вакцинувати групу 0-40 і роздати в групі 60+ по 1000 грн кожному з зеленим сертифікатом вакцинації.

Знов демагогія.

Вакцінацію групи 0-40 обгрунтувати й проводять не "вищі матерії", а розвинуті країни.

Без прибрехеньок ну ніяк.
А про "8 осіб" -- не смішно.
Тим паче після твердження, що вам головне документ від працівника, як ви їм наголосили.
Цирк...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:28

*Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...*

Агітація на вакцинацію робітникам наступна:
*Не для совка, а так би мовити для службового використання
Моя фраза була наступною
Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...*

З.и.
будівельник зробив сьогоднішній день.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 23:26

  detroytred написав:*Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...*

Агітація на вакцинацію робітникам наступна:
*Не для совка, а так би мовити для службового використання
Моя фраза була наступною
Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...*

З.и.
будівельник зробив сьогоднішній день.

Это клиника.
Не зря он в игноре у половины форумчан.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 23:26

Написал ещё вчера вечером, но думал, отправлять или нет.
Но прапор-строитель продолжает свои хамские и безграмотные выступления.
Причём невежество воинствующее.
Было хорошее высказывание: "Можно вывезти Дуньку из села, но нельзя вывести село из Дуньки".

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:все, кроме одного - ответ на антивакцинаторскую деятельность недостаточный
Ти знову натягуєш сову на глобус і не бачиш очевидного?
Для тебе заклики вакцинувати групу 60+ - це антивакцинаторські?
Чому подібні тобі вважають за святий обовязок змусити вакцинуватись групу 0-60 ...і бояться заявити про обовязковість/необхідність/примусовість вакцинації групи 60+?

Знову триси/хрестик?
чи все таки в умовах загального психозу легше грошики красти на вакцинацію?
а як тільки виявиться що вакцинувати необхідно менше 10 млн..то й шум зникне,психоз зменшиться..і багато не вкрадеш?


Я уже отвечал на это. Ты - не специалист по противоэпидемиологической борьбе, поэтому обязан слушать специалистов, а не наивно полагать, что можно выехать на общих знаниях.
..........

Тем более, если их маловато.
Я уж не знаю, что делать с человеком, который несёт чушь, прокалывается, но продолжает с пеной у рта доказывать свои "теории".
Он пишет:
2 Я й так знаю
В групі 60+ - летальність серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази...
В групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагалі
В групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.

И тут же, через 2 строчки:
Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має)

Так группу 40-60 тоже стоит вакцинировать?

Но тут же в другом посте (viewtopic.php?p=5316362#p5316362) через час:
1 Чи потрібно вакцинуватись групі 60+? - я вважаю що так
2 Якщо всі в групі 60+ вакцинуються - чи зменшить це смерті в цій групі? - я скажу так
3 Якщо вакцинуються в групі 0-60..чи зменшить це смерті в групі 60+? - я скажу ні.

Элементарная подтасовка. к которой человек часто прибегает.
Да, вакцинация группы 40-60 не уменьшит летальность в группе 60+, зато уменьшит летальность в группе 40-60.

За следующий перл просто убивать надо:
Просто якщо не боротись з раком - то хворий помре через 3-6 місяців від раку
Якщо боротись з раком, буде вражена печінка, серцеводудинна,кровотворні , шлунок і так далі....але людина проживе ще 6-36 місців...

Приличных слов уже нет.
Интересно, строители уже и в лечении рака разбираются?
Этот строитель слышал такое название лимфогранулематоз?
У меня отец умер от него, когда мне было 10 лет. Когда мне в Москве сообщили где-то в 1985 (точно не помню), что у двоюродного брата, с которым мы вместе росли, то же самое... Сделали ему химиотерапию, да не один курс, тяжело было переносить. Но живёт уже, слава богу, 36 лет, а не месяцев.
Он тут вспоминал Лаврова и его изречение, так оно, кажется, к нему и относится.

100 раз объясняли о Швеции. О том, что они сами признали ошибочность своей начальной тактики и прибегли к ограничениям, что сравнивать их надо, в крайнем случае, с близкими странами - со скандинавами. Нет, упорно продолжает приводить их в пример.

Ну как можно что-то объяснить человеку, который с упоением носится со своими склёпанными на колене табличками и ничего кроме них видеть не хочет. Мнение специалистов его не интересует. Мне интересно, скоро он даст советы физикам, как получить управляемый термояд?

Я уж думаю, может, его действительно выдвинуть на Нобелевку, человек удовлетворит своё самолюбие и успокоится?
Второй вариант - полный игнор. Может, если с ним не спорить, не будет высказываться столько несуразиц?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 23:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Второй вариант - полный игнор.
Я вже 10 раз від тебе це чую...але ти як той їжачок - лізеш,плачеш, колешся..але жреш кактуси...
ПС
я рік лікую маму від раку, тому йди на х.й зашугана хвора скотиняка....

Модератори,я розумію що ви також зашугані..але трошки відволічіться від свого страху і перечитайте останні 5 сторінок
три дурня+2 підспівувачі тільки те й роблять що мене обговорюють
я вже їх і в бан і нахер..а вони все пробиваються..може навчите їх користуватись баном..або ще краще зробіть так щоб вони мої повідомлення не бачили,якщо вони самі цього зробити не в стані...

Ще раз кінь на конференції
Дебіли ...блять....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 жов, 2021 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 23:35

ЛАД
По инфе из Александровской больницы, процент молодых(25-40 лет) среди ушедших значительно вырос, благодаря "дельте".
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 23:39

  antey1969 написав:ЛАД
По инфе из Александровской больницы, процент молодых(25-40 лет) среди ушедших значительно вырос, благодаря "дельте".
Значно виріс це в цифрах скільки?
Було 1% стало 2% ? - це значно, я скажу навіть більше - в рази...але по суті це щось міняє?
адже якби перестрашені старпери або хроніки - провакцинувались це б зменшило загальну кількість госпіталізацій на якихось 15-20% ..але в абсолютних цифрах це було б в 10-15 разів більше ніж 1% молодих....
budivelnik
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