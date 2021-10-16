Написал ещё вчера вечером, но думал, отправлять или нет.
Но прапор-строитель продолжает свои хамские и безграмотные выступления.
Причём невежество воинствующее.
Было хорошее высказывание: "Можно вывезти Дуньку из села, но нельзя вывести село из Дуньки".
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
все, кроме одного - ответ на антивакцинаторскую деятельность недостаточный
Ти знову натягуєш сову на глобус і не бачиш очевидного?
Для тебе заклики вакцинувати групу 60+ - це антивакцинаторські?
Чому подібні тобі вважають за святий обовязок змусити вакцинуватись групу 0-60 ...і бояться заявити про обовязковість/необхідність/примусовість вакцинації групи 60+?
Знову триси/хрестик?
чи все таки в умовах загального психозу легше грошики красти на вакцинацію?
а як тільки виявиться що вакцинувати необхідно менше 10 млн..то й шум зникне,психоз зменшиться..і багато не вкрадеш?
Я уже отвечал на это. Ты - не специалист по противоэпидемиологической борьбе, поэтому обязан слушать специалистов, а не наивно полагать, что можно выехать на общих знаниях.
..........
Тем более, если их маловато.
Я уж не знаю, что делать с человеком, который несёт чушь, прокалывается, но продолжает с пеной у рта доказывать свои "теории".
Он пишет:
2 Я й так знаю
В групі 60+ - летальність серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази...
В групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагалі
В групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.
И тут же, через 2 строчки:
Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має)
Так группу 40-60 тоже стоит вакцинировать?
Но тут же в другом посте (viewtopic.php?p=5316362#p5316362
) через час:
1 Чи потрібно вакцинуватись групі 60+? - я вважаю що так
2 Якщо всі в групі 60+ вакцинуються - чи зменшить це смерті в цій групі? - я скажу так
3 Якщо вакцинуються в групі 0-60..чи зменшить це смерті в групі 60+? - я скажу ні.
Элементарная подтасовка. к которой человек часто прибегает.
Да, вакцинация группы 40-60 не уменьшит летальность в группе 60+, зато уменьшит летальность в группе 40-60.
За следующий перл просто убивать надо:
Просто якщо не боротись з раком - то хворий помре через 3-6 місяців від раку
Якщо боротись з раком, буде вражена печінка, серцеводудинна,кровотворні , шлунок і так далі....але людина проживе ще 6-36 місців...
Приличных слов уже нет.
Интересно, строители уже и в лечении рака разбираются?
Этот строитель слышал такое название лимфогранулематоз?
У меня отец умер от него, когда мне было 10 лет. Когда мне в Москве сообщили где-то в 1985 (точно не помню), что у двоюродного брата, с которым мы вместе росли, то же самое... Сделали ему химиотерапию, да не один курс, тяжело было переносить. Но живёт уже, слава богу, 36 лет, а не месяцев.
Он тут вспоминал Лаврова и его изречение, так оно, кажется, к нему и относится.
100 раз объясняли о Швеции. О том, что они сами признали ошибочность своей начальной тактики и прибегли к ограничениям, что сравнивать их надо, в крайнем случае, с близкими странами - со скандинавами. Нет, упорно продолжает приводить их в пример.
Ну как можно что-то объяснить человеку, который с упоением носится со своими склёпанными на колене табличками и ничего кроме них видеть не хочет. Мнение специалистов его не интересует. Мне интересно, скоро он даст советы физикам, как получить управляемый термояд?
Я уж думаю, может, его действительно выдвинуть на Нобелевку, человек удовлетворит своё самолюбие и успокоится?
Второй вариант - полный игнор. Может, если с ним не спорить, не будет высказываться столько несуразиц?