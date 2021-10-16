Faceless написав:Геніальна логіка. Якщо ще машина не збивала - нащо переходити дорогу по світлофору. Якщо ще не розбився на авто - нащо пристібати паски безпеки. Якщо ще куля не влучила - нащо вдягати бронежилет.
А я намалюю іншу логіку - і порівняємо чия логічніша... Малюємо переходи , будуємо світлофори...за 10 км від місця де їздять авто..і вимагаємо населення чекати поки світлофор на дорозі по якій не їздить машина вімкнеться на зелений... А машини пустимо через спальний район в якому поселимо всіх в кого 60+..але дороги і світлофори їм малювати не будемо,мотивуючи тим що ми це 10 км збоку зробили.
А на сколько скорочуе вакцина вбывця? Наверное на ерунду,если олигарху 250 грн/день жалко стало.
цього ніхто не знає, але "Нет времени объяснять!" - тре колоти вакцину
Бачу якийсь математик переплутав 250 в день з 250 в день на особу в колективі з 8 осіб=59200 на місяць на всіх.... Але то буває, його напевно тому вже рік на вертольот не пускають , вимагають щоб довів свою вправність баталіями на форумі.... ПС Так от в групі 0-40 - важкі перебіги зустрічаються в 100-1000 разів менше ніж в групі 60+..але то таке Щоб зберегти життя в групі 60+ ..треба колоти групу в 0-40...бо так сказали вищі матерії і не має важелів впливу зробити по іншому.. А я знаю як мінімум два Один тупий - а-ля Садовий - заборонити без зеленого сертифіката виходити на вулицю кожному кому 60+( він же заборонив працювати групі 20+ ) Є більш розумний варіант Взяти тих 15 млрд за які зібрались вакцинувати групу 0-40 і роздати в групі 60+ по 1000 грн кожному з зеленим сертифікатом вакцинації.
Hotab написав:А на сколько скорочуе вакцина вбывця? Наверное на ерунду,если олигарху 250 грн/день жалко стало.
цього ніхто не знає, але "Нет времени объяснять!" - тре колоти вакцину
Бачу якийсь математик переплутав 250 в день з 250 в день на особу в колективі з 8 осіб=59200 на місяць на всіх.... Але то буває, його напевно тому вже рік на вертольот не пускають , вимагають щоб довів свою вправність баталіями на форумі.... ПС Так от в групі 0-40 - важкі перебіги зустрічаються в 100-1000 разів менше ніж в групі 60+..але то таке Щоб зберегти життя в групі 60+ ..треба колоти групу в 0-40...бо так сказали вищі матерії і не має важелів впливу зробити по іншому.. А я знаю як мінімум два Один тупий - а-ля Садовий - заборонити без зеленого сертифіката виходити на вулицю кожному кому 60+( він же заборонив працювати групі 20+ ) Є більш розумний варіант Взяти тих 15 млрд за які зібрались вакцинувати групу 0-40 і роздати в групі 60+ по 1000 грн кожному з зеленим сертифікатом вакцинації.
Знов демагогія.
Вакцінацію групи 0-40 обгрунтувати й проводять не "вищі матерії", а розвинуті країни.
Без прибрехеньок ну ніяк. А про "8 осіб" -- не смішно. Тим паче після твердження, що вам головне документ від працівника, як ви їм наголосили. Цирк...
*Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...*
Агітація на вакцинацію робітникам наступна: *Не для совка, а так би мовити для службового використання Моя фраза була наступною Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...*
detroytred написав:*Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...*
Агітація на вакцинацію робітникам наступна: *Не для совка, а так би мовити для службового використання Моя фраза була наступною Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...*
З.и. будівельник зробив сьогоднішній день.
Это клиника. Не зря он в игноре у половины форумчан.
Написал ещё вчера вечером, но думал, отправлять или нет. Но прапор-строитель продолжает свои хамские и безграмотные выступления. Причём невежество воинствующее. Было хорошее высказывание: "Можно вывезти Дуньку из села, но нельзя вывести село из Дуньки".
zРадио написав:
budivelnik написав:
zРадио написав:все, кроме одного - ответ на антивакцинаторскую деятельность недостаточный
Ти знову натягуєш сову на глобус і не бачиш очевидного? Для тебе заклики вакцинувати групу 60+ - це антивакцинаторські? Чому подібні тобі вважають за святий обовязок змусити вакцинуватись групу 0-60 ...і бояться заявити про обовязковість/необхідність/примусовість вакцинації групи 60+?
Знову триси/хрестик? чи все таки в умовах загального психозу легше грошики красти на вакцинацію? а як тільки виявиться що вакцинувати необхідно менше 10 млн..то й шум зникне,психоз зменшиться..і багато не вкрадеш?
Я уже отвечал на это. Ты - не специалист по противоэпидемиологической борьбе, поэтому обязан слушать специалистов, а не наивно полагать, что можно выехать на общих знаниях. ..........
Тем более, если их маловато. Я уж не знаю, что делать с человеком, который несёт чушь, прокалывается, но продолжает с пеной у рта доказывать свои "теории". Он пишет:
2 Я й так знаю В групі 60+ - летальність серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази... В групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагалі В групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.
И тут же, через 2 строчки:
Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має)
1 Чи потрібно вакцинуватись групі 60+? - я вважаю що так 2 Якщо всі в групі 60+ вакцинуються - чи зменшить це смерті в цій групі? - я скажу так 3 Якщо вакцинуються в групі 0-60..чи зменшить це смерті в групі 60+? - я скажу ні.
Элементарная подтасовка. к которой человек часто прибегает. Да, вакцинация группы 40-60 не уменьшит летальность в группе 60+, зато уменьшит летальность в группе 40-60.
За следующий перл просто убивать надо:
Просто якщо не боротись з раком - то хворий помре через 3-6 місяців від раку Якщо боротись з раком, буде вражена печінка, серцеводудинна,кровотворні , шлунок і так далі....але людина проживе ще 6-36 місців...
Приличных слов уже нет. Интересно, строители уже и в лечении рака разбираются? Этот строитель слышал такое название лимфогранулематоз? У меня отец умер от него, когда мне было 10 лет. Когда мне в Москве сообщили где-то в 1985 (точно не помню), что у двоюродного брата, с которым мы вместе росли, то же самое... Сделали ему химиотерапию, да не один курс, тяжело было переносить. Но живёт уже, слава богу, 36 лет, а не месяцев. Он тут вспоминал Лаврова и его изречение, так оно, кажется, к нему и относится.
100 раз объясняли о Швеции. О том, что они сами признали ошибочность своей начальной тактики и прибегли к ограничениям, что сравнивать их надо, в крайнем случае, с близкими странами - со скандинавами. Нет, упорно продолжает приводить их в пример.
Ну как можно что-то объяснить человеку, который с упоением носится со своими склёпанными на колене табличками и ничего кроме них видеть не хочет. Мнение специалистов его не интересует. Мне интересно, скоро он даст советы физикам, как получить управляемый термояд?
Я уж думаю, может, его действительно выдвинуть на Нобелевку, человек удовлетворит своё самолюбие и успокоится? Второй вариант - полный игнор. Может, если с ним не спорить, не будет высказываться столько несуразиц?
Я вже 10 раз від тебе це чую...але ти як той їжачок - лізеш,плачеш, колешся..але жреш кактуси... ПС я рік лікую маму від раку, тому йди на х.й зашугана хвора скотиняка....
Модератори,я розумію що ви також зашугані..але трошки відволічіться від свого страху і перечитайте останні 5 сторінок три дурня+2 підспівувачі тільки те й роблять що мене обговорюють я вже їх і в бан і нахер..а вони все пробиваються..може навчите їх користуватись баном..або ще краще зробіть так щоб вони мої повідомлення не бачили,якщо вони самі цього зробити не в стані...
Ще раз кінь на конференції Дебіли ...блять....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 жов, 2021 23:37, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:ЛАД По инфе из Александровской больницы, процент молодых(25-40 лет) среди ушедших значительно вырос, благодаря "дельте".
Значно виріс це в цифрах скільки? Було 1% стало 2% ? - це значно, я скажу навіть більше - в рази...але по суті це щось міняє? адже якби перестрашені старпери або хроніки - провакцинувались це б зменшило загальну кількість госпіталізацій на якихось 15-20% ..але в абсолютних цифрах це було б в 10-15 разів більше ніж 1% молодих....
Дятлів - багато Розумних - мало Толерантних - ще менше
Замість використання чисельної переваги і перетворення її в щось розумне - спостерігаю тупе хамство, де пяток одних і тих самих тільки тим і займаються що не придумавши ні на грам розумного - виливають тонни лайна на тих хто не з ними... Ще до того як мене забанять - я самозабанюсь на тиждень..може місяць....на все не обіцяю, адже мусить хоч хтось збурхувати періодично це гниле болото ковідзашуганих...
Я сегодня задал вопрос антиваксам: Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией? Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт? Специально выделил жирным шрифтом. Ни одного ответа. Ну, разве что от Будивельника - провакцинировать поголовно 60+ и... всё. Как это сделать? Дать каждому по 1000 грн. Боюсь, что после активной антиваксовской пропаганды, в которой активно участвовал и Будивельник, это уже не поможет. Кроме того, практика других стран показывает, что это не помогает. Всё, других предложений не поступило.
Миф 6 Коронавируса не существует. Его придумали ради наживы на вакцина
У нас знаете сколько всего придумано ради наживы? Например, та же школа. Зачем туда дети ходят? Школьную форму покупать опять же нужно, учебники, тетради...
Тезис, что коронавируса не существует, — просто нелепый. Но я, безусловно, могу его обсудить. Мы с антиваксерами уже говорили на эту тему. В Германии какая-то организация учредила приз. Сначала сказали, что дадут миллион долларов, потом пять миллионов тому ученому, кто покажет им выделенный SARS-CoV-2. И вот мне в начале 2020 года многие стали писать в мессенджер: «Анча, у вас уникальная возможность заработать денег. Принесите этим балбесам выделенный вирус и станьте долларовым миллионером». Ну круто же?
Однако в этом и заключается вся проблема. Есть выделенный вирус, есть его электронные микрофотографии. Ими завален весь интернет. И если эти люди очень хотят, их можно позвать к электронному микроскопу и показать им как бы вирус. Но дело в том, что электронный микроскоп — это не просто трубка со стеклами внутри, которые увеличивают лежащий под ними препарат. В данном случае, чтобы увидеть вирус, используется поток электронов. И в зависимости от того, во что он ударяется — в мягкое или твердое, — электроны отклоняются в разные стороны. И с помощью их движений можно вычислить форму и размер исследуемых частиц. В частности, вируса.
Полученное изображение представляет собой не настоящую картинку, которую вы просто глазом видите с помощью линзы, а компьютерно сгенерированную. Сейчас все знают, что при желании с помощью компьютера можно сделать любые фейки. Хоть певца Фрэнка Синатру оживить и попросить спеть, хоть Иосифа Кобзона. И никто не догадается, что это компьютерная модель.
То есть антиваксеры утверждают, что все имеющиеся сегодня изображения SARS-CoV-2 — ненастоящие. Ну и как я их могу убедить? Пожалуйста, если кто-то хочет увидеть вирус — есть вакцина «Ковивак». Она как сделана? Взяли натуральный коронавирус, выделенный от российского пациента в начале пандемии в 2020 году. У этого пациента в принципе были имя и фамилия. А потом вирус вырастили в огромных технологических чанах на производстве. Соответственно в этих чанах вирус очистили и инактивировали. То есть в образцах «Ковивака» — обезвреженный вирус. И он там правда есть.
А если кто-то хочет посмотреть на живой вирус — естественно, им никто его в термосе не принесет, потому что в любой стране это будет считаться государственным преступлением. Но антиваксеров ни один из аргументов не устроил. Так пять миллионов никто и не заработал.
Точно так же абсолютно бесполезно спорить с нашими антиваксами. Они не слышат никаких аргументов, абсолютно не воспринимают никакие данные, графики, сообщения. Мнение специалистов им не интересны - "все куплены бигфармой" (рептилоидами). И вообще они всё знают и понимают лучше. "Что там специалисты, которые учились, работали, пытались разобраться много лет. Мы вот сейчас быстренько состряпаем табличку и всё решим". И это ещё хороший вариант. Другие и без всяких табличек всё знают.
Я уже несколько раз предлагал закрыть ветку. В сегодняшнем виде она ничего кроме вреда не приносит. Или надо сильно менять модерацию с жёсткими банами за антивакцинаторство. Понимаю, это, вроде, нехорошо, но вспомните 2014, когда жёстко банили за антиукраинские посты. Тоже было нехорошо, но, к сожалению, необходимо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 жов, 2021 00:39, всього редагувалось 1 раз.