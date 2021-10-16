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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3957395839593960> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Нед 17 жов, 2021 22:03 Faceless написав: Геніальна логіка.

Якщо ще машина не збивала - нащо переходити дорогу по світлофору.

Якщо ще не розбився на авто - нащо пристібати паски безпеки.

Якщо ще куля не влучила - нащо вдягати бронежилет. Геніальна логіка.Якщо ще машина не збивала - нащо переходити дорогу по світлофору.Якщо ще не розбився на авто - нащо пристібати паски безпеки.Якщо ще куля не влучила - нащо вдягати бронежилет. А я намалюю іншу логіку - і порівняємо чия логічніша...

Малюємо переходи , будуємо світлофори...за 10 км від місця де їздять авто..і вимагаємо населення чекати поки світлофор на дорозі по якій не їздить машина вімкнеться на зелений...

А машини пустимо через спальний район в якому поселимо всіх в кого 60+..але дороги і світлофори їм малювати не будемо,мотивуючи тим що ми це 10 км збоку зробили. А я намалюю іншу логіку - і порівняємо чия логічніша...Малюємо переходи , будуємо світлофори...за 10 км від місця де їздять авто..і вимагаємо населення чекати поки світлофор на дорозі по якій не їздить машина вімкнеться на зелений...А машини пустимо через спальний район в якому поселимо всіх в кого 60+..але дороги і світлофори їм малювати не будемо,мотивуючи тим що ми це 10 км збоку зробили. budivelnik

Повідомлень: 25182 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 22:05 flyman написав: Hotab написав: flyman написав: скорочує життя на рік скорочує життя на рік А на сколько скорочуе вакцина вбывця? Наверное на ерунду,если олигарху 250 грн/день жалко стало. А на сколько скорочуе вакцина вбывця? Наверное на ерунду,если олигарху 250 грн/день жалко стало. цього ніхто не знає, але "Нет времени объяснять!" - тре колоти вакцину цього ніхто не знає, але "Нет времени объяснять!" - тре колоти вакцину Бачу якийсь математик переплутав 250 в день з 250 в день на особу в колективі з 8 осіб=59200 на місяць на всіх....

Але то буває, його напевно тому вже рік на вертольот не пускають , вимагають щоб довів свою вправність баталіями на форумі....

ПС

Так от в групі 0-40 - важкі перебіги зустрічаються в 100-1000 разів менше ніж в групі 60+..але то таке

Щоб зберегти життя в групі 60+ ..треба колоти групу в 0-40...бо так сказали вищі матерії і не має важелів впливу зробити по іншому..

А я знаю як мінімум два

Один тупий - а-ля Садовий - заборонити без зеленого сертифіката виходити на вулицю кожному кому 60+( він же заборонив працювати групі 20+ )

Є більш розумний варіант

Взяти тих 15 млрд за які зібрались вакцинувати групу 0-40 і роздати в групі 60+ по 1000 грн кожному з зеленим сертифікатом вакцинації. Бачу якийсь математик переплутав 250 в день з 250 в день на особу в колективі з 8 осіб=59200 на місяць на всіх....Але то буває, його напевно тому вже рік на вертольот не пускають , вимагають щоб довів свою вправність баталіями на форумі....ПСТак от в групі 0-40 - важкі перебіги зустрічаються в 100-1000 разів менше ніж в групі 60+..але то такеЩоб зберегти життя в групі 60+ ..треба колоти групу в 0-40...бо так сказали вищі матерії і не має важелів впливу зробити по іншому..А я знаю як мінімум дваОдин тупий - а-ля Садовий - заборонити без зеленого сертифіката виходити на вулицю кожному кому 60+( він же заборонив працювати групі 20+ )Є більш розумний варіантВзяти тих 15 млрд за які зібрались вакцинувати групу 0-40 і роздати в групі 60+ по 1000 грн кожному з зеленим сертифікатом вакцинації. budivelnik

Повідомлень: 25182 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 22:13 budivelnik написав: flyman написав: Hotab написав: А на сколько скорочуе вакцина вбывця? Наверное на ерунду,если олигарху 250 грн/день жалко стало. А на сколько скорочуе вакцина вбывця? Наверное на ерунду,если олигарху 250 грн/день жалко стало. цього ніхто не знає, але "Нет времени объяснять!" - тре колоти вакцину цього ніхто не знає, але "Нет времени объяснять!" - тре колоти вакцину Бачу якийсь математик переплутав 250 в день з 250 в день на особу в колективі з 8 осіб=59200 на місяць на всіх....

Але то буває, його напевно тому вже рік на вертольот не пускають , вимагають щоб довів свою вправність баталіями на форумі....

ПС

Так от в групі 0-40 - важкі перебіги зустрічаються в 100-1000 разів менше ніж в групі 60+..але то таке

Щоб зберегти життя в групі 60+ ..треба колоти групу в 0-40...бо так сказали вищі матерії і не має важелів впливу зробити по іншому..

А я знаю як мінімум два

Один тупий - а-ля Садовий - заборонити без зеленого сертифіката виходити на вулицю кожному кому 60+( він же заборонив працювати групі 20+ )

Є більш розумний варіант

Взяти тих 15 млрд за які зібрались вакцинувати групу 0-40 і роздати в групі 60+ по 1000 грн кожному з зеленим сертифікатом вакцинації. Бачу якийсь математик переплутав 250 в день з 250 в день на особу в колективі з 8 осіб=59200 на місяць на всіх....Але то буває, його напевно тому вже рік на вертольот не пускають , вимагають щоб довів свою вправність баталіями на форумі....ПСТак от в групі 0-40 - важкі перебіги зустрічаються в 100-1000 разів менше ніж в групі 60+..але то такеЩоб зберегти життя в групі 60+ ..треба колоти групу в 0-40...бо так сказали вищі матерії і не має важелів впливу зробити по іншому..А я знаю як мінімум дваОдин тупий - а-ля Садовий - заборонити без зеленого сертифіката виходити на вулицю кожному кому 60+( він же заборонив працювати групі 20+ )Є більш розумний варіантВзяти тих 15 млрд за які зібрались вакцинувати групу 0-40 і роздати в групі 60+ по 1000 грн кожному з зеленим сертифікатом вакцинації.

Знов демагогія.



Вакцінацію групи 0-40 обгрунтувати й проводять не "вищі матерії", а розвинуті країни.



Без прибрехеньок ну ніяк.

А про "8 осіб" -- не смішно.

Тим паче після твердження, що вам головне документ від працівника, як ви їм наголосили.

Цирк... Знов демагогія.Вакцінацію групи 0-40 обгрунтувати й проводять не "вищі матерії", а розвинуті країни.Без прибрехеньок ну ніяк.А про "8 осіб" -- не смішно.Тим паче після твердження, що вам головне документ від працівника, як ви їм наголосили.Цирк... detroytred

Повідомлень: 24655 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2035 раз. Подякували: 3225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 22:28 *Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...*



Агітація на вакцинацію робітникам наступна:

*Не для совка, а так би мовити для службового використання

Моя фраза була наступною

Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...*



З.и.

будівельник зробив сьогоднішній день. detroytred

Повідомлень: 24655 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2035 раз. Подякували: 3225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 23:26 detroytred написав: *Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...*



Агітація на вакцинацію робітникам наступна:

*Не для совка, а так би мовити для службового використання

Моя фраза була наступною

Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...*



З.и.

будівельник зробив сьогоднішній день. *Мене змусили провакцинуватись самого і загітувати на вакцинацію своїх працівників...*Агітація на вакцинацію робітникам наступна:*Не для совка, а так би мовити для службового використанняМоя фраза була наступноюМені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...*З.и.будівельник зробив сьогоднішній день.

Это клиника.

Не зря он в игноре у половины форумчан. Это клиника.Не зря он в игноре у половины форумчан. antey1969 1

Повідомлень: 10874 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1426 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 23:26

Но прапор-строитель продолжает свои хамские и безграмотные выступления.

Причём невежество воинствующее.

Было хорошее высказывание: "Можно вывезти Дуньку из села, но нельзя вывести село из Дуньки".



zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: все, кроме одного - ответ на антивакцинаторскую деятельность недостаточный все, кроме одного - ответ на антивакцинаторскую деятельность недостаточный Ти знову натягуєш сову на глобус і не бачиш очевидного?

Для тебе заклики вакцинувати групу 60+ - це антивакцинаторські?

Чому подібні тобі вважають за святий обовязок змусити вакцинуватись групу 0-60 ...і бояться заявити про обовязковість/необхідність/примусовість вакцинації групи 60+?



Знову триси/хрестик?

чи все таки в умовах загального психозу легше грошики красти на вакцинацію?

а як тільки виявиться що вакцинувати необхідно менше 10 млн..то й шум зникне,психоз зменшиться..і багато не вкрадеш? Ти знову натягуєш сову на глобус і не бачиш очевидного?Для тебе заклики вакцинувати групу 60+ - це антивакцинаторські?Чому подібні тобі вважають за святий обовязок змусити вакцинуватись групу 0-60 ...і бояться заявити про обовязковість/необхідність/примусовість вакцинації групи 60+?Знову триси/хрестик?чи все таки в умовах загального психозу легше грошики красти на вакцинацію?а як тільки виявиться що вакцинувати необхідно менше 10 млн..то й шум зникне,психоз зменшиться..і багато не вкрадеш?



Я уже отвечал на это. Ты - не специалист по противоэпидемиологической борьбе, поэтому обязан слушать специалистов, а не наивно полагать, что можно выехать на общих знаниях.

.......... Я уже отвечал на это. Ты - не специалист по противоэпидемиологической борьбе, поэтому обязан слушать специалистов, а не наивно полагать, что можно..........

Тем более, если их маловато.

Я уж не знаю, что делать с человеком, который несёт чушь, прокалывается, но продолжает с пеной у рта доказывать свои "теории".

Он пишет:

2 Я й так знаю

В групі 60+ - летальність серед вакцинованих буде меншою в 3-4 рази...

В групі 0-40 - різниці в летальності не буде видно взагалі

В групі 40-60 - летальність серед вакцинованих буде нижчою в 1,5-2 рази.

И тут же, через 2 строчки:

Чому 35 млн населення повинні платити погіршенням свого життя заради тих в групі 60+ ..які чомусь не хочуть вакцинуватись( а на тих в групі 60+ хто провакцинувався - поведінка групи 0-40 - впливу не має)

Так группу 40-60 тоже стоит вакцинировать?



Но тут же в другом посте (

1 Чи потрібно вакцинуватись групі 60+? - я вважаю що так

2 Якщо всі в групі 60+ вакцинуються - чи зменшить це смерті в цій групі? - я скажу так

3 Якщо вакцинуються в групі 0-60..чи зменшить це смерті в групі 60+? - я скажу ні.

Элементарная подтасовка. к которой человек часто прибегает.

Да, вакцинация группы 40-60 не уменьшит летальность в группе 60+, зато уменьшит летальность в группе 40-60.



За следующий перл просто убивать надо:

Просто якщо не боротись з раком - то хворий помре через 3-6 місяців від раку

Якщо боротись з раком, буде вражена печінка, серцеводудинна,кровотворні , шлунок і так далі....але людина проживе ще 6-36 місців...

Приличных слов уже нет.

Интересно, строители уже и в лечении рака разбираются?

Этот строитель слышал такое название лимфогранулематоз?

У меня отец умер от него, когда мне было 10 лет. Когда мне в Москве сообщили где-то в 1985 (точно не помню), что у двоюродного брата, с которым мы вместе росли, то же самое... Сделали ему химиотерапию, да не один курс, тяжело было переносить. Но живёт уже, слава богу, 36 лет, а не месяцев.

Он тут вспоминал Лаврова и его изречение, так оно, кажется, к нему и относится.



100 раз объясняли о Швеции. О том, что они сами признали ошибочность своей начальной тактики и прибегли к ограничениям, что сравнивать их надо, в крайнем случае, с близкими странами - со скандинавами. Нет, упорно продолжает приводить их в пример.



Ну как можно что-то объяснить человеку, который с упоением носится со своими склёпанными на колене табличками и ничего кроме них видеть не хочет. Мнение специалистов его не интересует. Мне интересно, скоро он даст советы физикам, как получить управляемый термояд?



Я уж думаю, может, его действительно выдвинуть на Нобелевку, человек удовлетворит своё самолюбие и успокоится?

Второй вариант - полный игнор. Может, если с ним не спорить, не будет высказываться столько несуразиц? Написал ещё вчера вечером, но думал, отправлять или нет.Но прапор-строитель продолжает свои хамские и безграмотные выступления.Причём невежество воинствующее.Было хорошее высказывание: "Можно вывезти Дуньку из села, но нельзя вывести село из Дуньки".Тем более, если их маловато.Я уж не знаю, что делать с человеком, который несёт чушь, прокалывается, но продолжает с пеной у рта доказывать свои "теории".Он пишет:И тут же, через 2 строчки:Так группу 40-60 тоже стоит вакцинировать?Но тут же в другом посте ( viewtopic.php?p=5316362#p5316362 ) через час:Элементарная подтасовка. к которой человек часто прибегает.Да, вакцинация группы 40-60 не уменьшит летальность в группе 60+, зато уменьшит летальность в группе 40-60.За следующий перл просто убивать надо:Приличных слов уже нет.Интересно, строители уже и в лечении рака разбираются?Этот строитель слышал такое название лимфогранулематоз?У меня отец умер от него, когда мне было 10 лет. Когда мне в Москве сообщили где-то в 1985 (точно не помню), что у двоюродного брата, с которым мы вместе росли, то же самое... Сделали ему химиотерапию, да не один курс, тяжело было переносить. Но живёт уже, слава богу, 36 лет, а не месяцев.Он тут вспоминал Лаврова и его изречение, так оно, кажется, к нему и относится.100 раз объясняли о Швеции. О том, что они сами признали ошибочность своей начальной тактики и прибегли к ограничениям, что сравнивать их надо, в крайнем случае, с близкими странами - со скандинавами. Нет, упорно продолжает приводить их в пример.Ну как можно что-то объяснить человеку, который с упоением носится со своими склёпанными на колене табличками и ничего кроме них видеть не хочет. Мнение специалистов его не интересует. Мне интересно, скоро он даст советы физикам, как получить управляемый термояд?Я уж думаю, может, его действительно выдвинуть на Нобелевку, человек удовлетворит своё самолюбие и успокоится?Второй вариант - полный игнор. Может, если с ним не спорить, не будет высказываться столько несуразиц? ЛАД 2 Повідомлень: 20010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4881 раз. Подякували: 4512 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 23:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Второй вариант - полный игнор. Второй вариант - полный игнор. Я вже 10 раз від тебе це чую...але ти як той їжачок - лізеш,плачеш, колешся..але жреш кактуси...

ПС

я рік лікую маму від раку, тому йди на х.й зашугана хвора скотиняка....



Модератори,я розумію що ви також зашугані..але трошки відволічіться від свого страху і перечитайте останні 5 сторінок

три дурня+2 підспівувачі тільки те й роблять що мене обговорюють

я вже їх і в бан і нахер..а вони все пробиваються..може навчите їх користуватись баном..або ще краще зробіть так щоб вони мої повідомлення не бачили,якщо вони самі цього зробити не в стані...



Ще раз кінь на конференції

Дебіли ...блять.... Я вже 10 раз від тебе це чую...але ти як той їжачок - лізеш,плачеш, колешся..але жреш кактуси...ПСя рік лікую маму від раку, тому йди на х.й зашугана хвора скотиняка....Модератори,я розумію що ви також зашугані..але трошки відволічіться від свого страху і перечитайте останні 5 сторіноктри дурня+2 підспівувачі тільки те й роблять що мене обговорюютья вже їх і в бан і нахер..а вони все пробиваються..може навчите їх користуватись баном..або ще краще зробіть так щоб вони мої повідомлення не бачили,якщо вони самі цього зробити не в стані...Ще раз кінь на конференціїДебіли ...блять.... Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 жов, 2021 23:37, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25182 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 23:35 ЛАД

По инфе из Александровской больницы, процент молодых(25-40 лет) среди ушедших значительно вырос, благодаря "дельте". antey1969 1

Повідомлень: 10874 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1426 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 23:39 antey1969 написав: ЛАД

По инфе из Александровской больницы, процент молодых(25-40 лет) среди ушедших значительно вырос, благодаря "дельте". По инфе из Александровской больницы, процент молодых(25-40 лет) среди ушедших значительно вырос, благодаря "дельте". Значно виріс це в цифрах скільки?

Було 1% стало 2% ? - це значно, я скажу навіть більше - в рази...але по суті це щось міняє?

адже якби перестрашені старпери або хроніки - провакцинувались це б зменшило загальну кількість госпіталізацій на якихось 15-20% ..але в абсолютних цифрах це було б в 10-15 разів більше ніж 1% молодих....



Дятлів - багато

Розумних - мало

Толерантних - ще менше



Замість використання чисельної переваги і перетворення її в щось розумне - спостерігаю тупе хамство, де пяток одних і тих самих тільки тим і займаються що не придумавши ні на грам розумного - виливають тонни лайна на тих хто не з ними...

Ще до того як мене забанять - я самозабанюсь на тиждень..може місяць....на все не обіцяю, адже мусить хоч хтось збурхувати періодично це гниле болото ковідзашуганих... Значно виріс це в цифрах скільки?Було 1% стало 2% ? - це значно, я скажу навіть більше - в рази...але по суті це щось міняє?адже якби перестрашені старпери або хроніки - провакцинувались це б зменшило загальну кількість госпіталізацій на якихось 15-20% ..але в абсолютних цифрах це було б в 10-15 разів більше ніж 1% молодих....Дятлів - багатоРозумних - малоТолерантних - ще меншеЗамість використання чисельної переваги і перетворення її в щось розумне - спостерігаю тупе хамство, де пяток одних і тих самих тільки тим і займаються що не придумавши ні на грам розумного - виливають тонни лайна на тих хто не з ними...Ще до того як мене забанять - я самозабанюсь на тиждень..може місяць....на все не обіцяю, адже мусить хоч хтось збурхувати періодично це гниле болото ковідзашуганих... budivelnik

Повідомлень: 25182 З нами з: 15.01.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 2757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 00:01

Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией?

Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт?

Специально выделил жирным шрифтом.

Ни одного ответа.

Ну, разве что от Будивельника - провакцинировать поголовно 60+ и... всё.

Как это сделать? Дать каждому по 1000 грн.

Боюсь, что после активной антиваксовской пропаганды, в которой активно участвовал и Будивельник, это уже не поможет.

Кроме того, практика других стран показывает, что это не помогает.

Всё, других предложений не поступило.



Я, по-моему, вчера давал ссылку на интервью Анчи Барановой - https://m.lenta.ru/articles/2021/10/15/mifvak/ . Так понимаю, что никто из антиваксов не снизошёл до прочтения. Поэтому приведу её ответ на один из мифов.

Миф 6

Коронавируса не существует. Его придумали ради наживы на вакцина



У нас знаете сколько всего придумано ради наживы? Например, та же школа. Зачем туда дети ходят? Школьную форму покупать опять же нужно, учебники, тетради...



Тезис, что коронавируса не существует, — просто нелепый. Но я, безусловно, могу его обсудить. Мы с антиваксерами уже говорили на эту тему. В Германии какая-то организация учредила приз. Сначала сказали, что дадут миллион долларов, потом пять миллионов тому ученому, кто покажет им выделенный SARS-CoV-2. И вот мне в начале 2020 года многие стали писать в мессенджер: «Анча, у вас уникальная возможность заработать денег. Принесите этим балбесам выделенный вирус и станьте долларовым миллионером». Ну круто же?



Однако в этом и заключается вся проблема. Есть выделенный вирус, есть его электронные микрофотографии. Ими завален весь интернет. И если эти люди очень хотят, их можно позвать к электронному микроскопу и показать им как бы вирус. Но дело в том, что электронный микроскоп — это не просто трубка со стеклами внутри, которые увеличивают лежащий под ними препарат. В данном случае, чтобы увидеть вирус, используется поток электронов. И в зависимости от того, во что он ударяется — в мягкое или твердое, — электроны отклоняются в разные стороны. И с помощью их движений можно вычислить форму и размер исследуемых частиц. В частности, вируса.



Полученное изображение представляет собой не настоящую картинку, которую вы просто глазом видите с помощью линзы, а компьютерно сгенерированную. Сейчас все знают, что при желании с помощью компьютера можно сделать любые фейки. Хоть певца Фрэнка Синатру оживить и попросить спеть, хоть Иосифа Кобзона. И никто не догадается, что это компьютерная модель.



То есть антиваксеры утверждают, что все имеющиеся сегодня изображения SARS-CoV-2 — ненастоящие. Ну и как я их могу убедить? Пожалуйста, если кто-то хочет увидеть вирус — есть вакцина «Ковивак». Она как сделана? Взяли натуральный коронавирус, выделенный от российского пациента в начале пандемии в 2020 году. У этого пациента в принципе были имя и фамилия. А потом вирус вырастили в огромных технологических чанах на производстве. Соответственно в этих чанах вирус очистили и инактивировали. То есть в образцах «Ковивака» — обезвреженный вирус. И он там правда есть.



А если кто-то хочет посмотреть на живой вирус — естественно, им никто его в термосе не принесет, потому что в любой стране это будет считаться государственным преступлением. Но антиваксеров ни один из аргументов не устроил. Так пять миллионов никто и не заработал.

Точно так же абсолютно бесполезно спорить с нашими антиваксами. Они не слышат никаких аргументов, абсолютно не воспринимают никакие данные, графики, сообщения. Мнение специалистов им не интересны - "все куплены бигфармой" (рептилоидами). И вообще они всё знают и понимают лучше. "Что там специалисты, которые учились, работали, пытались разобраться много лет. Мы вот сейчас быстренько состряпаем табличку и всё решим".

И это ещё хороший вариант. Другие и без всяких табличек всё знают.



Я уже несколько раз предлагал закрыть ветку. В сегодняшнем виде она ничего кроме вреда не приносит.

Или надо сильно менять модерацию с жёсткими банами за антивакцинаторство. Понимаю, это, вроде, нехорошо, но вспомните 2014, когда жёстко банили за антиукраинские посты. Тоже было нехорошо, но, к сожалению, необходимо. Я сегодня задал вопрос антиваксам:Специально выделил жирным шрифтом.Ни одного ответа.Ну, разве что от Будивельника - провакцинировать поголовно 60+ и... всё.Как это сделать? Дать каждому по 1000 грн.Боюсь, что после активной антиваксовской пропаганды, в которой активно участвовал и Будивельник, это уже не поможет.Кроме того, практика других стран показывает, что это не помогает.Всё, других предложений не поступило.Я, по-моему, вчера давал ссылку на интервью Анчи Барановой -. Так понимаю, что никто из антиваксов не снизошёл до прочтения. Поэтому приведу её ответ на один из мифов.Точно так же абсолютно бесполезно спорить с нашими антиваксами. Они не слышат никаких аргументов, абсолютно не воспринимают никакие данные, графики, сообщения. Мнение специалистов им не интересны - "все куплены бигфармой" (рептилоидами). И вообще они всё знают и понимают лучше. "Что там специалисты, которые учились, работали, пытались разобраться много лет. Мы вот сейчас быстренько состряпаем табличку и всё решим".И это ещё хороший вариант. Другие и без всяких табличек всё знают.Я уже несколько раз предлагал закрыть ветку. В сегодняшнем виде она ничего кроме вреда не приносит.Или надо сильно менять модерацию с жёсткими банами за антивакцинаторство. Понимаю, это, вроде, нехорошо, но вспомните 2014, когда жёстко банили за антиукраинские посты. Тоже было нехорошо, но, к сожалению, необходимо. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 жов, 2021 00:39, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4881 раз. Подякували: 4512 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3957395839593960> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7789 10475338

ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57