Оце було б дуже гарно. А якби на зовсім...
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Додано: Пон 18 жов, 2021 00:04
Додано: Пон 18 жов, 2021 00:26
Сегодня Будивельник проявил себя во всей красе.
Мелкий хозяйчик, мнящий себя выше других и считающий себя "столпом Державы".
Как только почувствовал, что государство хотя бы слегка покусилось на его кошелёк, началась настоящая истерика.
"...мелкий собственник, мелкий хозяйчик (социальный тип, во многих европейских странах имеющий очень широкое, массовое представительство), испытывая при капитализме постоянно угнетение и очень часто невероятно резкое и быстрое ухудшение жизни и разорение, легко переходит к крайней революционности, но не способен проявить выдержки, организованности, дисциплины, стойкости. «Взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа, это -- социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам."
Испугался потерять 50 тыс на ПЦР-тесты и потерять доходы (а, возможно, только половину дохода) за месяц. При этом рассказывает, что мы, быдло, будем здесь уж не помню что делать, а он будет наблюдать с Канар или откуда ещё. Канары, правда, на двоих стоит дороже. Но он же не может отрываться от своих работников (к сожалению, цитату не нашёл, видимо, пост удалили, так же, как про "совок").
Я, кстати, знаю достаточно примеров во время прошлых локдаунов, когда люди теряли не только доходы, а терпели убытки. Порой значительные. Никто, конечно, этому не радовался, но и истерик не было. Просто у меня несколько другие друзья и знакомые.
Поэтому и агитировали за вакцинацию - был хоть какой-то шанс обойтись без красных зон и прочих радостей жизни. Упустили. Может хоть сейчас благодаря ограничениям процесс ускорится и, может, хоть как-то поможет, хотя уже поздновато.
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