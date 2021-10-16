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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3957395839593960

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 00:04

  budivelnik написав:......
Ще до того як мене забанять - я самозабанюсь на тиждень..може місяць....на все не обіцяю, адже мусить хоч хтось збурхувати періодично це гниле болото ковідзашуганих...

Оце було б дуже гарно. А якби на зовсім...
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 00:26

Сегодня Будивельник проявил себя во всей красе.
Мелкий хозяйчик, мнящий себя выше других и считающий себя "столпом Державы".
Как только почувствовал, что государство хотя бы слегка покусилось на его кошелёк, началась настоящая истерика.
"...мелкий собственник, мелкий хозяйчик (социальный тип, во многих европейских странах имеющий очень широкое, массовое представительство), испытывая при капитализме постоянно угнетение и очень часто невероятно резкое и быстрое ухудшение жизни и разорение, легко переходит к крайней революционности, но не способен проявить выдержки, организованности, дисциплины, стойкости. «Взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа, это -- социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам."

Испугался потерять 50 тыс на ПЦР-тесты и потерять доходы (а, возможно, только половину дохода) за месяц. При этом рассказывает, что мы, быдло, будем здесь уж не помню что делать, а он будет наблюдать с Канар или откуда ещё. Канары, правда, на двоих стоит дороже. Но он же не может отрываться от своих работников (к сожалению, цитату не нашёл, видимо, пост удалили, так же, как про "совок").

Я, кстати, знаю достаточно примеров во время прошлых локдаунов, когда люди теряли не только доходы, а терпели убытки. Порой значительные. Никто, конечно, этому не радовался, но и истерик не было. Просто у меня несколько другие друзья и знакомые.
Поэтому и агитировали за вакцинацию - был хоть какой-то шанс обойтись без красных зон и прочих радостей жизни. Упустили. Может хоть сейчас благодаря ограничениям процесс ускорится и, может, хоть как-то поможет, хотя уже поздновато.
ЛАД
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Повідомлень: 20010
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Подякував: 4881 раз.
Подякували: 4512 раз.
 
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  #<1 ... 3957395839593960
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