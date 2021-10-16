Оце було б дуже гарно. А якби на зовсім...
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Додано: Пон 18 жов, 2021 00:04
Додано: Пон 18 жов, 2021 00:26
Сегодня Будивельник проявил себя во всей красе.
Мелкий хозяйчик, мнящий себя выше других и считающий себя "столпом Державы".
Как только почувствовал, что государство хотя бы слегка покусилось на его кошелёк, началась настоящая истерика.
"...мелкий собственник, мелкий хозяйчик (социальный тип, во многих европейских странах имеющий очень широкое, массовое представительство), испытывая при капитализме постоянно угнетение и очень часто невероятно резкое и быстрое ухудшение жизни и разорение, легко переходит к крайней революционности, но не способен проявить выдержки, организованности, дисциплины, стойкости. «Взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа, это -- социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам."
Испугался потерять 50 тыс на ПЦР-тесты и потерять доходы (а, возможно, только половину дохода) за месяц. При этом рассказывает, что мы, быдло, будем здесь уж не помню что делать, а он будет наблюдать с Канар или откуда ещё. Канары, правда, на двоих стоит дороже. Но он же не может отрываться от своих работников (к сожалению, цитату не нашёл, видимо, пост удалили, так же, как про "совок").
Я, кстати, знаю достаточно примеров во время прошлых локдаунов, когда люди теряли не только доходы, а терпели убытки. Порой значительные. Никто, конечно, этому не радовался, но и истерик не было. Просто у меня несколько другие друзья и знакомые.
Поэтому и агитировали за вакцинацию - был хоть какой-то шанс обойтись без красных зон и прочих радостей жизни. Упустили. Может хоть сейчас благодаря ограничениям процесс ускорится и, может, хоть как-то поможет, хотя уже поздновато.
Додано: Пон 18 жов, 2021 02:06
Напишу как было у меня.... 50 лет. Вес 86... Числа 19 сентября привозили на дом 2 доставки. 20 сентября были на шашлыках с друзьями, они привитые. Думаю подхватил от молодняка - доставщиков. В эту же ночь морозило, начали болеть все мышцы вокруг лёгких. Причём так,что ни встать, ни сесть... На следующий день 37.7 и лёгкая слабость, и так 5 дней. Есть не хотелось совсем, то диарея, то отсутствие стула совсем... На 6й день температура начала давить 39.3. Успешно сбивалась, и потом успешно возвращалась обратно - колотило всего. Лечился тем что назначил участковый врач по телефону. Антивирусное. Разжижающее. Парацетамол... На 28 сентября назначили КТ и делать тест. Но 27 сентября вечером встал попить чаю, и грохнулся без сознания, разбил лоб. Мои девчонки были дома, перепугались - вызвали скорую. Приехали через пол часа, померяли давление - 110 на 70. сердце в норме. сатурация 98. Слабость. Кашля нет. Сказали открылось сегодня новое отделение ковидное, типа мест много - поехали разбираться - меня шатает.. Привезли. На приёмке я благополучно прилёг 2й раз рядом с врачами, успел предупредить по опыту первого раза - и меня вовремя поймали, и положили на кушетку. сатурация 93. Давление такое же. Положили типа в реанимацию на кислород... Поставили катетер, капельницы три штуки по очереди, одну сбивали температуру, остальные не знаю.Взяли ПЦР - негативный. Взяли кровь в том числе и на ковид - позитивный. Мочу. Утром пришла другой врач, сказала не пугайся, у неё дочь старшая так падала... Остальные врачи не сталкивались. Сатурация падала при походе в туалет сразу до 83 - 86. На кислороде 95-96. Кое как отвезли на скорой на КТ - поражение лёгких 25-50%. Два раза в день капельницы с атибиотиком на протяжении двух недель за деньги города. Кроме этого за свои деньги покупали разжижающее -кололи 2 раза в день две недели. Куча таблеток за свой счёт чтобы не выплюнуть кишечник и желудок во время капанья антибиотиков и после... Состояние было без изменений, пока не предложила врач найти и купить препарат для ковидолечения.... Температура как на качелях 39.7 сбивают и она опять 39.5 и так по кругу... Рёбра на груди болели так что и с кислородом не дышалось. Разминал грудь. Глюки в этот момент страшные..... Сразу стало полегче после 3й капельницы - всего ушло 6 ампул по 3600 штука... Сам стал убирать кислород - сатурация 96. Кончики пальцев немеют, но упорно дышал сам и делал дыхательную гимнастику...В палате 12 человек постоянно все на кислороде - шум от него дикий, практически не спишь, люди плачут, стонут, хрипят, свет, не проветривается..... На 14й день перевели в другое отделение- там бокс на 3 человека -лежали 6.. Поругался - врач в первый день пришол и с концами-лежи ничего кроме разжижающего не колят и никто ничего не делает.. Заставил взять анализы-проверить и выписать меня... Вышло 4000 грн в сутки... Итого - за 16 дней в больнице у меня сожрало 20 кг массы тела. Ноги - мышцы и кости болят страшно. Хожу через немогу потихоньку. Сил нет совсем. Аппатия дикая. Ничего не интересно, всё приходится себя заставлять... Задышка страшная - поговорить по телефону проблема. Нооо жор идёт страшный - есть хочется постоянно и постоянно ем. Хочется сладкого и мяса... Ночью - днём пофиг... Мои девчёнки переболели легко, насморк и пара дне температура 37... После больницы прошло 5 дней. Участковый врач примет только завтра - выходные же.... Идиотизм.. Но сегодня первый день когда я чувствую себя не высосанным, а дико уставшим))). Кроме меня в палате один был 39 лет - поступил на день позже и симптоматика такая же. И выписался долечиваться вместе со мной.. Остальные все старше - 55-60-70-88... Туалеты вмонтированы в бетон из 60 годов.. Надо залезть на постамент что бы поср....ть и все лезут... сатурация падает - старики тоже падают, санитарки регулярно их оттуда вытаскивают в моче.... Умерло 6 человек пока лежал.... Трупы в коридоре на 1 этаже стоят долго.... БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
а з вакцинацією у вас як
У меня лично - никак. Но уже на пол года свои антитела)))... Приехал с работы 28 августа с Нидерландов. Записался на Пфазер, через неделю как положили в больницу подходила моя очередь. Банально - не успел...
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