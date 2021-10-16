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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3957395839593960 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Пон 18 жов, 2021 02:06 Напишу как было у меня.... 50 лет. Вес 86... Числа 19 сентября привозили на дом 2 доставки. 20 сентября были на шашлыках с друзьями, они привитые. Думаю подхватил от молодняка - доставщиков. В эту же ночь морозило, начали болеть все мышцы вокруг лёгких. Причём так,что ни встать, ни сесть... На следующий день 37.7 и лёгкая слабость, и так 5 дней. Есть не хотелось совсем, то диарея, то отсутствие стула совсем... На 6й день температура начала давить 39.3. Успешно сбивалась, и потом успешно возвращалась обратно - колотило всего. Лечился тем что назначил участковый врач по телефону. Антивирусное. Разжижающее. Парацетамол... На 28 сентября назначили КТ и делать тест. Но 27 сентября вечером встал попить чаю, и грохнулся без сознания, разбил лоб. Мои девчонки были дома, перепугались - вызвали скорую. Приехали через пол часа, померяли давление - 110 на 70. сердце в норме. сатурация 98. Слабость. Кашля нет. Сказали открылось сегодня новое отделение ковидное, типа мест много - поехали разбираться - меня шатает.. Привезли. На приёмке я благополучно прилёг 2й раз рядом с врачами, успел предупредить по опыту первого раза - и меня вовремя поймали, и положили на кушетку. сатурация 93. Давление такое же. Положили типа в реанимацию на кислород... Поставили катетер, капельницы три штуки по очереди, одну сбивали температуру, остальные не знаю.Взяли ПЦР - негативный. Взяли кровь в том числе и на ковид - позитивный. Мочу. Утром пришла другой врач, сказала не пугайся, у неё дочь старшая так падала... Остальные врачи не сталкивались. Сатурация падала при походе в туалет сразу до 83 - 86. На кислороде 95-96. Кое как отвезли на скорой на КТ - поражение лёгких 25-50%. Два раза в день капельницы с атибиотиком на протяжении двух недель за деньги города. Кроме этого за свои деньги покупали разжижающее -кололи 2 раза в день две недели. Куча таблеток за свой счёт чтобы не выплюнуть кишечник и желудок во время капанья антибиотиков и после... Состояние было без изменений, пока не предложила врач найти и купить препарат для ковидолечения.... Температура как на качелях 39.7 сбивают и она опять 39.5 и так по кругу... Рёбра на груди болели так что и с кислородом не дышалось. Разминал грудь. Глюки в этот момент страшные..... Сразу стало полегче после 3й капельницы - всего ушло 6 ампул по 3600 штука... Сам стал убирать кислород - сатурация 96. Кончики пальцев немеют, но упорно дышал сам и делал дыхательную гимнастику...В палате 12 человек постоянно все на кислороде - шум от него дикий, практически не спишь, люди плачут, стонут, хрипят, свет, не проветривается..... На 14й день перевели в другое отделение- там бокс на 3 человека -лежали 6.. Поругался - врач в первый день пришол и с концами-лежи ничего кроме разжижающего не колят и никто ничего не делает.. Заставил взять анализы-проверить и выписать меня... Вышло 4000 грн в сутки... Итого - за 16 дней в больнице у меня сожрало 20 кг массы тела. Ноги - мышцы и кости болят страшно. Хожу через немогу потихоньку. Сил нет совсем. Аппатия дикая. Ничего не интересно, всё приходится себя заставлять... Задышка страшная - поговорить по телефону проблема. Нооо жор идёт страшный - есть хочется постоянно и постоянно ем. Хочется сладкого и мяса... Ночью - днём пофиг... Мои девчёнки переболели легко, насморк и пара дне температура 37... После больницы прошло 5 дней. Участковый врач примет только завтра - выходные же.... Идиотизм.. Но сегодня первый день когда я чувствую себя не высосанным, а дико уставшим))). Кроме меня в палате один был 39 лет - поступил на день позже и симптоматика такая же. И выписался долечиваться вместе со мной.. Остальные все старше - 55-60-70-88... Туалеты вмонтированы в бетон из 60 годов.. Надо залезть на постамент что бы поср....ть и все лезут... сатурация падает - старики тоже падают, санитарки регулярно их оттуда вытаскивают в моче.... Умерло 6 человек пока лежал.... Трупы в коридоре на 1 этаже стоят долго.... БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.



а з вакцинацією у вас як



У меня лично - никак. Но уже на пол года свои антитела)))... Приехал с работы 28 августа с Нидерландов. Записался на Пфазер, через неделю как положили в больницу подходила моя очередь. Банально - не успел... Ukrainian

Повідомлень: 10227 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 707 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 06:10 Ukrainian Это в каком городе такое? Чуть ли не "записки из мёртвого дома" какие-то . Не зря будивельник побежал за порцией "шмурдяка", а то во Львове с больницами ситуация не намного лучше, насколько я помню. roberto dark

Повідомлень: 607 З нами з: 04.06.19 Подякував: 122 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 06:18 roberto dark написав: Ukrainian Это в каком городе такое? Чуть ли не "записки из мёртвого дома" какие-то . Не зря будивельник побежал за порцией "шмурдяка", а то во Львове с больницами ситуация не намного лучше, насколько я помню. Это в каком городе такое? Чуть ли не "записки из мёртвого дома" какие-то . Не зря будивельник побежал за порцией "шмурдяка", а то во Львове с больницами ситуация не намного лучше, насколько я помню.

Колишній дит сад в Мелітополі розконсервували в «пансіонат» для ковідних.

Вакцина була безкоштовна. А тут без шику і комфорту їх лікують за 4000 за добу. Нехай насолоджуються. Колишній дит сад в Мелітополі розконсервували в «пансіонат» для ковідних.Вакцина була безкоштовна. А тут без шику і комфорту їх лікують за 4000 за добу. Нехай насолоджуються. Ukrainian

Повідомлень: 10227 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 707 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 06:30 Ukrainian написав: roberto dark написав: Ukrainian Это в каком городе такое? Чуть ли не "записки из мёртвого дома" какие-то . Не зря будивельник побежал за порцией "шмурдяка", а то во Львове с больницами ситуация не намного лучше, насколько я помню. Это в каком городе такое? Чуть ли не "записки из мёртвого дома" какие-то . Не зря будивельник побежал за порцией "шмурдяка", а то во Львове с больницами ситуация не намного лучше, насколько я помню.

Колишній дит сад в Мелітополі розконсервували в «пансіонат» для ковідних.

Вакцина була безкоштовна. А тут без шику і комфорту їх лікують за 4000 за добу. Нехай насолоджуються. Колишній дит сад в Мелітополі розконсервували в «пансіонат» для ковідних.Вакцина була безкоштовна. А тут без шику і комфорту їх лікують за 4000 за добу. Нехай насолоджуються.

Да уж..таки нам не зря бустерную прививку колят... Да уж..таки нам не зря бустерную прививку колят... roberto dark

Повідомлень: 607 З нами з: 04.06.19 Подякував: 122 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3957395839593960 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7789 10483732

ЛОБ Суб 16 жов, 2021 09:57