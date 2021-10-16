Напишу как было у меня.... 50 лет. Вес 86... Числа 19 сентября привозили на дом 2 доставки. 20 сентября были на шашлыках с друзьями, они привитые. Думаю подхватил от молодняка - доставщиков. В эту же ночь морозило, начали болеть все мышцы вокруг лёгких. Причём так,что ни встать, ни сесть... На следующий день 37.7 и лёгкая слабость, и так 5 дней. Есть не хотелось совсем, то диарея, то отсутствие стула совсем... На 6й день температура начала давить 39.3. Успешно сбивалась, и потом успешно возвращалась обратно - колотило всего. Лечился тем что назначил участковый врач по телефону. Антивирусное. Разжижающее. Парацетамол... На 28 сентября назначили КТ и делать тест. Но 27 сентября вечером встал попить чаю, и грохнулся без сознания, разбил лоб. Мои девчонки были дома, перепугались - вызвали скорую. Приехали через пол часа, померяли давление - 110 на 70. сердце в норме. сатурация 98. Слабость. Кашля нет. Сказали открылось сегодня новое отделение ковидное, типа мест много - поехали разбираться - меня шатает.. Привезли. На приёмке я благополучно прилёг 2й раз рядом с врачами, успел предупредить по опыту первого раза - и меня вовремя поймали, и положили на кушетку. сатурация 93. Давление такое же. Положили типа в реанимацию на кислород... Поставили катетер, капельницы три штуки по очереди, одну сбивали температуру, остальные не знаю.Взяли ПЦР - негативный. Взяли кровь в том числе и на ковид - позитивный. Мочу. Утром пришла другой врач, сказала не пугайся, у неё дочь старшая так падала... Остальные врачи не сталкивались. Сатурация падала при походе в туалет сразу до 83 - 86. На кислороде 95-96. Кое как отвезли на скорой на КТ - поражение лёгких 25-50%. Два раза в день капельницы с атибиотиком на протяжении двух недель за деньги города. Кроме этого за свои деньги покупали разжижающее -кололи 2 раза в день две недели. Куча таблеток за свой счёт чтобы не выплюнуть кишечник и желудок во время капанья антибиотиков и после... Состояние было без изменений, пока не предложила врач найти и купить препарат для ковидолечения.... Температура как на качелях 39.7 сбивают и она опять 39.5 и так по кругу... Рёбра на груди болели так что и с кислородом не дышалось. Разминал грудь. Глюки в этот момент страшные..... Сразу стало полегче после 3й капельницы - всего ушло 6 ампул по 3600 штука... Сам стал убирать кислород - сатурация 96. Кончики пальцев немеют, но упорно дышал сам и делал дыхательную гимнастику...В палате 12 человек постоянно все на кислороде - шум от него дикий, практически не спишь, люди плачут, стонут, хрипят, свет, не проветривается..... На 14й день перевели в другое отделение- там бокс на 3 человека -лежали 6.. Поругался - врач в первый день пришол и с концами-лежи ничего кроме разжижающего не колят и никто ничего не делает.. Заставил взять анализы-проверить и выписать меня... Вышло 4000 грн в сутки... Итого - за 16 дней в больнице у меня сожрало 20 кг массы тела. Ноги - мышцы и кости болят страшно. Хожу через немогу потихоньку. Сил нет совсем. Аппатия дикая. Ничего не интересно, всё приходится себя заставлять... Задышка страшная - поговорить по телефону проблема. Нооо жор идёт страшный - есть хочется постоянно и постоянно ем. Хочется сладкого и мяса... Ночью - днём пофиг... Мои девчёнки переболели легко, насморк и пара дне температура 37... После больницы прошло 5 дней. Участковый врач примет только завтра - выходные же.... Идиотизм.. Но сегодня первый день когда я чувствую себя не высосанным, а дико уставшим))). Кроме меня в палате один был 39 лет - поступил на день позже и симптоматика такая же. И выписался долечиваться вместе со мной.. Остальные все старше - 55-60-70-88... Туалеты вмонтированы в бетон из 60 годов.. Надо залезть на постамент что бы поср....ть и все лезут... сатурация падает - старики тоже падают, санитарки регулярно их оттуда вытаскивают в моче.... Умерло 6 человек пока лежал.... Трупы в коридоре на 1 этаже стоят долго.... БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
а з вакцинацією у вас як
У меня лично - никак. Но уже на пол года свои антитела)))... Приехал с работы 28 августа с Нидерландов. Записался на Пфазер, через неделю как положили в больницу подходила моя очередь. Банально - не успел...