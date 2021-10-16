Додано: Пон 18 жов, 2021 08:02

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой:



Медики ходят с температурой на работу, а потом оказываются в Реанимации. И конечно же не вакцинирована.

А священники с сатурацией 84, на кислороде сообщают, что вакцинация опасна потому, что вакцинированные люди это контейнеры, в которых разводятся новые штаммы вируса.

Мужчина, у мамы которого, Сатурация 76 и скорая не берет потому что в области! Уже нет ни одного места (и не только в Реанимации, но с кислородом) заходит в офис на мое замечание выйдите и наденьте маску отвечает: так у мамы просто воспаление.

Единственная «радость» была, что в этот момент позвонила мама пацента, которые лежит на Ядова и которому нужна реанимация и на громкой связи мужчина прослушал крики, что они обзвонили все стационары города и нигде нет ни одного места. Ушёл с вытаращенными глазами.



Тут уже ничего не изменить. Только напалмом жечь.

Я перестаю понимать зачем мы круглыми сутками спасаем тех, кто не хочет спасаться. Зачем врачи сейчас разрываются в отделениях.



Из 500 Концентраторов в середине сентября у нас осталось всего 70. Мы выдаём всем бесплатно. И нас проклинают все равно.

Частные прокаты берут по 4-5 тыс грн за неделю и 20 тыс грн залог и все уже пустые. Запись на несколько дней вперёд. На олх рассветает новый вид заработка - дай подышать. В реанимациях частных стационаров (сутки 20 тыс) мест нкт уже несколько дней.

Вместо того, чтобы получить бесплатную вакцину, люди выкладывают десятки тысяч грн. И умирают..



В городе началась мединская сортировка.

Ну и Поздравляю всех с красной зоной. Хотя это уже тоже не поможет. Потому что в этот раз именно благодаря мудрому населению мы влетели в полную задницу.