Колишній дит сад в Мелітополі розконсервували в «пансіонат» для ковідних.
Вакцина була безкоштовна. А тут без шику і комфорту їх лікують за 4000 за добу. Нехай насолоджуються.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 06:18
Колишній дит сад в Мелітополі розконсервували в «пансіонат» для ковідних.
Вакцина була безкоштовна. А тут без шику і комфорту їх лікують за 4000 за добу. Нехай насолоджуються.
Додано: Пон 18 жов, 2021 06:30
Да уж..таки нам не зря бустерную прививку колят...
Додано: Пон 18 жов, 2021 07:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Якийсь математик не знает, что негативный ПЦР-тест действителен 72 часа, поэтому рассчитанную им сумму надо делить на 3. А если еще от этих людей отнять неработающую жену
то сумма месячных затрат еще уменьшится. Но ведь тогда это будет совсем уж незначительная сумма для человека с цифрой 6 нолей на счетах.
P.S. На "ковидном" сертификате указан год рождения человека. Если вам 56 лет, значит и жена ненамного моложе, предполагаю, что ей 50+ лет. Неужели ваши 35-летние продавцы выглядят на 50 лет?
Додано: Пон 18 жов, 2021 07:57
Какая во всех отношениях замечательная теория
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой:
Медики ходят с температурой на работу, а потом оказываются в Реанимации. И конечно же не вакцинирована.
А священники с сатурацией 84, на кислороде сообщают, что вакцинация опасна потому, что вакцинированные люди это контейнеры, в которых разводятся новые штаммы вируса.
Мужчина, у мамы которого, Сатурация 76 и скорая не берет потому что в области! Уже нет ни одного места (и не только в Реанимации, но с кислородом) заходит в офис на мое замечание выйдите и наденьте маску отвечает: так у мамы просто воспаление.
Единственная «радость» была, что в этот момент позвонила мама пацента, которые лежит на Ядова и которому нужна реанимация и на громкой связи мужчина прослушал крики, что они обзвонили все стационары города и нигде нет ни одного места. Ушёл с вытаращенными глазами.
Тут уже ничего не изменить. Только напалмом жечь.
Я перестаю понимать зачем мы круглыми сутками спасаем тех, кто не хочет спасаться. Зачем врачи сейчас разрываются в отделениях.
Из 500 Концентраторов в середине сентября у нас осталось всего 70. Мы выдаём всем бесплатно. И нас проклинают все равно.
Частные прокаты берут по 4-5 тыс грн за неделю и 20 тыс грн залог и все уже пустые. Запись на несколько дней вперёд. На олх рассветает новый вид заработка - дай подышать. В реанимациях частных стационаров (сутки 20 тыс) мест нкт уже несколько дней.
Вместо того, чтобы получить бесплатную вакцину, люди выкладывают десятки тысяч грн. И умирают..
В городе началась мединская сортировка.
Ну и Поздравляю всех с красной зоной. Хотя это уже тоже не поможет. Потому что в этот раз именно благодаря мудрому населению мы влетели в полную задницу.
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:04
Дозвольте природі зробити свій вибір! )))
Ризикну я відповісти
Вибираю відповідь - "не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт".
А вакцини зробити платними, але не дорогими(наприклад, 100-200грн)
Тобто, хто боїться за своє здоров'я - купує за недорого шанс на менший ризик захворіти і поповнює трошки бюджет країни, а хто не боїться, той собі розуміє, що свій шанс віддає долі(судьбі)
Також лікування зробити повністю платне(воно ж типу зараз - безкоштовне - правда, на практиці, чомусь потрібно докупляти кучу всяких лік задорого, а з безкоштовного - посмішка лікаря і міряння температури )
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:26
для буйных агитирующих антиваксов отдельный чан в аду
Это все ерунда. "Люди чують по телевізору одне,а виходять на вулицю, там нічого цього нема. Тому вони бунтують проти вакцинації"(с) один забаненный персонаж.
Каким отбитым надо быть, чтобы такое рассказывать.
От российских пуль погибают на фронте, а не в парках. (тоже для многих "нет никакой вайны")
От ковидных пневмоний погибают в реанимациях, а не на скамейке у подъезда.
Ну и "а что там в Одессе?" я думаю один невменяемый персонаж наконец услышал.
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