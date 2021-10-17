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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 06:18

  roberto dark написав:Ukrainian Это в каком городе такое? Чуть ли не "записки из мёртвого дома" какие-то . Не зря будивельник побежал за порцией "шмурдяка", а то во Львове с больницами ситуация не намного лучше, насколько я помню.

Колишній дит сад в Мелітополі розконсервували в «пансіонат» для ковідних.
Вакцина була безкоштовна. А тут без шику і комфорту їх лікують за 4000 за добу. Нехай насолоджуються.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 06:30

  Ukrainian написав:
  roberto dark написав:Ukrainian Это в каком городе такое? Чуть ли не "записки из мёртвого дома" какие-то . Не зря будивельник побежал за порцией "шмурдяка", а то во Львове с больницами ситуация не намного лучше, насколько я помню.

Колишній дит сад в Мелітополі розконсервували в «пансіонат» для ковідних.
Вакцина була безкоштовна. А тут без шику і комфорту їх лікують за 4000 за добу. Нехай насолоджуються.

Да уж..таки нам не зря бустерную прививку колят...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Бачу якийсь математик переплутав 250 в день з 250 в день на особу в колективі з 8 осіб=59200 на місяць на всіх....

Якийсь математик не знает, что негативный ПЦР-тест действителен 72 часа, поэтому рассчитанную им сумму надо делить на 3. А если еще от этих людей отнять неработающую жену
документи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявити
От шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..

то сумма месячных затрат еще уменьшится. Но ведь тогда это будет совсем уж незначительная сумма для человека с цифрой 6 нолей на счетах.

P.S. На "ковидном" сертификате указан год рождения человека. Если вам 56 лет, значит и жена ненамного моложе, предполагаю, что ей 50+ лет. Неужели ваши 35-летние продавцы выглядят на 50 лет?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:57

  ЛАД написав:
  BìnhAutoDat написав:
  ЛАД написав:Вымрем это вряд ли. Не от этой болезни - слишком низкая смертность. Не очень сильно поможет даже пенсионному фонду. :)
Возможно, какая-нибудь следующая пандемия.
В продолжение популярных среди антиваксов утопий - сейчас идёт предварительный эксперимент Земли по выведению паразитов (человечества) со своей поверхности. На этом опыте Земля убедилась, что возможности сопротивления есть, но достаточно слабы (по разным причинам, но сейчас не будем), и теперь готовит новый вирус для окончательного решения проблемы. :)

Какая во всех отношениях замечательная теория :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой:

Медики ходят с температурой на работу, а потом оказываются в Реанимации. И конечно же не вакцинирована.
А священники с сатурацией 84, на кислороде сообщают, что вакцинация опасна потому, что вакцинированные люди это контейнеры, в которых разводятся новые штаммы вируса.
Мужчина, у мамы которого, Сатурация 76 и скорая не берет потому что в области! Уже нет ни одного места (и не только в Реанимации, но с кислородом) заходит в офис на мое замечание выйдите и наденьте маску отвечает: так у мамы просто воспаление.
Единственная «радость» была, что в этот момент позвонила мама пацента, которые лежит на Ядова и которому нужна реанимация и на громкой связи мужчина прослушал крики, что они обзвонили все стационары города и нигде нет ни одного места. Ушёл с вытаращенными глазами.

Тут уже ничего не изменить. Только напалмом жечь.
Я перестаю понимать зачем мы круглыми сутками спасаем тех, кто не хочет спасаться. Зачем врачи сейчас разрываются в отделениях.

Из 500 Концентраторов в середине сентября у нас осталось всего 70. Мы выдаём всем бесплатно. И нас проклинают все равно.
Частные прокаты берут по 4-5 тыс грн за неделю и 20 тыс грн залог и все уже пустые. Запись на несколько дней вперёд. На олх рассветает новый вид заработка - дай подышать. В реанимациях частных стационаров (сутки 20 тыс) мест нкт уже несколько дней.
Вместо того, чтобы получить бесплатную вакцину, люди выкладывают десятки тысяч грн. И умирают..

В городе началась мединская сортировка.
Ну и Поздравляю всех с красной зоной. Хотя это уже тоже не поможет. Потому что в этот раз именно благодаря мудрому населению мы влетели в полную задницу.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:04

Дозвольте природі зробити свій вибір! )))

  ЛАД написав:Я сегодня задал вопрос антиваксам:
Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией?
Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт?
Специально выделил жирным шрифтом.
Ни одного ответа

Ризикну я відповісти :D
Вибираю відповідь - "не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт".
А вакцини зробити платними, але не дорогими(наприклад, 100-200грн)
Тобто, хто боїться за своє здоров'я - купує за недорого шанс на менший ризик захворіти і поповнює трошки бюджет країни, а хто не боїться, той собі розуміє, що свій шанс віддає долі(судьбі)
Також лікування зробити повністю платне(воно ж типу зараз - безкоштовне :lol: - правда, на практиці, чомусь потрібно докупляти кучу всяких лік задорого, а з безкоштовного - посмішка лікаря і міряння температури :mrgreen: )
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:26

для буйных агитирующих антиваксов отдельный чан в аду

  Binimovich написав:Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой

Это все ерунда. "Люди чують по телевізору одне,а виходять на вулицю, там нічого цього нема. Тому вони бунтують проти вакцинації"(с) один забаненный персонаж.

Каким отбитым надо быть, чтобы такое рассказывать.
От российских пуль погибают на фронте, а не в парках. (тоже для многих "нет никакой вайны")
От ковидных пневмоний погибают в реанимациях, а не на скамейке у подъезда.

Ну и "а что там в Одессе?" я думаю один невменяемый персонаж наконец услышал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik написав:
  Faceless написав:Геніальна логіка.
Якщо ще машина не збивала - нащо переходити дорогу по світлофору.
Якщо ще не розбився на авто - нащо пристібати паски безпеки.
Якщо ще куля не влучила - нащо вдягати бронежилет.
А я намалюю іншу логіку - і порівняємо чия логічніша...
Малюємо переходи , будуємо світлофори...за 10 км від місця де їздять авто..і вимагаємо населення чекати поки світлофор на дорозі по якій не їздить машина вімкнеться на зелений...
А машини пустимо через спальний район в якому поселимо всіх в кого 60+..але дороги і світлофори їм малювати не будемо,мотивуючи тим що ми це 10 км збоку зробили.
Ви натякаєте, що 60+ не вакцинують? Але ж це не так
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого???
від мене з наступною мотивацією
1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу
2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне
3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи
4 Не для совка, а так би мовити для службового використання
Моя фраза була наступною
Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...

А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровья
пс
документи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявити
От шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..

ППС
тому й кажу
Чого дурний пенсіонер - бо бідни
Чого бідний - бо дурний...

і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся.

Я і раніше знав про балабольство будівельника, не знаю, навіщо хтось вів з ним дискусії...

Якшо ти дійсно революціонер системи, то є варіанти:

- закрити магазин,
- зробити довідку про вакцинацію,

Вищенаведені варіанти показник непокору системі, а варіант прогибу будівельника = лизання чобота :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:51

  change_pm написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Пропозиція необхідності вакцінації для подальшого роботи робітникам йде від кого???
від мене з наступною мотивацією
1 Дурна влада прийняла дурний закон від якого я захистити не можу
2 Я вакцинувався, хоча й не вважаю за потрібне
3 По можливості вакцинуйтесь щоб мати необхідні для продовження роботи документи
4 Не для совка, а так би мовити для службового використання
Моя фраза була наступною
Мені потрібен документ про вакцинацію..якщо хтось хоче я його профінансую...

А все тому що в мене серед працівників найстарший по віку я - всі інші не потрапляють в групи ризику як по віку так і по стану здоровья
пс
документи дружини лежать в магазині..і кожен працівник перевірці повине заявити
От шеф і Я вакцинувались...а фото на документах немає, звідки перевіряючим знати прізвища 100 000 працівників сфери обслуговування у львові..

ППС
тому й кажу
Чого дурний пенсіонер - бо бідни
Чого бідний - бо дурний...

і всіх 10-20 років які тобі залишилось ти і проживеш дурним/бідним/озлобленим на всіх і на вся.

Я і раніше знав про балабольство будівельника, не знаю, навіщо хтось вів з ним дискусії...

Якшо ти дійсно революціонер системи, то є варіанти:

- закрити магазин,
- зробити довідку про вакцинацію,

Вищенаведені варіанти показник непокору системі, а варіант прогибу будівельника = лизання чобота :mrgreen:

тре бути послідовним...
чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

щодо вакцинації, ну, допустім, "поборете дельту", так появиться "лямбда" і знову по новому колі... така собі гонка озброєнь, хоча зрозуміло, що вірус тільки зміцниться, так як в нього ресурс необмежений (точніше обмежений 10ярдами гомосапіенс, а ще кажани та інші тварі), а в людства, чи окремо взятій державі, ресурсу мало.

Найефективніший захід - карантин, але пропонують вколеним розносити заразу.
Курам на сміх така "боротьба".
flyman
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