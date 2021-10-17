"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.
"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."
"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.
"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."