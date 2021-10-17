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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3958395939603961

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уже даже Труханов отписался что Одесса в полной Ж...
https://news.liga.net/ua/region_news/ne ... ty-bolnymi

Медицинская сортировка УЖЕ включилась.

"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.

"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:15

  _Mykola_ написав:Уже даже Труханов отписался что Одесса в полной Ж...
https://news.liga.net/ua/region_news/ne ... ty-bolnymi

Медицинская сортировка УЖЕ включилась.

"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.

"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."

А в Харькове выборы... 31 кажется. Ну и ладно...
stm
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  #<1 ... 3958395939603961
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