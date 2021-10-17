"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.
"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."
"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.
"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."
flyman написав:тре бути послідовним... чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту
щодо вакцинації, ну, допустім, "поборете дельту", так появиться "лямбда" і знову по новому колі... така собі гонка озброєнь, хоча зрозуміло, що вірус тільки зміцниться, так як в нього ресурс необмежений (точніше обмежений 10ярдами гомосапіенс, а ще кажани та інші тварі), а в людства, чи окремо взятій державі, ресурсу мало.
Найефективніший захід - карантин, але пропонують вколеним розносити заразу. Курам на сміх така "боротьба".
Флай, мені пояснювати немає сенсу = все розумію ))))
І ти вакцинуєшся, куди ж ти з підлодки дінешся
Тому тримай обличчя і фільтруй що пишеш, щоб не ржати з тебе через пару місяців )))
"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.
"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."
А в Харькове выборы... 31 кажется. Ну и ладно...
знову за трупик будуть голосувати? ватнікі вони такі
flyman написав:тре бути послідовним... чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту
щодо вакцинації, ну, допустім, "поборете дельту", так появиться "лямбда" і знову по новому колі... така собі гонка озброєнь, хоча зрозуміло, що вірус тільки зміцниться, так як в нього ресурс необмежений (точніше обмежений 10ярдами гомосапіенс, а ще кажани та інші тварі), а в людства, чи окремо взятій державі, ресурсу мало.
Найефективніший захід - карантин, але пропонують вколеним розносити заразу. Курам на сміх така "боротьба".
Флай, мені пояснювати немає сенсу = все розумію ))))
І ти вакцинуєшся, куди ж ти з підлодки дінешся
Тому тримай обличчя і фільтруй що пишеш, щоб не ржати з тебе через пару місяців )))
буду триматись до посліднього патріна, пересуватися в темноті дрібними перебіжками, хом"ячити макарони і кільку в томатному соусі, запасати дрова та сушку (яблука, гриби, тощо)...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:тре бути послідовним... чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту
Я буду триматись до кінця!
І ти розумієш, що вони ПРИМУШУЮТЬ! Не дають вибору! А той, що дають - це геноцид! Хто моїм дітям принесе хліба, якщо я закрию свій магазин?
п.с. Ще раз кажу - мені було пох вакцинуватись, чи ні до цього часу, поки не прийняли ПРИМУСОВУ вакцинацію! А від цього примусу - я й став на штики!
А так, то я думав - ще трохи почекаю(пів-року-рік) поки завершать остаточні експерименти над вакцинами, скажуть усі побочки тої, чи іншої вакцини - і от тоді, я, зваживши всі результати - пішов би вакцинуватись!
Звичайно, що я не дуже вірю, що в піддослідних хом'ячків(чи людей) через нанадцять років виросте третє вухо, чи ще якась куйня Але..... - а раптом у чоловіків вакцина дасть побочку "напів шостої"? Що тоді? Більшість чоловіків скаже - "ну, знав би я, що таке буде, то краще б помер від ковіду!"
Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать... На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин. Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку. Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах. Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні.