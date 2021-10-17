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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3959396039613962>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87
Мені вже зробили щеплення
61%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уже даже Труханов отписался что Одесса в полной Ж...
https://news.liga.net/ua/region_news/ne ... ty-bolnymi

Медицинская сортировка УЖЕ включилась.

"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.

"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:15

  _Mykola_ написав:Уже даже Труханов отписался что Одесса в полной Ж...
https://news.liga.net/ua/region_news/ne ... ty-bolnymi

Медицинская сортировка УЖЕ включилась.

"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.

"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."

А в Харькове выборы... 31 кажется. Ну и ладно...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:27

  flyman написав:тре бути послідовним...
чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

щодо вакцинації, ну, допустім, "поборете дельту", так появиться "лямбда" і знову по новому колі... така собі гонка озброєнь, хоча зрозуміло, що вірус тільки зміцниться, так як в нього ресурс необмежений (точніше обмежений 10ярдами гомосапіенс, а ще кажани та інші тварі), а в людства, чи окремо взятій державі, ресурсу мало.

Найефективніший захід - карантин, але пропонують вколеним розносити заразу.
Курам на сміх така "боротьба".

Флай, мені пояснювати немає сенсу = все розумію ))))

І ти вакцинуєшся, куди ж ти з підлодки дінешся :?: :mrgreen:

Тому тримай обличчя і фільтруй що пишеш, щоб не ржати з тебе через пару місяців )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:28

  stm написав:
  _Mykola_ написав:Уже даже Труханов отписался что Одесса в полной Ж...
https://news.liga.net/ua/region_news/ne ... ty-bolnymi

Медицинская сортировка УЖЕ включилась.

"Лікар-анестезіолог з Роздільної Іван Черненко пише, що означає "немає місць". За його словами, звільнятися місця будуть двома шляхами – смерть або виписка, а одужують з ковідом повільно.

"У нас сортування йде навіть всередині лікарні, пріоритет молодим, на жаль, але 70+, або пацієнти з низькими шансами, за клінічними показаннями, – за принципом живої черги. Але всередину ще треба потрапити. <...> Надягніть нарешті маску на своє прекрасне обличчя. І вакцинуйтеся", – закликав медик."

А в Харькове выборы... 31 кажется. Ну и ладно...

знову за трупик будуть голосувати? ватнікі вони такі :mrgreen: :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.
Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:35

  change_pm написав:
  flyman написав:тре бути послідовним...
чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

щодо вакцинації, ну, допустім, "поборете дельту", так появиться "лямбда" і знову по новому колі... така собі гонка озброєнь, хоча зрозуміло, що вірус тільки зміцниться, так як в нього ресурс необмежений (точніше обмежений 10ярдами гомосапіенс, а ще кажани та інші тварі), а в людства, чи окремо взятій державі, ресурсу мало.

Найефективніший захід - карантин, але пропонують вколеним розносити заразу.
Курам на сміх така "боротьба".

Флай, мені пояснювати немає сенсу = все розумію ))))

І ти вакцинуєшся, куди ж ти з підлодки дінешся :?: :mrgreen:

Тому тримай обличчя і фільтруй що пишеш, щоб не ржати з тебе через пару місяців )))

буду триматись до посліднього патріна,
пересуватися в темноті дрібними перебіжками,
хом"ячити макарони і кільку в томатному соусі,
запасати дрова та сушку (яблука, гриби, тощо)...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:36

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:тре бути послідовним...
чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

Я буду триматись до кінця! :mrgreen:

І ти розумієш, що вони ПРИМУШУЮТЬ!
Не дають вибору!
А той, що дають - це геноцид!
Хто моїм дітям принесе хліба, якщо я закрию свій магазин?

п.с.
Ще раз кажу - мені було пох вакцинуватись, чи ні до цього часу, поки не прийняли ПРИМУСОВУ вакцинацію!
А від цього примусу - я й став на штики!

А так, то я думав - ще трохи почекаю(пів-року-рік) поки завершать остаточні експерименти над вакцинами, скажуть усі побочки тої, чи іншої вакцини - і от тоді, я, зваживши всі результати - пішов би вакцинуватись!

Звичайно, що я не дуже вірю, що в піддослідних хом'ячків(чи людей) :mrgreen: через нанадцять років виросте третє вухо, чи ще якась куйня :mrgreen:
Але..... - а раптом у чоловіків вакцина дасть побочку "напів шостої"? :mrgreen:
Що тоді?
Більшість чоловіків скаже - "ну, знав би я, що таке буде, то краще б помер від ковіду!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Але..... - а раптом у чоловіків вакцина дасть побочку "напів шостої"?

Ну так у вас на-конец появится отмазка, почему вы не можете. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:15

  Hotab написав:
  Успіх написав:Але..... - а раптом у чоловіків вакцина дасть побочку "напів шостої"?

Ну так у вас на-конец появится отмазка, почему вы не можете. :mrgreen:

до речі, а чому два раза тре колотися, тіпа віруз порізаний навпіл, в одній дозі передня частина віруса, а другій задня - це що б він не міг самозібратися як нанобот?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:15

Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать...
На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин.
Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку.
Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах.
Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні.
Бывалый
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