Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3959396039613962 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 87 Мені вже зробили щеплення 61% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 87 Додано: Пон 18 жов, 2021 11:19 Бывалый написав: Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать...

На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин.

Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку.

Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах.

Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні. Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать...На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин.Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку.Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах.Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні.

пусть покупают



может передохнут быстрее, и меньше идиотов будет пусть покупаютможет передохнут быстрее, и меньше идиотов будет Xenon Повідомлень: 3831 З нами з: 25.02.09 Подякував: 67 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 11:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире Xenon написав: пусть покупают



может передохнут быстрее, и меньше идиотов будет пусть покупаютможет передохнут быстрее, и меньше идиотов будет

Проблема в том, что это выявляют, и потом другие страны перестают признавать ВСЕ наши справки Проблема в том, что это выявляют, и потом другие страны перестают признавать ВСЕ наши справки Faceless

Модератор Повідомлень: 30178 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1286 раз. Подякували: 7272 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 11:34 То, о чем так долго говорили... нет, не большевики,.. а медики, свершилось!

В Одесской области стартовала внутрибольничная сортировка. В реанимацию теперь могут попасть далеко не все, 70+ и особо тяжелые отправляются в конец очереди, то есть за борт.

В Киеве пока такого нет, хотя с реанимациями уже и у нас напряжно.

Две едва открывшиеся больницы сходу загрузились на 35-45%, двенадцатая, открывшаяся под ковид неделю назад, перевалила за 50%.

Далі буде... antey1969 1

Повідомлень: 10875 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1426 раз. Подякували: 3171 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 11:48 Бывалый написав: Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать...

На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин.

Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку.

Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах.

Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні. Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать...На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин.Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку.Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах.Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні.

А виноваты, как всегда, алегархи, судьи, прокуроры и депутаты А виноваты, как всегда, алегархи, судьи, прокуроры и депутаты Starikan 2 Повідомлень: 18362 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2250 раз. Подякували: 2995 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 жов, 2021 11:52







Алексей Ракша: «По смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября»

По просьбе «Снега» независимый российский демограф Алексей Ракша оценил истинный масштаб смертности в России на фоне пандемии, а также дал прогноз по четвертой волне коронавируса.



Какова текущая ситуация в России?

«Из-за пандемии мы бьем рекорды по абсолютному числу умерших граждан. Так много людей, как в некоторые месяцы пандемии, у нас не умирало никогда ранее. Первое и второе места по смертности занимают ноябрь и декабрь 2020 года, третье место окажется за октябрем 2021 года», - констатирует эксперт.



Что происходит в других странах?

«Ситуация в России - одна из самых плохих в Европе (хуже, чем у нас, только в Македонии и Албании). Если говорить про другие части света, то Россию по накопленной избыточной смертности обгоняют только Перу, Эквадор, Боливия, Мексика, Иран, Колумбия, Парагвай, Оман, Бразилия, Гватемала, Казахстан и, скорее всего, Индия. Россия пострадала намного сильнее, чем мир в среднем», - считает собеседник «Снега».







Что будет дальше?

«Пока заболеваемость растет, и по смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября и повторить или даже превзойти прошлый ноябрь. Но этот рост замедляется, и есть надежда, что в декабре ситуация будет получше, чем сейчас. Новогодние праздники должны сильно снизить заболеваемость», - прогнозирует демограф.



Как исправить ситуацию?

«В первую очередь, нужно перестать врать: давать правдивую статистику, перестать «рисовать» ежесуточные данные по заболеваемости и смертности, плюс, открыть засекреченную ежедневную правдивую статистику общей смертности. Также необходимо срочно прекратить антиковидную пропаганду и жестко пресекать всю антипрививочную пропаганду



Огромную армию ботов и троллей я бы направил на то, чтобы людей убеждали вакцинироваться, плюс рассказывали им об опасности вируса. Помимо этого, необходимо пустить на российский рынок все мировые вакцины, чтобы у людей был выбор.



Важна пропаганда социальной дистанции и ношения масок. Стоит отменить все массовые мероприятия. Также возможно введение частичных локдаунов при условии выделения средств на помощь бизнесу и населению», - перечисляет Алексей Ракша.







Четвертая волна отличается от предыдущих?

«Не могу сказать, что эта волна жестче предыдущих в части заболеваемости и смертности. Я вижу, что она достаточно сильная, тяжелая и главное - затяжная. Отмечу также, что в Татарстане новая вспышка не так сильно развернулась в июне, как это произошло по всей стране, однако сейчас ситуация в вашем регионе действительно достаточно плохая», - резюмирует эксперт



Подробнее: https://sntat.ru/news/aleksei-raksa-po- ... ya-5833737









От себя добавлю:



Албания и Македония не требовали вообще ничего при заезде туристов. Масок я тоже нигде не видел. Это говорит об общем отношении власти и населения к вопросу. Результаты сразу видно. Мышебратья. А также ответы на вопросы одного невменяемого "а что там в Индии?"Алексей Ракша: «По смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября»По просьбе «Снега» независимый российский демограф Алексей Ракша оценил истинный масштаб смертности в России на фоне пандемии, а также дал прогноз по четвертой волне коронавируса.Какова текущая ситуация в России?«Из-за пандемии мы бьем рекорды по абсолютному числу умерших граждан. Так много людей, как в некоторые месяцы пандемии, у нас не умирало никогда ранее. Первое и второе места по смертности занимают ноябрь и декабрь 2020 года, третье место окажется за октябрем 2021 года», - констатирует эксперт.Что происходит в других странах?«Ситуация в России - одна из самых плохих в Европе (). Если говорить про другие части света, то Россию по накопленной избыточной смертности обгоняют только Перу, Эквадор, Боливия, Мексика, Иран, Колумбия, Парагвай, Оман, Бразилия, Гватемала, Казахстан и, скорее всего, Индия. Россия пострадала намного сильнее, чем мир в среднем», - считает собеседник «Снега».Что будет дальше?«Пока заболеваемость растет, и по смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября и повторить или даже превзойти прошлый ноябрь. Но этот рост замедляется, и есть надежда, что в декабре ситуация будет получше, чем сейчас. Новогодние праздники должны сильно снизить заболеваемость», - прогнозирует демограф.Огромную армию ботов и троллей я бы направил на то, чтобы людей убеждали вакцинироваться, плюс рассказывали им об опасности вируса. Помимо этого, необходимо пустить на российский рынок все мировые вакцины, чтобы у людей был выбор.Важна пропаганда социальной дистанции и ношения масок. Стоит отменить все массовые мероприятия. Также возможно введение частичных локдаунов при условии выделения средств на помощь бизнесу и населению», - перечисляет Алексей Ракша.Четвертая волна отличается от предыдущих?«Не могу сказать, что эта волна жестче предыдущих в части заболеваемости и смертности. Я вижу, что она достаточно сильная, тяжелая и главное - затяжная. Отмечу также, что в Татарстане новая вспышка не так сильно развернулась в июне, как это произошло по всей стране, однако сейчас ситуация в вашем регионе действительно достаточно плохая», - резюмирует экспертПодробнее:От себя добавлю:Албания и Македония не требовали вообще ничего при заезде туристов. Масок я тоже нигде не видел. Это говорит об общем отношении власти и населения к вопросу. Результаты сразу видно. Hotab

Повідомлень: 5062 З нами з: 15.02.09 Подякував: 255 раз. Подякували: 1414 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3959396039613962 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7794 10503509

ЛОБ Пон 18 жов, 2021 10:43