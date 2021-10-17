Додано: Пон 18 жов, 2021 11:52

Алексей Ракша: «По смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября»По просьбе «Снега» независимый российский демограф Алексей Ракша оценил истинный масштаб смертности в России на фоне пандемии, а также дал прогноз по четвертой волне коронавируса.Какова текущая ситуация в России?«Из-за пандемии мы бьем рекорды по абсолютному числу умерших граждан. Так много людей, как в некоторые месяцы пандемии, у нас не умирало никогда ранее. Первое и второе места по смертности занимают ноябрь и декабрь 2020 года, третье место окажется за октябрем 2021 года», - констатирует эксперт.Что происходит в других странах?«Ситуация в России - одна из самых плохих в Европе (). Если говорить про другие части света, то Россию по накопленной избыточной смертности обгоняют только Перу, Эквадор, Боливия, Мексика, Иран, Колумбия, Парагвай, Оман, Бразилия, Гватемала, Казахстан и, скорее всего, Индия. Россия пострадала намного сильнее, чем мир в среднем», - считает собеседник «Снега».Что будет дальше?«Пока заболеваемость растет, и по смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября и повторить или даже превзойти прошлый ноябрь. Но этот рост замедляется, и есть надежда, что в декабре ситуация будет получше, чем сейчас. Новогодние праздники должны сильно снизить заболеваемость», - прогнозирует демограф.Огромную армию ботов и троллей я бы направил на то, чтобы людей убеждали вакцинироваться, плюс рассказывали им об опасности вируса. Помимо этого, необходимо пустить на российский рынок все мировые вакцины, чтобы у людей был выбор.Важна пропаганда социальной дистанции и ношения масок. Стоит отменить все массовые мероприятия. Также возможно введение частичных локдаунов при условии выделения средств на помощь бизнесу и населению», - перечисляет Алексей Ракша.Четвертая волна отличается от предыдущих?«Не могу сказать, что эта волна жестче предыдущих в части заболеваемости и смертности. Я вижу, что она достаточно сильная, тяжелая и главное - затяжная. Отмечу также, что в Татарстане новая вспышка не так сильно развернулась в июне, как это произошло по всей стране, однако сейчас ситуация в вашем регионе действительно достаточно плохая», - резюмирует экспертПодробнее:[/i]От себя добавлю:Албания и Македония не требовали вообще ничего при заезде туристов. Масок я тоже нигде не видел. Это говорит об общем отношении власти и населения к вопросу. Результаты сразу видно.На прогнозируемые вопросы "Зачем нам мышебратья" , отвечаю: "у нас есть все шансы пойти по их пути. Потому учиться надо на их ошибках."