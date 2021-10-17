Бывалый написав:Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать... На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин. Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку. Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах. Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні.
То, о чем так долго говорили... нет, не большевики,.. а медики, свершилось! В Одесской области стартовала внутрибольничная сортировка. В реанимацию теперь могут попасть далеко не все, 70+ и особо тяжелые отправляются в конец очереди, то есть за борт. В Киеве пока такого нет, хотя с реанимациями уже и у нас напряжно. Две едва открывшиеся больницы сходу загрузились на 35-45%, двенадцатая, открывшаяся под ковид неделю назад, перевалила за 50%. Далі буде...
Бывалый написав:Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать... На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин. Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку. Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах. Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні.
А виноваты, как всегда, алегархи, судьи, прокуроры и депутаты
Алексей Ракша: «По смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября» По просьбе «Снега» независимый российский демограф Алексей Ракша оценил истинный масштаб смертности в России на фоне пандемии, а также дал прогноз по четвертой волне коронавируса.
Какова текущая ситуация в России? «Из-за пандемии мы бьем рекорды по абсолютному числу умерших граждан. Так много людей, как в некоторые месяцы пандемии, у нас не умирало никогда ранее. Первое и второе места по смертности занимают ноябрь и декабрь 2020 года, третье место окажется за октябрем 2021 года», - констатирует эксперт.
Что происходит в других странах? «Ситуация в России - одна из самых плохих в Европе (хуже, чем у нас, только в Македонии и Албании). Если говорить про другие части света, то Россию по накопленной избыточной смертности обгоняют только Перу, Эквадор, Боливия, Мексика, Иран, Колумбия, Парагвай, Оман, Бразилия, Гватемала, Казахстан и, скорее всего, Индия. Россия пострадала намного сильнее, чем мир в среднем», - считает собеседник «Снега».
Что будет дальше? «Пока заболеваемость растет, и по смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября и повторить или даже превзойти прошлый ноябрь. Но этот рост замедляется, и есть надежда, что в декабре ситуация будет получше, чем сейчас. Новогодние праздники должны сильно снизить заболеваемость», - прогнозирует демограф. Как исправить ситуацию? «В первую очередь, нужно перестать врать: давать правдивую статистику, перестать «рисовать» ежесуточные данные по заболеваемости и смертности, плюс, открыть засекреченную ежедневную правдивую статистику общей смертности. Также необходимо срочно прекратить антиковидную пропаганду и жестко пресекать всю антипрививочную пропаганду
Огромную армию ботов и троллей я бы направил на то, чтобы людей убеждали вакцинироваться, плюс рассказывали им об опасности вируса. Помимо этого, необходимо пустить на российский рынок все мировые вакцины, чтобы у людей был выбор.
Важна пропаганда социальной дистанции и ношения масок. Стоит отменить все массовые мероприятия. Также возможно введение частичных локдаунов при условии выделения средств на помощь бизнесу и населению», - перечисляет Алексей Ракша.
Четвертая волна отличается от предыдущих? «Не могу сказать, что эта волна жестче предыдущих в части заболеваемости и смертности. Я вижу, что она достаточно сильная, тяжелая и главное - затяжная. Отмечу также, что в Татарстане новая вспышка не так сильно развернулась в июне, как это произошло по всей стране, однако сейчас ситуация в вашем регионе действительно достаточно плохая», - резюмирует эксперт
antey1969 написав:То, о чем так долго говорили... нет, не большевики,.. а медики, свершилось! В Одесской области стартовала внутрибольничная сортировка. В реанимацию теперь могут попасть далеко не все, 70+ и особо тяжелые отправляются в конец очереди, то есть за борт. В Киеве пока такого нет, хотя с реанимациями уже и у нас напряжно. Две едва открывшиеся больницы сходу загрузились на 35-45%, двенадцатая, открывшаяся под ковид неделю назад, перевалила за 50%. Далі буде...
Прикол в том что в прошлую волну 2 месяца колбас и отпускало, а сейчас РФ взяло и держит уже 5 месяц. А мы только в начале пути к славе (первый месяц)... Одесса - сортировка; Харьков - с сатурацией 32% скорая без концентратора, отказ в госпитализации ибо не куда, мест нет.
"независимый российский демограф Алексей Ракша" - это кто вообще? Насколько он компетентен в вопросе? Он выражает своё личное мнение "обывателя", или говорит как специалист в какой-то области? С каких пор мнение какой-то "говорящей головы" (по сути - обычного частного лица, "пересичного", такого же "независимого эксперта", как и все тут на форуме) приравнено к истине?
Сколько можно тащить грязь с помоек на форум и постить с умным видом, типа "так и надо"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 18 жов, 2021 12:09, всього редагувалось 1 раз.