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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3961396239633964>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 88
Мені вже зробили щеплення
60%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Он выражает своё личное мнение "обывателя", или говорит как специалист в какой-то области?


Октябрь 2020:
Уволенный из Росстата демограф предсказал России рекордную в Европе смертность от Covid

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uv ... 1029697431


Совпало????

То ли дело наши "вангователи" доморощенные, которым вы неистово лайкаете.
Что ни прогноз - пальцем в небо.





https://www-svoboda-org.cdn.ampproject. ... 04963.html
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:17

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Он выражает своё личное мнение "обывателя", или говорит как специалист в какой-то области?


https://www-svoboda-org.cdn.ampproject. ... 04963.html

Т.е. это грантоед-нагнетатель?
И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?

Из него эксперт такой, как Тихановская - президент :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?


Все до единой его цифры подтверждены Росстатом.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:20

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Он выражает своё личное мнение "обывателя", или говорит как специалист в какой-то области?


https://www-svoboda-org.cdn.ampproject. ... 04963.html

Т.е. это грантоед-нагнетатель?
И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?

Из него эксперт такой, как Тихановская - президент :)

Другое дело специалист Страна.юа ))))))) преданный друг ))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:23

  Faceless написав:
  Xenon написав:пусть покупают

может передохнут быстрее, и меньше идиотов будет

Проблема в том, что это выявляют, и потом другие страны перестают признавать ВСЕ наши справки

:mrgreen: :mrgreen: уяві абідна буде, ще й безвіз до купи відмінять! :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:24

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?


Все до единой его цифры подтверждены Росстатом.

По указанной выше ссылке на какую-то грантоедскую помойку не увидел ни одной цифры, а только "эспертные заключения" "независимого эксперта широкого профиля"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:25

  change_pm написав:
  Faceless написав:
  Xenon написав:пусть покупают

может передохнут быстрее, и меньше идиотов будет

Проблема в том, что это выявляют, и потом другие страны перестают признавать ВСЕ наши справки

:mrgreen: :mrgreen: уяві абідна буде, ще й безвіз до купи відмінять! :mrgreen:

Нет, идиотов будут лишать права въезда в ЕС на 3 года ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:По указанной выше ссылке на какую-то грантоедскую помойку не увидел ни одной цифры, а только "эспертные заключения" "независимого эксперта широкого профиля

Ну значит вам не повезло. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:29

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:По указанной выше ссылке на какую-то грантоедскую помойку не увидел ни одной цифры, а только "эспертные заключения" "независимого эксперта широкого профиля

Ну значит вам не повезло. :mrgreen:

На этот раз засчитано ("авансом"), но впредь будьте внимательнее
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:40

  Бывалый написав:Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать...
На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин.



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Пон 18 жов, 2021 10:43
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