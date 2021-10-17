Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:13
Вкладчик1234 написав:
Он выражает своё личное мнение "обывателя", или говорит как специалист в какой-то области?
Октябрь 2020:
Уволенный из Росстата демограф предсказал России рекордную в Европе смертность от Covid
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uv ... 1029697431
Совпало????
То ли дело наши "вангователи" доморощенные, которым вы неистово лайкаете.
Что ни прогноз - пальцем в небо.
https://www-svoboda-org.cdn.ampproject. ... 04963.html
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в Пон 18 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:17
Т.е. это грантоед-нагнетатель?
И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?
Из него эксперт такой, как Тихановская - президент
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:19
Вкладчик1234 написав:
И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?
Все до единой его цифры подтверждены Росстатом.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:20
Вкладчик1234 написав:
Т.е. это грантоед-нагнетатель?
И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?
Из него эксперт такой, как Тихановская - президент
Другое дело специалист Страна.юа ))))))) преданный друг ))))
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:23
Faceless написав: Xenon написав:
пусть покупают
может передохнут быстрее, и меньше идиотов будет
Проблема в том, что это выявляют, и потом другие страны
перестают признавать ВСЕ наши справки
уяві абідна буде, ще й безвіз до купи відмінять!
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:24
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?
Все до единой его цифры подтверждены Росстатом.
По указанной выше ссылке на какую-то грантоедскую помойку не увидел ни одной цифры, а только "эспертные заключения" "независимого эксперта широкого профиля"
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:27
Вкладчик1234 написав:
По указанной выше ссылке на какую-то грантоедскую помойку не увидел ни одной цифры, а только "эспертные заключения" "независимого эксперта широкого профиля
Ну значит вам не повезло.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:29
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
По указанной выше ссылке на какую-то грантоедскую помойку не увидел ни одной цифры, а только "эспертные заключения" "независимого эксперта широкого профиля
Ну значит вам не повезло.
На этот раз засчитано ("авансом"), но впредь будьте внимательнее
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Додано: Пон 18 жов, 2021 12:40
Бывалый написав:
Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать...
На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин.
Система вакцинации пересiчних Pfizer
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