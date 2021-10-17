А теперь и в Харькове наконец признали что с кислородом, полная Ж
"У Харкові зайняті всі ліжка з потоковим киснем для пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це заявила заступниця голови департаменту охорони здоров'я міськради Харкова Олена Головіна, передає Накипіло.
За її словами, в місті є 719 ліжок з потоковим киснем для хворих на COVID-19. На ранок 18 жовтня всі вони зайняті.
762 352 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 11 до 17 жовтня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 407 222 особи, 2 дозою — 355 130 осіб.
📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 14 446 255. З них отримали 1 дозу — 7 956 093 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 6 490 162 (з них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном). 762 352 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 11 до 17 жовтня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 407 222 особи, 2 дозою — 355 130 осіб.
📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 14 446 25