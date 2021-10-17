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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 88
Мені вже зробили щеплення
60%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А теперь и в Харькове наконец признали что с кислородом, полная Ж

"У Харкові зайняті всі ліжка з потоковим киснем для пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це заявила заступниця голови департаменту охорони здоров'я міськради Харкова Олена Головіна, передає Накипіло.

За її словами, в місті є 719 ліжок з потоковим киснем для хворих на COVID-19. На ранок 18 жовтня всі вони зайняті.

Загалом в місті є близько 1500 ліжок для пацієнтів з коронавірусом, з них зайняті 1149, каже Головіна."
https://news.liga.net/ua/region_news/ne ... h-covid-19
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:28

  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

стригти шерсть знайдеться кому, за це я би не переживав
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:29

  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

Сюрприз должен быть неожиданным :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

762 352 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 11 до 17 жовтня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 407 222 особи, 2 дозою — 355 130 осіб.

📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 14 446 255. З них отримали 1 дозу — 7 956 093 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 6 490 162 (з них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).
762 352 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 11 до 17 жовтня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 407 222 особи, 2 дозою — 355 130 осіб.

📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 14 446 25
vitaliian
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