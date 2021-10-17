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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39623963396439653966>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 88
Мені вже зробили щеплення
60%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:28

  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

стригти шерсть знайдеться кому, за це я би не переживав
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:29

  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

Сюрприз должен быть неожиданным :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

762 352 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 11 до 17 жовтня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 407 222 особи, 2 дозою — 355 130 осіб.

📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 14 446 255. З них отримали 1 дозу — 7 956 093 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 6 490 162 (з них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).
762 352 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 11 до 17 жовтня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 407 222 особи, 2 дозою — 355 130 осіб.

📍
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:34

  flyman написав:
  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

стригти шерсть знайдеться кому, за це я би не переживав

Так саме цікаво, чи будуть вони мати право/чи законно?
Чи вони тільки лякливих будуть пресувати, а НЕлякливі їх будуть посилати?! :mrgreen:
Є ПРАВА ЛЮДИНИ!
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - НЕ хрін собачий! 8)
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:39

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

стригти шерсть знайдеться кому, за це я би не переживав

Так саме цікаво, чи будуть вони мати право/чи законно?
Чи вони тільки лякливих будуть пресувати, а НЕлякливі їх будуть посилати?! :mrgreen:
Є ПРАВА ЛЮДИНИ!
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - НЕ хрін собачий! 8)

Ах, опять эта неизвестность )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:42

  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?


https://tvoemisto.tv/news/sogodni_u_lvo ... 24188.html

"" Торгівля

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом, а також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.

Можете собі спокійно ходити і купувати. Вакцинованими мають бути лише працівники.

П.С. В реалі працюють усі...
Львівщина поштрикана лише на неповні 30%...
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:50

  jump написав:
  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?


https://tvoemisto.tv/news/sogodni_u_lvo ... 24188.html

"" Торгівля

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом, а також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.

Можете собі спокійно ходити і купувати. Вакцинованими мають бути лише працівники.

П.С. В реалі працюють усі...
Львівщина поштрикана лише на неповні 30%...

Он продаёт и нежелает вакцинироваться, но только теперь нежелает когда наказать могут )))))) в этом и весь цимес )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:53

  stm написав:
  antey1969 написав:То, о чем так долго говорили... нет, не большевики,.. а медики, свершилось!
В Одесской области стартовала внутрибольничная сортировка. В реанимацию теперь могут попасть далеко не все, 70+ и особо тяжелые отправляются в конец очереди, то есть за борт.
В Киеве пока такого нет, хотя с реанимациями уже и у нас напряжно.
Две едва открывшиеся больницы сходу загрузились на 35-45%, двенадцатая, открывшаяся под ковид неделю назад, перевалила за 50%.
Далі буде...

Прикол в том что в прошлую волну 2 месяца колбас и отпускало, а сейчас РФ взяло и держит уже 5 месяц. А мы только в начале пути к славе (первый месяц)... Одесса - сортировка; Харьков - с сатурацией 32% скорая без концентратора, отказ в госпитализации ибо не куда, мест нет.

Особенность "дельты" в том, что концентратора зачастую уже не хватает в отличии от "альфы". А инфа, что в Харькове заняты все места с потоковым кислородом практически приравнивается к воплю "Караул!"
Как на меня, мобильные госпитали с магистралями надо было разворачивать в Одессе и в Харькове еще неделю назад. Львову, Днепру и Киеву готовиться уже сейчас. Но 95квартальная вера МОЗа в "пропетляем как-нибудь" неискоренима
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 18 жов, 2021 13:56, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Пон 18 жов, 2021 10:43
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