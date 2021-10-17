762 352 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 11 до 17 жовтня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 407 222 особи, 2 дозою — 355 130 осіб.
📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 14 446 255. З них отримали 1 дозу — 7 956 093 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 6 490 162 (з них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном). 762 352 особи щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 11 до 17 жовтня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 407 222 особи, 2 дозою — 355 130 осіб.
Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом, а також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.
Можете собі спокійно ходити і купувати. Вакцинованими мають бути лише працівники.
П.С. В реалі працюють усі... Львівщина поштрикана лише на неповні 30%...
Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом, а також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.
Можете собі спокійно ходити і купувати. Вакцинованими мають бути лише працівники.
П.С. В реалі працюють усі... Львівщина поштрикана лише на неповні 30%...
Он продаёт и нежелает вакцинироваться, но только теперь нежелает когда наказать могут )))))) в этом и весь цимес )))
antey1969 написав:То, о чем так долго говорили... нет, не большевики,.. а медики, свершилось! В Одесской области стартовала внутрибольничная сортировка. В реанимацию теперь могут попасть далеко не все, 70+ и особо тяжелые отправляются в конец очереди, то есть за борт. В Киеве пока такого нет, хотя с реанимациями уже и у нас напряжно. Две едва открывшиеся больницы сходу загрузились на 35-45%, двенадцатая, открывшаяся под ковид неделю назад, перевалила за 50%. Далі буде...
Прикол в том что в прошлую волну 2 месяца колбас и отпускало, а сейчас РФ взяло и держит уже 5 месяц. А мы только в начале пути к славе (первый месяц)... Одесса - сортировка; Харьков - с сатурацией 32% скорая без концентратора, отказ в госпитализации ибо не куда, мест нет.
Особенность "дельты" в том, что концентратора зачастую уже не хватает в отличии от "альфы". А инфа, что в Харькове заняты все места с потоковым кислородом практически приравнивается к воплю "Караул!" Как на меня, мобильные госпитали с магистралями надо было разворачивать в Одессе и в Харькове еще неделю назад. Львову, Днепру и Киеву готовиться уже сейчас. Но 95квартальная вера МОЗа в "пропетляем как-нибудь" неискоренима
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 18 жов, 2021 13:56, всього редагувалось 1 раз.