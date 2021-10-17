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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 88
Мені вже зробили щеплення
60%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Є ПРАВА ЛЮДИНИ!
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - НЕ хрін собачий!

Хватит дергать ногами , если добровольно отдался (на вторник, завтра)
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:01

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Я хочу, чтобы суд отменил)))
И все пошло на самотек. Хочу, чтоб жмуры по 700-1000 в день. Чтоб дисиденты, "берегущие" своих родителей и себя от вакцинации, теряли их и выли. Но потом обязательно разрывали на куски тех юрыстов, которые в суде так неистово боролись за их права. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:14

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Я хочу, чтобы суд отменил)))
И все пошло на самотек. Хочу, чтоб жмуры по 700-1000 в день. Чтоб дисиденты, "берегущие" своих родителей и себя от вакцинации, теряли их и выли. Но потом обязательно разрывали на куски тех юрыстов, которые в суде так неистово боролись за их права. :)

не віришить вакціанація наразі ніяких проблем,
якщо вже така була надія, то тре було вакцинувати масово літом,
а не бігти в туалет коли в штанах уже тепло
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:16

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Я хочу, чтобы суд отменил)))
И все пошло на самотек. Хочу, чтоб жмуры по 700-1000 в день. Чтоб дисиденты, "берегущие" своих родителей и себя от вакцинации, теряли их и выли. Но потом обязательно разрывали на куски тех юрыстов, которые в суде так неистово боролись за их права. :)

Не удивлюсь, если 700 в день мы получим и без всяких там отмен. По крайней мере все к этому идет последние месяцы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.

Летом и короны кагбэ не было

И то правда. Флер с Будивельныком обещали, что уже все, 100500% переболело, а ещё за лето столько же ширнут, ну в общем мы уникальная страна и "как в РФ не будет".
Думаете кто-то из них покается? За то, что сбивали с толку тысячи случайных читателей, проходящих тут??
А вы, уже взяли пистолет с одним патроном, чтобы поднести к виску?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 жов, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.

Летом и короны кагбэ не было
Черта менталитет - думать только жonoй и пока петух не клюнет.
Заранее сделать? Нееет, впадло.
Это напоминает подготовку к отопительному сезону. Зима пришла внезапно

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beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:[quote="5317076:flyman"]то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.

Летом и короны кагбэ не было

И то правда. Флер с Будивельныком обещали, что уже все, 100500% переболело, а ещё за лето столько же ширнут, ну в общем мы уникальная страна и "как в РФ не будет".
Думаете кто-то из них покается? За то, что сбивали с толку тысячи случайных читателей, проходящих тут??
А вы, уже взяли пистолет с одним патроном?[/quote]





Xer там. Мы вакцинировались. Так дети притащили 4 года и полтора.
Сатурация 86. Неxerovo так перенесли.
А у нас анализ отрицательный. Так что не nизduте умники

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Востаннє редагувалось beee в Пон 18 жов, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:40

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.

Летом и короны кагбэ не было

а де поділися страшні такі "свинячий грип", "пташиний грип", ще ніби був "верблюжачий грип"?
чому Таміфлю не підвозять, а переключились на вакцини? Тому що франшиза в Юлі?

Про ВІЧ/СНІД вже і не чути, побороли.
Рак теж ніби все.
Як діабет та всякі інсульти-інфаркти.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:40

  beee написав:Черта менталитет - думать только жonoй и пока петух не клюнет.
Заранее сделать? Нееет, впадло.
Это напоминает подготовку к отопительному сезону. Зима пришла внезапно

Для многих корона пришла в осенне-зимний период действительно "внезапно".
Я Вам даже больше скажу - где-то с апреля ковид опять поедет в отпуск на Гоа. "Внезапно". Но перемога будет приписана вакцинаторам
Вкладчик1234
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