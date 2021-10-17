Додано: Пон 18 жов, 2021 14:39

Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Hotab написав: [quote="5317076:flyman"]то тре було вакцинувати масово літом, [quote="5317076:flyman"]то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации. Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.

Летом и короны кагбэ не было Летом и короны кагбэ не было

И то правда. Флер с Будивельныком обещали, что уже все, 100500% переболело, а ещё за лето столько же ширнут, ну в общем мы уникальная страна и "как в РФ не будет".Думаете кто-то из них покается? За то, что сбивали с толку тысячи случайных читателей, проходящих тут??А вы, уже взяли пистолет с одним патроном?[/quote]Xer там. Мы вакцинировались. Так дети притащили 4 года и полтора.Сатурация 86. Неxerovo так перенесли.А у нас анализ отрицательный. Так что не nизduте умникиОтправлено с моего SM-G998B через Tapatalk