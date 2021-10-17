Хватит дергать ногами , если добровольно отдался (на вторник, завтра)
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:01
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:14
не віришить вакціанація наразі ніяких проблем,
якщо вже така була надія, то тре було вакцинувати масово літом,
а не бігти в туалет коли в штанах уже тепло
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:16
Не удивлюсь, если 700 в день мы получим и без всяких там отмен. По крайней мере все к этому идет последние месяцы.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36
И то правда. Флер с Будивельныком обещали, что уже все, 100500% переболело, а ещё за лето столько же ширнут, ну в общем мы уникальная страна и "как в РФ не будет".
Думаете кто-то из них покается? За то, что сбивали с толку тысячи случайных читателей, проходящих тут??
А вы, уже взяли пистолет с одним патроном, чтобы поднести к виску?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 жов, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Черта менталитет - думать только жonoй и пока петух не клюнет.
Заранее сделать? Нееет, впадло.
Это напоминает подготовку к отопительному сезону. Зима пришла внезапно
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И то правда. Флер с Будивельныком обещали, что уже все, 100500% переболело, а ещё за лето столько же ширнут, ну в общем мы уникальная страна и "как в РФ не будет".
Думаете кто-то из них покается? За то, что сбивали с толку тысячи случайных читателей, проходящих тут??
А вы, уже взяли пистолет с одним патроном?[/quote]
Xer там. Мы вакцинировались. Так дети притащили 4 года и полтора.
Сатурация 86. Неxerovo так перенесли.
А у нас анализ отрицательный. Так что не nизduте умники
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Востаннє редагувалось beee в Пон 18 жов, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:40
а де поділися страшні такі "свинячий грип", "пташиний грип", ще ніби був "верблюжачий грип"?
чому Таміфлю не підвозять, а переключились на вакцини? Тому що франшиза в Юлі?
Про ВІЧ/СНІД вже і не чути, побороли.
Рак теж ніби все.
Як діабет та всякі інсульти-інфаркти.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:40
Для многих корона пришла в осенне-зимний период действительно "внезапно".
Я Вам даже больше скажу - где-то с апреля ковид опять поедет в отпуск на Гоа. "Внезапно". Но перемога будет приписана вакцинаторам
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