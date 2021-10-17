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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:41
Читайте соседнюю ветку - https://news.finance.ua/ru/news/-/50216 ... po-qr-kodu
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ваш выбор принимаем.
Еще тут в тему о выборе от врача-анестезиолога Раздельнянской ЦРБ Одесской области Ивана Черненко в фб:
В Раздельной мест в ковидном нет. Всё, а ведь предупреждали и просили.
Но выбор свой люди сделали, настало время последствий.
И это еще не пик.
И да поможет вам естественный имунитет.
Объясню в деталях, что значит нет мест. А значит, что освобождаться места будут двумя путями: смерть или выписка. А выздоравливают с ковидом медленно. Сейчас в работе все 15 СРАР, если я правильно посчитал, реанимация на 5 человек расширилась до 15. У нас сортировка идет даже внутри больницы, приоритет молодым, увы, но 70+, или пациенты с низкими шансами, по клиническим показаниям, по принципу живой очереди, но внутрь еще надо попасть.
Максимум дадим кислорода на уровне приемки, а дальше надо будет искать место в другой больнице, это если скорая вообще заберёт. Ведь если некуда везти, то смысл забирать? На госпитализацию жёсткая сортировка тошнит, слабость, а я болею тнадцать дней - все мимо. Только тяжелые, сатурация ниже 90-92, а может и еще ниже, если так дело пойдет, и только если есть место. Сейчас его нет, пациентов везут в другие больницы, там места тоже заканчиваются.
Изолируйте стариков, не контактируйте с родителями/бабушками/дедушками, принесли продукты,положили на порог, ушли, запретите выходить из дому. Наденьте наконец-то маску на свое прекрасное лицо. И вакцинируйтесь.
Мне честно жаль и я сочувствую всем тем, кто заболеет в эту волну, но вы сделали свой выбор, теперь последствие выбора вас настигает.
Медики и все причастные держитесь.
З.Ы. а всего-то надо было провакцинироваться, так просто и так сложно одновременно, как оказалось.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:49
Когда это наша полиция полноценно работала?)))
Проведут пару рейдов на камеры и "устанут".
Нехватка личного состава в Киеве под 50%. Громкий пук в новостную бочку и имитация деятельности налицо.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:59
Главное, чтобы только отопление не включили и электроэнергию давали по часам, когда ударят морозы. И будет с перевыполнением вам радость и счастье
Вакцинация, она ведь, наверно, от всего защищает, в том числе от холода и сквозняков вместе с сопутствующими заболеваниями.
ЗЫ. Пост - прямо три шестерки
Востаннє редагувалось Аlександр в Пон 18 жов, 2021 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Оооо, даааа...
Будет чудесно!!! Стационары УЖЕ переполнены ковидниками-антиваксами, и тут сезонные болезни ещё, а мест нет!! Ух, поблагодарим все наших пропагандистов "худшее уже позади, иммунитет уже есть,колоться не надо".
Я вам подскажу, кто здесь всех пугал "вакцина-вбывця. Из-за кого сейчас в стационарах нет места. Чтоб вы разрывали их.
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