Додано: Пон 18 жов, 2021 14:46

Успіх написав: ЛАД написав: Я сегодня задал вопрос антиваксам:

Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией?

Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт?

Специально выделил жирным шрифтом.

Ни одного ответа Я сегодня задал вопрос антиваксам:Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией?Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт?Специально выделил жирным шрифтом.Ни одного ответа

Ризикну я відповісти

Вибираю відповідь - "не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт".

А вакцини зробити платними, але не дорогими(наприклад, 100-200грн)

Тобто, хто боїться за своє здоров'я - купує за недорого шанс на менший ризик захворіти і поповнює трошки бюджет країни, а хто не боїться, той собі розуміє, що свій шанс віддає долі(судьбі)

Також лікування зробити повністю платне(воно ж типу зараз - безкоштовне - правда, на практиці, чомусь потрібно докупляти кучу всяких лік задорого, а з безкоштовного - посмішка лікаря і міряння температури ) Ризикну я відповістиВибираю відповідь - "не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт".А вакцини зробити платними, але не дорогими(наприклад, 100-200грн)Тобто, хто боїться за своє здоров'я - купує за недорого шанс на менший ризик захворіти і поповнює трошки бюджет країни, а хто не боїться, той собі розуміє, що свій шанс віддає долі(судьбі)Також лікування зробити повністю платне(воно ж типу зараз - безкоштовне- правда, на практиці, чомусь потрібно докупляти кучу всяких лік задорого, а з безкоштовного - посмішка лікаря і міряння температури

Ваш выбор принимаем.Еще тут в тему о выборе от врача-анестезиолога Раздельнянской ЦРБ Одесской области Ивана Черненко в фб:В Раздельной мест в ковидном нет. Всё, а ведь предупреждали и просили.Но выбор свой люди сделали, настало время последствий.И это еще не пик.И да поможет вам естественный имунитет.Объясню в деталях, что значит нет мест. А значит, что освобождаться места будут двумя путями: смерть или выписка. А выздоравливают с ковидом медленно. Сейчас в работе все 15 СРАР, если я правильно посчитал, реанимация на 5 человек расширилась до 15. У нас сортировка идет даже внутри больницы, приоритет молодым, увы, но 70+, или пациенты с низкими шансами, по клиническим показаниям, по принципу живой очереди, но внутрь еще надо попасть.Максимум дадим кислорода на уровне приемки, а дальше надо будет искать место в другой больнице, это если скорая вообще заберёт. Ведь если некуда везти, то смысл забирать? На госпитализацию жёсткая сортировка тошнит, слабость, а я болею тнадцать дней - все мимо. Только тяжелые, сатурация ниже 90-92, а может и еще ниже, если так дело пойдет, и только если есть место. Сейчас его нет, пациентов везут в другие больницы, там места тоже заканчиваются.Изолируйте стариков, не контактируйте с родителями/бабушками/дедушками, принесли продукты,положили на порог, ушли, запретите выходить из дому. Наденьте наконец-то маску на свое прекрасное лицо. И вакцинируйтесь.Мне честно жаль и я сочувствую всем тем, кто заболеет в эту волну, но вы сделали свой выбор, теперь последствие выбора вас настигает.Медики и все причастные держитесь.З.Ы. а всего-то надо было провакцинироваться, так просто и так сложно одновременно, как оказалось.