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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3963396439653966

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 88
Мені вже зробили щеплення
60%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:41

  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

Читайте соседнюю ветку - https://news.finance.ua/ru/news/-/50216 ... po-qr-kodu
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Успіх написав:
  ЛАД написав:Я сегодня задал вопрос антиваксам:
Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией?
Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт?
Специально выделил жирным шрифтом.
Ни одного ответа

Ризикну я відповісти :D
Вибираю відповідь - "не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт".
А вакцини зробити платними, але не дорогими(наприклад, 100-200грн)
Тобто, хто боїться за своє здоров'я - купує за недорого шанс на менший ризик захворіти і поповнює трошки бюджет країни, а хто не боїться, той собі розуміє, що свій шанс віддає долі(судьбі)
Також лікування зробити повністю платне(воно ж типу зараз - безкоштовне - правда, на практиці, чомусь потрібно докупляти кучу всяких лік задорого, а з безкоштовного - посмішка лікаря і міряння температури :mrgreen: )
Ваш выбор принимаем.

Еще тут в тему о выборе от врача-анестезиолога Раздельнянской ЦРБ Одесской области Ивана Черненко в фб:

В Раздельной мест в ковидном нет. Всё, а ведь предупреждали и просили.
Но выбор свой люди сделали, настало время последствий.
И это еще не пик.
И да поможет вам естественный имунитет.



Объясню в деталях, что значит нет мест. А значит, что освобождаться места будут двумя путями: смерть или выписка. А выздоравливают с ковидом медленно. Сейчас в работе все 15 СРАР, если я правильно посчитал, реанимация на 5 человек расширилась до 15. У нас сортировка идет даже внутри больницы, приоритет молодым, увы, но 70+, или пациенты с низкими шансами, по клиническим показаниям, по принципу живой очереди, но внутрь еще надо попасть.
Максимум дадим кислорода на уровне приемки, а дальше надо будет искать место в другой больнице, это если скорая вообще заберёт. Ведь если некуда везти, то смысл забирать? На госпитализацию жёсткая сортировка тошнит, слабость, а я болею тнадцать дней - все мимо. Только тяжелые, сатурация ниже 90-92, а может и еще ниже, если так дело пойдет, и только если есть место. Сейчас его нет, пациентов везут в другие больницы, там места тоже заканчиваются.
Изолируйте стариков, не контактируйте с родителями/бабушками/дедушками, принесли продукты,положили на порог, ушли, запретите выходить из дому. Наденьте наконец-то маску на свое прекрасное лицо. И вакцинируйтесь.

Мне честно жаль и я сочувствую всем тем, кто заболеет в эту волну, но вы сделали свой выбор, теперь последствие выбора вас настигает.

Медики и все причастные держитесь.

З.Ы. а всего-то надо было провакцинироваться, так просто и так сложно одновременно, как оказалось.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:где-то с апреля ковид опять поедет в отпуск на Гоа.

Как в прошлом апреле? Когда 20 тысч украинцев зарыли?
Иди как в РФ, где все лето зарывали по 40-60 тысяч лишних? Как где?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:49

  yanyura написав:
  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

Читайте соседнюю ветку - https://news.finance.ua/ru/news/-/50216 ... po-qr-kodu

Когда это наша полиция полноценно работала?)))
Проведут пару рейдов на камеры и "устанут".
Нехватка личного состава в Киеве под 50%. Громкий пук в новостную бочку и имитация деятельности налицо.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:59

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Я хочу, чтобы суд отменил)))
И все пошло на самотек. Хочу, чтоб жмуры по 700-1000 в день. Чтоб дисиденты, "берегущие" своих родителей и себя от вакцинации, теряли их и выли. Но потом обязательно разрывали на куски тех юрыстов, которые в суде так неистово боролись за их права. :)

Главное, чтобы только отопление не включили и электроэнергию давали по часам, когда ударят морозы. И будет с перевыполнением вам радость и счастье 8)
Вакцинация, она ведь, наверно, от всего защищает, в том числе от холода и сквозняков вместе с сопутствующими заболеваниями.

ЗЫ. Пост - прямо три шестерки 8)
Востаннє редагувалось Аlександр в Пон 18 жов, 2021 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Аlександр написав:Главное, чтобы только отопление не включили и электроэнергию давали по часам, когда ударят морозы

Оооо, даааа...
  Аlександр написав:Вакцинация, она ведь, наверно, от всего защищает, в том числе от холода и сквозняков вместе с сопутствующими заболеваниями.

Будет чудесно!!! Стационары УЖЕ переполнены ковидниками-антиваксами, и тут сезонные болезни ещё, а мест нет!! Ух, поблагодарим все наших пропагандистов "худшее уже позади, иммунитет уже есть,колоться не надо".
Я вам подскажу, кто здесь всех пугал "вакцина-вбывця. Из-за кого сейчас в стационарах нет места. Чтоб вы разрывали их.
Hotab
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Пон 18 жов, 2021 10:43
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