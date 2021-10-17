RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39633964396539663967>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5074
З нами з: 15.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.

Летом и короны кагбэ не было

И то правда. Флер с Будивельныком обещали, что уже все, 100500% переболело, а ещё за лето столько же ширнут, ну в общем мы уникальная страна и "как в РФ не будет".
Думаете кто-то из них покается? За то, что сбивали с толку тысячи случайных читателей, проходящих тут??
А вы, уже взяли пистолет с одним патроном, чтобы поднести к виску?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 жов, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5074
З нами з: 15.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.

Летом и короны кагбэ не было
Черта менталитет - думать только жonoй и пока петух не клюнет.
Заранее сделать? Нееет, впадло.
Это напоминает подготовку к отопительному сезону. Зима пришла внезапно

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
beee
 
Повідомлень: 224
З нами з: 26.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:40

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:то тре було вакцинувати масово літом,

Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.

Летом и короны кагбэ не было

а де поділися страшні такі "свинячий грип", "пташиний грип", ще ніби був "верблюжачий грип"?
чому Таміфлю не підвозять, а переключились на вакцини? Тому що франшиза в Юлі?

Про ВІЧ/СНІД вже і не чути, побороли.
Рак теж ніби все.
Як діабет та всякі інсульти-інфаркти.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26247
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 2037 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:41

  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

Читайте соседнюю ветку - https://news.finance.ua/ru/news/-/50216 ... po-qr-kodu
yanyura
 
Повідомлень: 6234
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1948 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Успіх написав:
  ЛАД написав:Я сегодня задал вопрос антиваксам:
Что вы предлагаете вместо вакцинации? Жёсткий карантин/локдаун? Как бороться с эпидемией?
Или не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт?
Специально выделил жирным шрифтом.
Ни одного ответа

Ризикну я відповісти :D
Вибираю відповідь - "не обращать внимание, кому суждено/не повезёт, переболеет, кому сильно не повезёт, умрёт".
А вакцини зробити платними, але не дорогими(наприклад, 100-200грн)
Тобто, хто боїться за своє здоров'я - купує за недорого шанс на менший ризик захворіти і поповнює трошки бюджет країни, а хто не боїться, той собі розуміє, що свій шанс віддає долі(судьбі)
Також лікування зробити повністю платне(воно ж типу зараз - безкоштовне - правда, на практиці, чомусь потрібно докупляти кучу всяких лік задорого, а з безкоштовного - посмішка лікаря і міряння температури :mrgreen: )
Ваш выбор принимаем.

Еще тут в тему о выборе от врача-анестезиолога Раздельнянской ЦРБ Одесской области Ивана Черненко в фб:

В Раздельной мест в ковидном нет. Всё, а ведь предупреждали и просили.
Но выбор свой люди сделали, настало время последствий.
И это еще не пик.
И да поможет вам естественный имунитет.



Объясню в деталях, что значит нет мест. А значит, что освобождаться места будут двумя путями: смерть или выписка. А выздоравливают с ковидом медленно. Сейчас в работе все 15 СРАР, если я правильно посчитал, реанимация на 5 человек расширилась до 15. У нас сортировка идет даже внутри больницы, приоритет молодым, увы, но 70+, или пациенты с низкими шансами, по клиническим показаниям, по принципу живой очереди, но внутрь еще надо попасть.
Максимум дадим кислорода на уровне приемки, а дальше надо будет искать место в другой больнице, это если скорая вообще заберёт. Ведь если некуда везти, то смысл забирать? На госпитализацию жёсткая сортировка тошнит, слабость, а я болею тнадцать дней - все мимо. Только тяжелые, сатурация ниже 90-92, а может и еще ниже, если так дело пойдет, и только если есть место. Сейчас его нет, пациентов везут в другие больницы, там места тоже заканчиваются.
Изолируйте стариков, не контактируйте с родителями/бабушками/дедушками, принесли продукты,положили на порог, ушли, запретите выходить из дому. Наденьте наконец-то маску на свое прекрасное лицо. И вакцинируйтесь.

Мне честно жаль и я сочувствую всем тем, кто заболеет в эту волну, но вы сделали свой выбор, теперь последствие выбора вас настигает.

Медики и все причастные держитесь.

З.Ы. а всего-то надо было провакцинироваться, так просто и так сложно одновременно, как оказалось.
Binimovich
 
Повідомлень: 4208
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:где-то с апреля ковид опять поедет в отпуск на Гоа.

Как в прошлом апреле? Когда 20 тысч украинцев зарыли?
Иди как в РФ, где все лето зарывали по 40-60 тысяч лишних? Как где?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5074
З нами з: 15.02.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:49

  yanyura написав:
  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

Читайте соседнюю ветку - https://news.finance.ua/ru/news/-/50216 ... po-qr-kodu

Когда это наша полиция полноценно работала?)))
Проведут пару рейдов на камеры и "устанут".
Нехватка личного состава в Киеве под 50%. Громкий пук в новостную бочку и имитация деятельности налицо.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10879
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:05

  antey1969 написав:
  yanyura написав:
  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

Читайте соседнюю ветку - https://news.finance.ua/ru/news/-/50216 ... po-qr-kodu

Когда это наша полиция полноценно работала?)))
Проведут пару рейдов на камеры и "устанут".
Нехватка личного состава в Киеве под 50%. Громкий пук в новостную бочку и имитация деятельности налицо.

Вопрос был кто имеет право проверять и составлять протоколы на штрафы. Ответ
работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также работники Патрульной полиции Украины

А вот как они будут работать, это уже второй вопрос. Я помню, что за время первого локдауна были составлены тысячи протоколов, но реально заплатил штраф только один человек, и то только потому, что в суде полностью признал свою вину и не опротестовывал штраф.

Насчет рейда на камеру, так "счастливый случай" на "поле чудес" может выпасть любому, даже владельцу сертификата, забывшему его дома.


Отправлено с моей Nokia 1110 через Tapatalk
:mrgreen:
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 18 жов, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
Повідомлень: 6234
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1948 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мне абонент в спортлайф продлевать или нет я не пойму?

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
beee
 
Повідомлень: 224
З нами з: 26.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 39633964396539663967>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 778, 779, 780
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7794 10529869
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 10:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99434)
18.10.2021 17:32
Провідна (195)
18.10.2021 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.