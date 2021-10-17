Летом тоже не было давки у пунктов вакцинации.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36
И то правда. Флер с Будивельныком обещали, что уже все, 100500% переболело, а ещё за лето столько же ширнут, ну в общем мы уникальная страна и "как в РФ не будет".
Думаете кто-то из них покается? За то, что сбивали с толку тысячи случайных читателей, проходящих тут??
А вы, уже взяли пистолет с одним патроном, чтобы поднести к виску?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 жов, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Черта менталитет - думать только жonoй и пока петух не клюнет.
Заранее сделать? Нееет, впадло.
Это напоминает подготовку к отопительному сезону. Зима пришла внезапно
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:40
а де поділися страшні такі "свинячий грип", "пташиний грип", ще ніби був "верблюжачий грип"?
чому Таміфлю не підвозять, а переключились на вакцини? Тому що франшиза в Юлі?
Про ВІЧ/СНІД вже і не чути, побороли.
Рак теж ніби все.
Як діабет та всякі інсульти-інфаркти.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:41
Читайте соседнюю ветку - https://news.finance.ua/ru/news/-/50216 ... po-qr-kodu
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ваш выбор принимаем.
Еще тут в тему о выборе от врача-анестезиолога Раздельнянской ЦРБ Одесской области Ивана Черненко в фб:
В Раздельной мест в ковидном нет. Всё, а ведь предупреждали и просили.
Но выбор свой люди сделали, настало время последствий.
И это еще не пик.
И да поможет вам естественный имунитет.
Объясню в деталях, что значит нет мест. А значит, что освобождаться места будут двумя путями: смерть или выписка. А выздоравливают с ковидом медленно. Сейчас в работе все 15 СРАР, если я правильно посчитал, реанимация на 5 человек расширилась до 15. У нас сортировка идет даже внутри больницы, приоритет молодым, увы, но 70+, или пациенты с низкими шансами, по клиническим показаниям, по принципу живой очереди, но внутрь еще надо попасть.
Максимум дадим кислорода на уровне приемки, а дальше надо будет искать место в другой больнице, это если скорая вообще заберёт. Ведь если некуда везти, то смысл забирать? На госпитализацию жёсткая сортировка тошнит, слабость, а я болею тнадцать дней - все мимо. Только тяжелые, сатурация ниже 90-92, а может и еще ниже, если так дело пойдет, и только если есть место. Сейчас его нет, пациентов везут в другие больницы, там места тоже заканчиваются.
Изолируйте стариков, не контактируйте с родителями/бабушками/дедушками, принесли продукты,положили на порог, ушли, запретите выходить из дому. Наденьте наконец-то маску на свое прекрасное лицо. И вакцинируйтесь.
Мне честно жаль и я сочувствую всем тем, кто заболеет в эту волну, но вы сделали свой выбор, теперь последствие выбора вас настигает.
Медики и все причастные держитесь.
З.Ы. а всего-то надо было провакцинироваться, так просто и так сложно одновременно, как оказалось.
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:49
Когда это наша полиция полноценно работала?)))
Проведут пару рейдов на камеры и "устанут".
Нехватка личного состава в Киеве под 50%. Громкий пук в новостную бочку и имитация деятельности налицо.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:05
Вопрос был кто имеет право проверять и составлять протоколы на штрафы. Ответ
А вот как они будут работать, это уже второй вопрос. Я помню, что за время первого локдауна были составлены тысячи протоколов, но реально заплатил штраф только один человек, и то только потому, что в суде полностью признал свою вину и не опротестовывал штраф.
Насчет рейда на камеру, так "счастливый случай" на "поле чудес" может выпасть любому, даже владельцу сертификата, забывшему его дома.
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Востаннє редагувалось yanyura в Пон 18 жов, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мне абонент в спортлайф продлевать или нет я не пойму?
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