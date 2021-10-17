Персонал наверняка ширнутый. Разве с сертификатом нельзя посещать?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 15:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:23
Вакцинация защищает ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, что при теперешнем состоянии с медицинской помощью в ковидных отделениях и введенной медицинской сортировкой есть просто ОТЛИЧНЫЙ подарок себе с исключением русской рулетки.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:25
Насчет чипирования каждый решает сам в зависимости от иммунитета, места и условий работы. Т. е. не принудиловка, а ответственный подход. И кто знает, возможно, на самом деле под ковидной статистикой прячут обычных пневмонийщиков вследствие холодных батарей. Тем более теплым летом, когда все разъехались по югам, по морям, в самые эпицентры дельты, стационары почему-то были пустыми
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:35
Далась вам та метрополия.
Дельту ведь вон, как разрекламировали, типа, быстро вставляет и плющить начинает буквально за несколько дней. Т. е. всего 1% отдыхающих дельта-заболевших и например, одесские стационары должны быть переполнены еще летом. А город закрыт на карантин. Или это какая-то эстонская Дельта
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:36
ще недавно було строго заборонено гуляти в парках, бо там вірус літає....
це як в притчі про хлопчика та отару: "вовки, вовки ..."
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну уж точно не Израиль нам сравнивать. Где и медицина присутствует,и не жрут ханку ведрами.
Всё-таки летом не сидели в закрытых помещениях, закрытых маршрутках и школах в той же Одессе. Закрылись сейчас и на , пожалуйста.
А вы tend to think, что это сейчас обычный сезонный? А чего тогда мрут? В том числе избыточно?? До ковида сезонные мор не вызывали.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 жов, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:40
Ну да, как и впрочем, бразильцы. Их почему-то вставило летом, нас нет.
Так а что не так с холодными батареями и сквозняками в больницах, где одно лечишь, другое калечишь
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Скрепных тоже летом вставило. Все же цикличность усматривается.
Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.
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