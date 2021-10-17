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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:Мне абонент в спортлайф продлевать или нет я не пойму?

Персонал наверняка ширнутый. Разве с сертификатом нельзя посещать?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:23

Вакцинация защищает ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, что при теперешнем состоянии с медицинской помощью в ковидных отделениях и введенной медицинской сортировкой есть просто ОТЛИЧНЫЙ подарок себе с исключением русской рулетки. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:25

Насчет чипирования каждый решает сам в зависимости от иммунитета, места и условий работы. Т. е. не принудиловка, а ответственный подход. И кто знает, возможно, на самом деле под ковидной статистикой прячут обычных пневмонийщиков вследствие холодных батарей. Тем более теплым летом, когда все разъехались по югам, по морям, в самые эпицентры дельты, стационары почему-то были пустыми :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Аlександр написав:стационары почему-то были пустыми

Почему-то в РФ не были пустыне. Не от того ли, что у них волна была зимой, и "пора" пришла к лету?? А у нас в апреле. И "пора" пришла к осени.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Аlександр написав:Тем более теплым летом, когда все разъехались по югам, по морям, в самые эпицентры дельты, стационары почему-то были пустыми

Индусы особенно мерзнут
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:35

  Hotab написав:
  Аlександр написав:стационары почему-то были пустыми

Почему-то в РФ не были пустыне. Не от того ли, что у них волна была зимой, и "пора" пришла к лету?? А у нас в апреле. И "пора" пришла к осени.

Далась вам та метрополия.
Дельту ведь вон, как разрекламировали, типа, быстро вставляет и плющить начинает буквально за несколько дней. Т. е. всего 1% отдыхающих дельта-заболевших и например, одесские стационары должны быть переполнены еще летом. А город закрыт на карантин. Или это какая-то эстонская Дельта :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:36

  _Mykola_ написав:Вакцинация защищает ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, что при теперешнем состоянии с медицинской помощью в ковидных отделениях и введенной медицинской сортировкой есть просто ОТЛИЧНЫЙ подарок себе с исключением русской рулетки. :roll:

ще недавно було строго заборонено гуляти в парках, бо там вірус літає....
це як в притчі про хлопчика та отару: "вовки, вовки ..."

https://kazki.com.ua/hlopchik-shcho-krichav-vovk.html
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Аlександр написав:Далась вам та метрополия.

Ну уж точно не Израиль нам сравнивать. Где и медицина присутствует,и не жрут ханку ведрами.

  Аlександр написав:Или это какая-то эстонская Дельта

Всё-таки летом не сидели в закрытых помещениях, закрытых маршрутках и школах в той же Одессе. Закрылись сейчас и на , пожалуйста.
А вы tend to think, что это сейчас обычный сезонный? А чего тогда мрут? В том числе избыточно?? До ковида сезонные мор не вызывали.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 жов, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:40

  Faceless написав:
  Аlександр написав:Тем более теплым летом, когда все разъехались по югам, по морям, в самые эпицентры дельты, стационары почему-то были пустыми

Индусы особенно мерзнут

Ну да, как и впрочем, бразильцы. Их почему-то вставило летом, нас нет.
Так а что не так с холодными батареями и сквозняками в больницах, где одно лечишь, другое калечишь :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Аlександр написав:Их почему-то вставило летом, нас нет.

Скрепных тоже летом вставило. Все же цикличность усматривается.

  flyman написав:про хлопчика та отару: "вовки, вовки ..."

Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.
Hotab
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