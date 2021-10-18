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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3965396639673968>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:48

  Hotab написав:Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.

ИМХО. За то что допустили медицинскую сортировку в больницах, имея ПОЛНУЮ власть и возможность не допустить этого, властная/родственная/бизнес вертикаль так заботливо построенная "не таким парнем как все", должна уголовно преследоваться.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:50

  Hotab написав:
  Аlександр написав:Их почему-то вставило летом, нас нет.

Скрепных тоже летом вставило. Все же цикличность усматривается.

  flyman написав:про хлопчика та отару: "вовки, вовки ..."

Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.

метро виключити і зробити транспортний колапс завжди можна...а так хай дітки ще походять до школи, порозносять заразу, бо мало вакцин.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:10

  beee написав:Мне абонент в спортлайф продлевать или нет я не пойму?

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

мне уже реально стремно заниматься в вечерней толкотне Спортлайфа. Переориентировался пока на игровые виды спорта. Десять человек в игровом спортзале, особенно если четко знаешь что все они вакцинированы, напрягают несколько меньше.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  beee написав:Мне абонент в спортлайф продлевать или нет я не пойму?

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

мне уже реально стремно заниматься в вечерней толкотне Спортлайфа. Переориентировался пока на игровые виды спорта. Десять человек в игровом спортзале, особенно если четко знаешь что все они вакцинированы, напрягают несколько меньше.
В смарт плаза и людей особо нет. Да и в ретровиль тоже.
Что там страшного.
Все непривиты, мы привиты. Все заболели, а мы нет, хотя контактируем в одном помещении. Зображення

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Востаннє редагувалось beee в Пон 18 жов, 2021 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:22

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.

ИМХО. За то что допустили медицинскую сортировку в больницах, имея ПОЛНУЮ власть и возможность не допустить этого, властная/родственная/бизнес вертикаль так заботливо построенная "не таким парнем как все", должна уголовно преследоваться.

100500! Тока хто ж їх посодіт? Їх треба лінчувати всіх, оце б був гарний урок для наступних :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:28

Подъехали данные по демографии за август. И снова общая динамика смертей тесно коррелирует с эпидемиологической ситуацией по ковиду - нет заболеваемости, нет и избыточной смертности

42538 умерших в августе 2021-го;
44008 умерших в августе 2020-го.

Рождаемость, тем временем, в стабильном тренде на снижение с начала года :(

22552 новорожденных в августе 2021-го;
24387 новорожденных в августе 2020-го.

Динамика населения:
Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/10/125.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:45

  zРадио написав:Подъехали данные по демографии за август. И снова общая динамика смертей тесно коррелирует с эпидемиологической ситуацией по ковиду - нет заболеваемости, нет и избыточной смертности

42538 умерших в августе 2021-го;
44008 умерших в августе 2020-го.

Рождаемость, тем временем, в стабильном тренде на снижение с начала года :(

22552 новорожденных в августе 2021-го;
24387 новорожденных в августе 2020-го.

Динамика населения:
Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/10/125.pdf

а не пробували знайти кореляцію спаду народжуваності і росту вакцинованих?
що каже регресія?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:47

Пруфи в студію!

  yanyura написав:
  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?

Читайте соседнюю ветку - https://news.finance.ua/ru/news/-/50216 ... po-qr-kodu

Я там лише побачив штрафи за використання підробних документів/довідок, а за відсутність підтвердження, що я вакцинований, чи ні - не бачу!!!
Тож, ВІДКРИЙТЕ МЕНІ ОЧІ!!!("Поднімітє мнє вєкі!"©) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:51

  jump написав:
  Успіх написав:То ще раз - ХТО, ДЕ І ЯК САМЕ буде ходити по магазинах і штрафувати?
Чи про штрафи ще не затверджено?
Наприклад у Львові?

Чи все лише на словах?


https://tvoemisto.tv/news/sogodni_u_lvo ... 24188.html

"" Торгівля

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом, а також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.

Можете собі спокійно ходити і купувати. Вакцинованими мають бути лише працівники.

П.С. В реалі працюють усі...
Львівщина поштрикана лише на неповні 30%...

Що до виділеного....
- а то що? - а то що буде за це? :lol:
Помахають пальцем ай-яй-яй :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:56

  flyman написав:а не пробували знайти кореляцію спаду народжуваності і росту вакцинованих?
що каже регресія?


Даже будь в этом смысл (а его нет), в любом случае рано. Рождаемость имеет 9-месячный лаг с неким всем известным набором действий, а вакцинация в статистически значимых объемах пошла с конца весны
zРадио
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