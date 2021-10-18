Hotab написав:Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.
ИМХО. За то что допустили медицинскую сортировку в больницах, имея ПОЛНУЮ власть и возможность не допустить этого, властная/родственная/бизнес вертикаль так заботливо построенная "не таким парнем как все", должна уголовно преследоваться.
Аlександр написав:Их почему-то вставило летом, нас нет.
Скрепных тоже летом вставило. Все же цикличность усматривается.
flyman написав:про хлопчика та отару: "вовки, вовки ..."
Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.
метро виключити і зробити транспортний колапс завжди можна...а так хай дітки ще походять до школи, порозносять заразу, бо мало вакцин.
beee написав:Мне абонент в спортлайф продлевать или нет я не пойму?
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мне уже реально стремно заниматься в вечерней толкотне Спортлайфа. Переориентировался пока на игровые виды спорта. Десять человек в игровом спортзале, особенно если четко знаешь что все они вакцинированы, напрягают несколько меньше.
beee написав:Мне абонент в спортлайф продлевать или нет я не пойму?
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мне уже реально стремно заниматься в вечерней толкотне Спортлайфа. Переориентировался пока на игровые виды спорта. Десять человек в игровом спортзале, особенно если четко знаешь что все они вакцинированы, напрягают несколько меньше.
В смарт плаза и людей особо нет. Да и в ретровиль тоже. Что там страшного. Все непривиты, мы привиты. Все заболели, а мы нет, хотя контактируем в одном помещении.
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Востаннє редагувалось beee в Пон 18 жов, 2021 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.
ИМХО. За то что допустили медицинскую сортировку в больницах, имея ПОЛНУЮ власть и возможность не допустить этого, властная/родственная/бизнес вертикаль так заботливо построенная "не таким парнем как все", должна уголовно преследоваться.
100500! Тока хто ж їх посодіт? Їх треба лінчувати всіх, оце б був гарний урок для наступних
Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом, а також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.
Можете собі спокійно ходити і купувати. Вакцинованими мають бути лише працівники.
П.С. В реалі працюють усі... Львівщина поштрикана лише на неповні 30%...
Що до виділеного.... - а то що? - а то що буде за це? Помахають пальцем ай-яй-яй