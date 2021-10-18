|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:59
Дел
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 18 жов, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5075
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 1414 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:11
flyman написав:
не віришить вакціанація наразі ніяких проблем,
якщо вже така була надія, то тре було вакцинувати масово літом,
а не бігти в туалет коли в штанах уже тепло
+100500!
І то дали 3-4дні на все про все МАСІ людей!!!
Треба було влітку ЧІТКО ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ І ЗАТВЕРДИТИ ЙОГО - що так і так, з 1го вересня, чи жовтня повинні всі бути вакциновані!!! Бо буде мати поліція право, навіть на вулиці у будь-кого перевіряти довідки на вакцинованість!
А то так, наче, люди собі у великому лісі гуляли/гриби збирали... - а тут раптом надлітає гелікоптер і в гучномовець кажуть - "Гриби збирати не можна, бо шалений штраф, або спалення живцем)) - тож, маєте трошки часу, щоб вибратись з лісу - але ми вже його з усіх сторін підпалили!"
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1712
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:45
Успіх написав: flyman написав:
не віришить вакціанація наразі ніяких проблем,
якщо вже така була надія, то тре було вакцинувати масово літом,
а не бігти в туалет коли в штанах уже тепло
+100500!
І то дали 3-4дні на все про все МАСІ людей!!!
Треба було влітку ЧІТКО ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ І ЗАТВЕРДИТИ ЙОГО - що так і так, з 1го вересня, чи жовтня повинні всі бути вакциновані!!! Бо буде мати поліція право, навіть на вулиці у будь-кого перевіряти довідки на вакцинованість!
А то так, наче, люди собі у великому лісі гуляли/гриби збирали... - а тут раптом надлітає гелікоптер і в гучномовець кажуть - "Гриби збирати не можна, бо шалений штраф, або спалення живцем)) - тож, маєте трошки часу, щоб вибратись з лісу - але ми вже його з усіх сторін підпалили!"
Не пей из копытца козленочком станешь... )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3164
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 17:46
Успіх написав:
Та ДОЗВОЛЬТЕ ПРИРОДІ робити свою справу!!! Накуя плентаєтесь їй під ногами?
таких деб илов расстреливать сейчас нужно...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 839
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7794
|10537582
|
Пон 18 жов, 2021 10:43
ЛОБ
|