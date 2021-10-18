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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3965396639673968

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Особенность "дельты" в том, что концентратора зачастую уже не хватает в отличии от "альфы

...а на Новий рік прийде кронавірус "шмельта", який ще круче)) і скажуть, що ті вакцини до дупи)) - треба приймати ще якусь куєту.... бажано платну/дорогу :lol: :mrgreen:
...а потім ще щось нове..... і ще .. :mrgreen:

Та ДОЗВОЛЬТЕ ПРИРОДІ робити свою справу!!! :mrgreen:
Накуя плентаєтесь їй під ногами? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Дел
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 жов, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:11

  flyman написав:не віришить вакціанація наразі ніяких проблем,
якщо вже така була надія, то тре було вакцинувати масово літом,
а не бігти в туалет коли в штанах уже тепло

+100500! :mrgreen:
І то дали 3-4дні на все про все МАСІ людей!!!

Треба було влітку ЧІТКО ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ І ЗАТВЕРДИТИ ЙОГО - що так і так, з 1го вересня, чи жовтня повинні всі бути вакциновані!!! Бо буде мати поліція право, навіть на вулиці у будь-кого перевіряти довідки на вакцинованість!

А то так, наче, люди собі у великому лісі гуляли/гриби збирали... - а тут раптом надлітає гелікоптер і в гучномовець кажуть - "Гриби збирати не можна, бо шалений штраф, або спалення живцем)) - тож, маєте трошки часу, щоб вибратись з лісу - але ми вже його з усіх сторін підпалили!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:45

  Успіх написав:
  flyman написав:не віришить вакціанація наразі ніяких проблем,
якщо вже така була надія, то тре було вакцинувати масово літом,
а не бігти в туалет коли в штанах уже тепло

+100500! :mrgreen:
І то дали 3-4дні на все про все МАСІ людей!!!

Треба було влітку ЧІТКО ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ І ЗАТВЕРДИТИ ЙОГО - що так і так, з 1го вересня, чи жовтня повинні всі бути вакциновані!!! Бо буде мати поліція право, навіть на вулиці у будь-кого перевіряти довідки на вакцинованість!

А то так, наче, люди собі у великому лісі гуляли/гриби збирали... - а тут раптом надлітає гелікоптер і в гучномовець кажуть - "Гриби збирати не можна, бо шалений штраф, або спалення живцем)) - тож, маєте трошки часу, щоб вибратись з лісу - але ми вже його з усіх сторін підпалили!" :mrgreen:

Не пей из копытца козленочком станешь... )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:Та ДОЗВОЛЬТЕ ПРИРОДІ робити свою справу!!! Накуя плентаєтесь їй під ногами?


таких деб илов расстреливать сейчас нужно...
Кучинелли
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