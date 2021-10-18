flyman написав:не віришить вакціанація наразі ніяких проблем, якщо вже така була надія, то тре було вакцинувати масово літом, а не бігти в туалет коли в штанах уже тепло
+100500! І то дали 3-4дні на все про все МАСІ людей!!!
Треба було влітку ЧІТКО ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ І ЗАТВЕРДИТИ ЙОГО - що так і так, з 1го вересня, чи жовтня повинні всі бути вакциновані!!! Бо буде мати поліція право, навіть на вулиці у будь-кого перевіряти довідки на вакцинованість!
А то так, наче, люди собі у великому лісі гуляли/гриби збирали... - а тут раптом надлітає гелікоптер і в гучномовець кажуть - "Гриби збирати не можна, бо шалений штраф, або спалення живцем)) - тож, маєте трошки часу, щоб вибратись з лісу - але ми вже його з усіх сторін підпалили!"
Міністерство охорони здоров'я готує повний перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19. Його мають опублікувати вже цього тижня. Зазначається, що наразі завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказань до вакцинації від коронавірусу. «Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Воно не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде роз'яснення і також буде рекомендовано формат довідки для видачі», - наголосив Кузін. https://www.slovoidilo.ua/2021/10/18/no ... krayincziv
В одном пункте вакцинации в Нико в день делали раньше до 130 уколов, сейчас – 147, больше успеть почти не реально и не очень хотят, потому что им данные вносить некогда – в нерабочее время почему-то никто не хочет этим заниматься. Сегодня там скорая откачивала пациента – результат не знаю, но по времени – полчаса, не меньше. Как думаете, этот случай попадет в статистику осложнений от вакцинации? (Риторический) В другом пункте на весь день было выделено 70 доз короновака. Вроде должны были еще привезти, но не сложилось. Медсестра вколола эти 70 с 8-00 до 12-30, а остальные желающие были посланы «в сад». Мой муж стал 68-м "счастливчиком".
За отсутствие подтверждения о вакцинации вас, как покупателя, штрафовать не будут. Штрафовать будут хозяина магазина/заведения, который (продавцы, охрана) вас впустил внутрь. Ведь не зря же противник вакцинации всем, кому 60-, 56-летний budivelnik вакцинировался сам и предложил вакцинироваться своим работникам (35-50 лет).
А вас могут оштрафовать, если вы, выкрикивая статьи Конституции и крича о нарушении прав человека, попытаетесь ворваться внутрь, и вот уже тогда приехавшая по вызову полиция составит протокол, но не о нарушении вами "ковидных" запретов, а о сопротивлении сотрудникам полиции при выполнении ими своих обязанностей.
flyman написав:а не пробували знайти кореляцію спаду народжуваності і росту вакцинованих? що каже регресія?
Даже будь в этом смысл (а его нет), в любом случае рано. Рождаемость имеет 9-месячный лаг с неким всем известным набором действий, а вакцинация в статистически значимых объемах пошла с конца весны
народжуваність має 9 місячний лаг, а ненароджуваність не має, як писав долярчик-успіх: вкололи вакцину, і все опівнашосту. ( ЛАД на пенсії, Хотаба мало хвилює, будівельника теж більше цікавить бізнес... От вкололися, бо вже пох.).
І вакцини вже як більше як 9 місяців колють. Так що для регресії враховуєм лаг, і вуаля, маєм кореляцію.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 жов, 2021 19:11, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Сегодня там скорая откачивала пациента – результат не знаю,
Я, когда впервые в жизни увидел своими глазами шприц во мне (в 16 лет сдавал 5мл на группу и резус) , позеленел и прилёг. Минут 10 лежал. Впечатлиться можно всерьез и имея отменное здоровье. До сих пор коробит меня, когда колют. Даже донорство (раз 30+ сдавал) не изменило ничего.
fler написав:В одном пункте вакцинации в Нико в день делали раньше до 130 уколов, сейчас – 147, больше успеть почти не реально и не очень хотят, потому что им данные вносить некогда – в нерабочее время почему-то никто не хочет этим заниматься. Сегодня там скорая откачивала пациента – результат не знаю, но по времени – полчаса, не меньше. Как думаете, этот случай попадет в статистику осложнений от вакцинации? (Риторический) В другом пункте на весь день было выделено 70 доз короновака. Вроде должны были еще привезти, но не сложилось. Медсестра вколола эти 70 с 8-00 до 12-30, а остальные желающие были посланы «в сад». Мой муж стал 68-м "счастливчиком".
И приз выигрывает сразу после будивельника. Флер!!! ))))
Интересно, как чувствует себя Эпицентр, подсчитывая убытки в красных зонах И надолго ли его хватит, ведь красных зон будет все больше и хз сколько они продлятся, а вакцинация – процесс не быстрый… Много ли народу перейдут на покупки через Интернет, чтобы платить еще и за доставку? Цены в Эпицентре и так не айс. Забрать через окно выдачи? Кому надо томиться в очередях? (только если товар срочно надо или уникальный)