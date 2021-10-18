Додано: Пон 18 жов, 2021 18:51

В одном пункте вакцинации в Нико в день делали раньше до 130 уколов, сейчас – 147, больше успеть почти не реально и не очень хотят, потому что им данные вносить некогда – в нерабочее время почему-то никто не хочет этим заниматься. Сегодня там скорая откачивала пациента – результат не знаю, но по времени – полчаса, не меньше. Как думаете, этот случай попадет в статистику осложнений от вакцинации? (Риторический)

В другом пункте на весь день было выделено 70 доз короновака. Вроде должны были еще привезти, но не сложилось. Медсестра вколола эти 70 с 8-00 до 12-30, а остальные желающие были посланы «в сад». Мой муж стал 68-м "счастливчиком".