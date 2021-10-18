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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3966396739683969

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:И приз выигрывает сразу после будивельника. Флер!!! ))))


Прям начался период каминг-аутов у дисидентской братии)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:49

  Hotab написав:
  stm написав:И приз выигрывает сразу после будивельника. Флер!!! ))))


Прям начался период каминг-аутов у дисидентской братии)))


Не поняла юмора :roll: Каким местом мой медотвод к вашей вакцинации? :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:55

  fler написав:
  Hotab написав:
  stm написав:И приз выигрывает сразу после будивельника. Флер!!! ))))


Прям начался период каминг-аутов у дисидентской братии)))


Не поняла юмора :roll: Каким местом мой медотвод к вашей вакцинации? :twisted:

К вакцинации Вашего мужа. И Вы ж с ним пошли что бы понаблюдать пол часа на работу откачивания... Ладно, Флер, грешно ржать над вашим медотводом... Короновак я так понимаю что бы муж без Вас в Париж не слетал, ну и ещё 26 направлений открытых Wizzair )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:04

А круто, нє?)))

  yanyura написав:За отсутствие подтверждения о вакцинации вас, как покупателя, штрафовать не будут. Штрафовать будут хозяина магазина/заведения,

А я і є господар/власник/директор/продавець/консультант/замовлювач товару/розставляч товару на полиці/іноді вантажник-доносювач товару на торгову точку/касир/бухгалтер/прибиральник/та і просто ФОП в одній особі! 8) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:12

  Hotab написав:
  Успіх написав:Але..... - а раптом у чоловіків вакцина дасть побочку "напів шостої"?

Ну так у вас на-конец появится отмазка, почему вы не можете. :mrgreen:

принимаю одно лекарство - нормализует давление, было 150/100 периодически, стало 125/80 постоянно хватает 1/3 таблетки в неделю, кроме давления у него ещё эффект в пол двенадцатого...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав: як писав долярчик-успіх: вкололи вакцину, і все опівнашосту.
( ЛАД на пенсії, Хотаба мало хвилює, будівельника теж більше цікавить бізнес... От вкололися, бо вже пох.).

І вакцини вже як більше як 9 місяців колють.
Так що для регресії враховуєм лаг, і вуаля, маєм кореляцію

Отак я ляпнув - а раптом це виявиться правдою?! :shock:
Може таки справді, спочатку нехай вколять 60+, а всі решта нехай почекають до остаточних результатів дослідження побочки?
Бо реально, більшість мужиків тоді скаже - та ну нах, краще б вже здох від корони! :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А якщо перевіряючим тицнюти в очі отакий папірець? ;)

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