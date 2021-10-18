Прям начался период каминг-аутов у дисидентской братии)))
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Додано: Пон 18 жов, 2021 19:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:49
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:55
К вакцинации Вашего мужа. И Вы ж с ним пошли что бы понаблюдать пол часа на работу откачивания... Ладно, Флер, грешно ржать над вашим медотводом... Короновак я так понимаю что бы муж без Вас в Париж не слетал, ну и ещё 26 направлений открытых Wizzair )))
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:04
А круто, нє?)))
А я і є господар/власник/директор/продавець/консультант/замовлювач товару/розставляч товару на полиці/іноді вантажник-доносювач товару на торгову точку/касир/бухгалтер/прибиральник/та і просто ФОП в одній особі!
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:12
принимаю одно лекарство - нормализует давление, было 150/100 периодически, стало 125/80 постоянно хватает 1/3 таблетки в неделю, кроме давления у него ещё эффект в пол двенадцатого...
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Отак я ляпнув - а раптом це виявиться правдою?!
Може таки справді, спочатку нехай вколять 60+, а всі решта нехай почекають до остаточних результатів дослідження побочки?
Бо реально, більшість мужиків тоді скаже - та ну нах, краще б вже здох від корони!
Додано: Пон 18 жов, 2021 20:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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