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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 жов, 2021 23:56
Hotab написав: flyman написав:
чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту
"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.
Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.
Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 00:13
ЛАД написав: Hotab написав: flyman написав:
чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту
"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.
Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.
Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался?
Да, просто к успеху идут тернистыми путями, на которых легко пролюбить телефон, а успешные долярчики бекапов паролей не делают
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