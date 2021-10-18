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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3967396839693970

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:56

  Hotab написав:
  flyman написав:чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.
Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.

Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 00:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.
Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.

Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался?
Да, просто к успеху идут тернистыми путями, на которых легко пролюбить телефон, а успешные долярчики бекапов паролей не делают
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  #<1 ... 3967396839693970
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