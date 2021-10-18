Бывалый написав:Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать... На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин. Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку. Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах. Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні.
Вы правы. Недавно приводил цифру, что по оценкам экспертов в РФ может быть четверть липовых справок. Я не эксперт, не знаю, но, боюсь, у нас, по крайней мере, не меньше. Сегодня разговаривал с женщиной из группы 40- (точно не знаю). Она мне начала рассказывать про ужасы - сколько больных, ребёнок болел, в поликлинику не повели, чтобы там не подхватить чего-нибудь (лечились по телефону) и т.д. Спрашиваю: - А вы привились? - Нет. Мужу купила справку, а мне не надо (она не работает). А кто прививается во время эпидемии? Это категорически нельзя, мне мама-врач сказала (может, не мама, не очень понял). Да ещё и вакцина новая.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 жов, 2021 01:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Албанія і Македонія отримають масовий природній імунітет, що дає погану статистику в короткому горизонті, але матиме позитивні наслідки в довгому горизонті часу.
А от вакцинатори, навпаки, отримають короткотривалий позитивний ефект, який постійно тре буде "оновлювати" (жахи без кінця).
тре бути послідовним... ...... щодо вакцинації, ну, допустім, "поборете дельту", так появиться "лямбда" і знову по новому колі... така собі гонка озброєнь, хоча зрозуміло, що вірус тільки зміцниться, так як в нього ресурс необмежений (точніше обмежений 10ярдами гомосапіенс, а ще кажани та інші тварі), а в людства, чи окремо взятій державі, ресурсу мало.
Найефективніший захід - карантин, але пропонують вколеним розносити заразу. (хто? де? коли? таке пропонує? Курам на сміх така "боротьба".
Вкладчик1234 написав:И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?
Все до единой его цифры подтверждены Росстатом.
По указанной выше ссылке на какую-то грантоедскую помойку не увидел ни одной цифры, а только "эспертные заключения" "независимого эксперта широкого профиля"
Ранее Ракша рассказал The New York Times, что в Москве 70 % летальных исходов пациентов с COVID-19 не попадают в статистику. По словам демографа, причиной смерти называют не коронавирусную инфекцию, а основную болезнь пациента и осложнения. Статья не понравилась российским властям. МИД потребовал от изданий опровергнуть публикации, однако представители The New York Times уже ответили, что «уверены в точности» своего материала о смертности в России. После этого проверкой материалов занялись Генпрокуратура и Роскомнадзор. Ознакомиться с позицией московского Депздрава на тему публикаций можно здесь.
В середине мая Алексей Ракша также комментировал возможные манипуляции со статистикой смертности от COVID-19 для расследования «Медузы». В конце июня демограф участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших от вируса.
Hotab написав:Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.
ИМХО. За то что допустили медицинскую сортировку в больницах, имея ПОЛНУЮ власть и возможность не допустить этого, властная/родственная/бизнес вертикаль так заботливо построенная "не таким парнем как все", должна уголовно преследоваться.
А как было заставить вакцинироваться? Вот сейчас, когда во Львове пообещали запретить работать и штрафовать за работу невакцинированных, так даже Будивельник бегом побежал. Но это можно только в случае жёсткого карантина - "красной зоны". Летом такой возможности не было.
yanyura написав:За отсутствие подтверждения о вакцинации вас, как покупателя, штрафовать не будут. Штрафовать будут хозяина магазина/заведения,
А я і є господар/власник/директор/продавець/консультант/замовлювач товару/розставляч товару на полиці/іноді вантажник-доносювач товару на торгову точку/касир/бухгалтер/прибиральник/та і просто ФОП в одній особі!
Тогда Вам надо 11 раз и вакцинироваться. если я не ошибся в подсчёте.
flyman написав: як писав долярчик-успіх: вкололи вакцину, і все опівнашосту. ( ЛАД на пенсії, Хотаба мало хвилює, будівельника теж більше цікавить бізнес... От вкололися, бо вже пох.).
І вакцини вже як більше як 9 місяців колють. Так що для регресії враховуєм лаг, і вуаля, маєм кореляцію
Отак я ляпнув - а раптом це виявиться правдою?! Може таки справді, спочатку нехай вколять 60+, а всі решта нехай почекають до остаточних результатів дослідження побочки? Бо реально, більшість мужиків тоді скаже - та ну нах, краще б вже здох від корони!