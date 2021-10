Ранее Ракша рассказал The New York Times, что в Москве 70 % летальных исходов пациентов с COVID-19 не попадают в статистику. По словам демографа, причиной смерти называют не коронавирусную инфекцию, а основную болезнь пациента и осложнения. Статья не понравилась российским властям. МИД потребовал от изданий опровергнуть публикации, однако представители The New York Times уже ответили, что «уверены в точности» своего материала о смертности в России. После этого проверкой материалов занялись Генпрокуратура и Роскомнадзор. Ознакомиться с позицией московского Депздрава на тему публикаций можно здесь.



В середине мая Алексей Ракша также комментировал возможные манипуляции со статистикой смертности от COVID-19 для расследования «Медузы». В конце июня демограф участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших от вируса.