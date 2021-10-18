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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3968396939703971> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89 Мені вже зробили щеплення 61% 54 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 6% 5 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 89 Додано: Пон 18 жов, 2021 23:56 Hotab написав: flyman написав: чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.

Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик. "Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.

Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался? Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался? ЛАД 2 Повідомлень: 20018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 00:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Hotab написав: flyman написав: чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту чекаю вакцнинацію успішного успіха-долярчика і його перевзування на льоту

"Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.

Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик. "Когда уколюсь, я ещё больше успешных видосиков запилю.Это почему я раньше такой злой был? У меня велосипед без сидушки был!! " Долярчик.

Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался? Я что-то пропустил? Успіх = Долярчик? Долярчик переименовался? Да, просто к успеху идут тернистыми путями, на которых легко пролюбить телефон, а успешные долярчики бекапов паролей не делают Да, просто к успеху идут тернистыми путями, на которых легко пролюбить телефон, а успешные долярчики бекапов паролей не делают Faceless

Модератор Повідомлень: 30192 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1286 раз. Подякували: 7273 раз. Профіль 3 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 00:15 Бывалый написав: Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать...

На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин.

Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку.

Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах.

Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні. Сейчас среди антиваксов, в связи с ограничениями, увеличились покупки справок. Последнее время часто слышу в разных компаниях. Аргументы в основном такие как на форуме: ущемляют права, неизученная вакцина, меня надо обследовать...На днях был на юбилее, ой какой шабаш. И знакомый знакомого знакомого рассказал как мрут после вакцин.Другая родственница, которой патологически не хватает средств, теперь ищет деньги чтобы купить справку.Так что Украина, хотя и занимает последнее место в Европе по уровню вакцинации, по количеству "липы" в относительных значениях может быть на ведущих местах.Вот так украинцы "лидеры" во многом, по ВВП, по ЗП, по средней продолжительности жизни. Тому що послідовні.

Вы правы.

Недавно приводил цифру, что по оценкам экспертов в РФ может быть четверть липовых справок. Я не эксперт, не знаю, но, боюсь, у нас, по крайней мере, не меньше.

Сегодня разговаривал с женщиной из группы 40- (точно не знаю). Она мне начала рассказывать про ужасы - сколько больных, ребёнок болел, в поликлинику не повели, чтобы там не подхватить чего-нибудь (лечились по телефону) и т.д. Спрашиваю:

- А вы привились?

- Нет. Мужу купила справку, а мне не надо (она не работает). А кто прививается во время эпидемии? Это категорически нельзя, мне мама-врач сказала (может, не мама, не очень понял). Да ещё и вакцина новая. Вы правы.Недавно приводил цифру, что по оценкам экспертов в РФ может быть четверть липовых справок. Я не эксперт, не знаю, но, боюсь, у нас, по крайней мере, не меньше.Сегодня разговаривал с женщиной из группы 40- (точно не знаю).мне начала рассказывать про ужасы - сколько больных, ребёнок болел, в поликлинику не повели, чтобы там не подхватить чего-нибудь (лечились по телефону) и т.д. Спрашиваю:- А вы привились?- Нет. Мужу купила справку, а мне не надо (она не работает). А кто прививается во время эпидемии? Это категорически нельзя, мне мама-врач сказала (может, не мама, не очень понял). Да ещё и вакцина новая. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 жов, 2021 01:23, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 00:35 flyman написав: Албанія і Македонія отримають масовий природній імунітет, що дає погану статистику в короткому горизонті, але матиме позитивні наслідки в довгому горизонті часу.



А от вакцинатори, навпаки, отримають короткотривалий позитивний ефект, який постійно тре буде "оновлювати" (жахи без кінця). Албанія і Македонія, що дає погану статистику в короткому горизонті, але матиме позитивні наслідки в довгому горизонті часу.А от вакцинатори, навпаки, отримають короткотривалий позитивний ефект, який постійно тре буде "оновлювати" (жахи без кінця).

тре бути послідовним...

......

щодо вакцинації, ну, допустім, "поборете дельту", так появиться "лямбда" і знову по новому колі... така собі гонка озброєнь, хоча зрозуміло, що вірус тільки зміцниться, так як в нього ресурс необмежений (точніше обмежений 10ярдами гомосапіенс, а ще кажани та інші тварі), а в людства, чи окремо взятій державі, ресурсу мало.



Найефективніший захід - карантин, але пропонують вколеним розносити заразу . (хто? де? коли? таке пропонує?

Курам на сміх така "боротьба". ......щодо вакцинації, ну, допустім,і знову по новому колі... така собі гонка озброєнь, хоча зрозуміло, що, так як в нього ресурс необмежений (точніше обмежений 10ярдами гомосапіенс, а ще кажани та інші тварі), а в людства, чи окремо взятій державі, ресурсу мало.Найефективніший захід - карантин, але(хто? де? коли? таке пропонує?Курам на сміх така "боротьба".

viewtopic.php?p=5316904#p5316904

І де ж Ваша послідовність? І де ж Ваша послідовність? ЛАД 2 Повідомлень: 20018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 00:44 Вкладчик1234 написав: Hotab написав: Вкладчик1234 написав: И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение? И никак свои слова подтвердить он не может, и вырает своё скромное мнение?



Все до единой его цифры подтверждены Росстатом. Все до единой его цифры подтверждены Росстатом.

По указанной выше ссылке на какую-то грантоедскую помойку не увидел ни одной цифры, а только "эспертные заключения" "независимого эксперта широкого профиля" По указанной выше ссылке на какую-то грантоедскую помойку не увидел ни одной цифры, а только "эспертные заключения" "независимого эксперта широкого профиля"

Ранее Ракша рассказал The New York Times, что в Москве 70 % летальных исходов пациентов с COVID-19 не попадают в статистику. По словам демографа, причиной смерти называют не коронавирусную инфекцию, а основную болезнь пациента и осложнения. Статья не понравилась российским властям. МИД потребовал от изданий опровергнуть публикации, однако представители The New York Times уже ответили, что «уверены в точности» своего материала о смертности в России. После этого проверкой материалов занялись Генпрокуратура и Роскомнадзор. Ознакомиться с позицией московского Депздрава на тему публикаций можно здесь.



В середине мая Алексей Ракша также комментировал возможные манипуляции со статистикой смертности от COVID-19 для расследования «Медузы». В конце июня демограф участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших от вируса.

https://www.the-village.ru/city/news/384495-rakshu-uvolili

Цифр здесь, правда, тоже нет, но пройдитесь по ссылкам.

Крыме того, Вам недостаточно цифр, которые приводил Hotab по данным Росстата?

Или даже официальных текущих цифр? 1000 смертей в день мало? Сколько надо? Цифр здесь, правда, тоже нет, но пройдитесь по ссылкам.Крыме того, Вам недостаточно цифр, которые приводилпо данным Росстата?Или дажецифр? 1000 смертей в день мало? Сколько надо? ЛАД 2 Повідомлень: 20018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 00:52 Вкладчик1234 написав:

Просить не запрещено. Просить не запрещено. ЛАД 2 Повідомлень: 20018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 01:04 _Mykola_ написав: Hotab написав: Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком. Всё-таки по ошибке "Вовки" крикнули только раз. Потом закрывались всегда по делу. Непонятно, к чему делать погоду на той тогдашней излишней перестраховке. Сейчас наоборот, ждут до последнего, возможно и слишком.

ИМХО. За то что допустили медицинскую сортировку в больницах, имея ПОЛНУЮ власть и возможность не допустить этого, властная/родственная/бизнес вертикаль так заботливо построенная "не таким парнем как все", должна уголовно преследоваться. ИМХО. За то что допустили медицинскую сортировку в больницах, имея ПОЛНУЮ власть и возможность не допустить этого, властная/родственная/бизнес вертикаль так заботливо построенная "не таким парнем как все", должна уголовно преследоваться.

А как было заставить вакцинироваться?

Вот сейчас, когда во Львове пообещали запретить работать и штрафовать за работу невакцинированных, так даже Будивельник бегом побежал.

Но это можно только в случае жёсткого карантина - "красной зоны". Летом такой возможности не было. А как было заставить вакцинироваться?Вот сейчас, когда во Львове пообещали запретить работать и штрафовать за работу невакцинированных, так даже Будивельник бегом побежал.Но это можно только в случае жёсткого карантина - "красной зоны". Летом такой возможности не было. ЛАД 2 Повідомлень: 20018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 01:05 beee написав: ....

....

А что это такое? А что это такое? ЛАД 2 Повідомлень: 20018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 01:13 Успіх написав: yanyura написав: За отсутствие подтверждения о вакцинации вас, как покупателя, штрафовать не будут. Штрафовать будут хозяина магазина/заведения, За отсутствие подтверждения о вакцинации вас, как покупателя, штрафовать не будут. Штрафовать будут хозяина магазина/заведения,

А я і є господар/власник/директор/продавець/консультант/замовлювач товару/розставляч товару на полиці/іноді вантажник-доносювач товару на торгову точку/касир/бухгалтер/прибиральник/та і просто ФОП в одній особі! А я і є господар/власник/директор/продавець/консультант/замовлювач товару/розставляч товару на полиці/іноді вантажник-доносювач товару на торгову точку/касир/бухгалтер/прибиральник/та і просто ФОП в одній особі!

Тогда Вам надо 11 раз и вакцинироваться. если я не ошибся в подсчёте. Тогда Вам надо 11 раз и вакцинироваться. если я не ошибся в подсчёте. ЛАД 2 Повідомлень: 20018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 жов, 2021 01:15 Успіх написав: flyman написав: як писав долярчик-успіх: вкололи вакцину, і все опівнашосту.

( ЛАД на пенсії, Хотаба мало хвилює, будівельника теж більше цікавить бізнес... От вкололися, бо вже пох.).



І вакцини вже як більше як 9 місяців колють.

Так що для регресії враховуєм лаг, і вуаля, маєм кореляцію як писав долярчик-успіх: вкололи вакцину, і все опівнашосту.( ЛАД на пенсії, Хотаба мало хвилює, будівельника теж більше цікавить бізнес... От вкололися, бо вже пох.).І вакцини вже як більше як 9 місяців колють.Так що для регресії враховуєм лаг, і вуаля, маєм кореляцію

Отак я ляпнув - а раптом це виявиться правдою?!

Може таки справді, спочатку нехай вколять 60+, а всі решта нехай почекають до остаточних результатів дослідження побочки?

Бо реально, більшість мужиків тоді скаже - та ну нах, краще б вже здох від корони! Отак я ляпнув - а раптом це виявиться правдою?!Може таки справді, спочатку нехай вколять 60+, а всі решта нехай почекають до остаточних результатів дослідження побочки?Бо реально, більшість мужиків тоді скаже - та ну нах, краще б вже здох від корони!

Такого эффекта пока не заметил в 70+. Такого эффекта пока не заметил в 70+. ЛАД 2 Повідомлень: 20018 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4882 раз. Подякували: 4513 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3968396939703971> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7794 10550530

ЛОБ Пон 18 жов, 2021 10:43