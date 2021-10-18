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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3968396939703971

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 89
Мені вже зробили щеплення
61%
54
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
5
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 01:20

  Hotab написав:.......
  Успіх написав:Отак я ляпнув - а раптом це виявиться правдою?!

Мы по Флер скоро увидим. У нее муж ширнулся. Если будет злая ходить, значит все! Отговорила осень золотая.

Так я, вроде, и раньше особой доброты не увидел.

Ну и немного о самом дорогом, о здоровье.
Помнится дисиденты говорили, что они здоровы и им не грозит Ковид. А оказывается так нездоровы, что даже медотвод.

  fler написав:
  Hotab написав:Флер, у вас в ваши 46 диагнозов букет!! Вы просто недообследована, если думаете, что их у вас нет.

А если обследована и знаю, то что? Или вы меня уже мысленно закопали?

  fler написав:Каким местом мой медотвод к вашей вакцинации?

Может, "решила" вопрос, как собиралась. Правда, в таком случае непонятно, почему не решила и для мужа. От большой любви?
ЛАД
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  #<1 ... 3968396939703971
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