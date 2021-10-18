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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 01:20
Hotab написав:
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Успіх написав:
Отак я ляпнув - а раптом це виявиться правдою?!
Мы по Флер скоро увидим. У нее муж ширнулся. Если будет злая ходить, значит все! Отговорила осень золотая.
Так я, вроде, и раньше особой доброты не увидел.
Ну и немного о самом дорогом, о здоровье.
Помнится дисиденты говорили, что они здоровы и им не грозит Ковид. А оказывается так нездоровы, что даже медотвод.
fler написав: Hotab написав:
Флер, у вас в ваши 46 диагнозов букет!! Вы просто недообследована, если думаете, что их у вас нет.
А если обследована и знаю, то что? Или вы меня уже мысленно закопали?
fler написав:
Каким местом мой медотвод к вашей вакцинации?
Может, "решила" вопрос, как собиралась. Правда, в таком случае непонятно, почему не решила и для мужа. От большой любви?
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