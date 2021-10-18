Наталья Матолинец ( профессор в ЛНМУ и завотделения анестезиологии и клинической терапии в Львовской больнице ) в фб:
18.10.2021 - зараз 48 критичних пацієнтів в ковід-реанімаціі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова
Летальність б’є всі рекорди…
Ніхто з них НЕ вакцинований…
В ці хвилини 40 - річна мама трьох малесеньких дітей - вже двічі зреанімована…
Ми боремося за самий мізерний шанс її врятувати…
Але вся її родина проти вакцинації…
Люди, схаменіться!!!
Медики вже не витримують!
Ми падаємо з ніг, а Ви втрачаєте рідних,
поки Ви все ще думаєте - вакцинуватися чи ні !!!
ВАКЦИНАЦІЯ може врятувати Ваше життя, навіть коли ми безсилі
#вакцинуймося